“Amantes”: así es el nuevo sencillo de Becky G que causó sensación entre sus fans

Becky G, quien se ha consolidado en la industria musical internacional durante los últimos años gracias a éxitos como Mamiii, Sin Pijama y Mayores, volvió a romper las redes sociales tras el lanzamiento de su nuevo sencillo Amantes, el cual realizó en colaboración de Dáviles De Novelda.

Así, la artista que fue 11 veces finalista a los Premios Billboard de la Música Latina 2022 sorprendió a sus seguidores al debutar en el mundo de la bachata y darle un toque fresco a su reciente éxito con sonidos de flamenco y rap.

“Mi gente, ya estoy súper emocionada, porque mi canción Amantes, junto a mi hermano Dáviles ya está disponible”, externó la cantante durante un breve clip que colocó durante la noche del pasado 15 de septiembre en su cuenta de Facebook.

Por su parte, Dáviles de Novelda también compartió desde su cuenta de Instagram que la canción Amantes ya estaba disponible. En este sentido, cabe recordar que el pasado 8 de septiembre, el rapero dio la noticia a sus fans, sobre la colaboración que tendría con Becky G.

“Mi gente, os acordaréis que dije que os tenía una sorpresita (...) Pues sí, gente este es un gran paso en mi carrera, colaboración con la prima Becky G una bachata que os va a encantar”, dijo en ese entonces.

La canción, que hasta el momento ya cuenta con casi 45 mil vistas en Youtube tuvo un gran recibimiento por parte de los usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en llenar de halagos a la famosa.

“Una cosa es segura, no importa el género o que sea en inglés o español, Becky G siempre demuestra que es una gran artista. me encanta la versatilidad que tiene”. “Excelente combinación: cómo siempre rompiendo el flow. Se ha vuelto mi rola de la semana”. “Toda la música de Becky es un Exito asegurado, está muy bonita la canción, en pocas palabras, me encanta”, son algunas de las primeras reacciones en Youtube.

El lanzamiento de Amantes fue unos meses después de que la canción de Becky G, Bailé con mi Ex, se volviera un éxito rotundo y con dicho sencillo, la intérprete consiguiera posicionarse en el primer puesto de la lista “Latin Pop Airplay” de Billboard.

Además, fue durante una reciente entrevista para Teen Vogue, donde la oriunda de California, Estados Unidos, no sólo mostró una de sus facetas más íntimas, sino que aprovechó para revelar hacia donde se dirige su carrera artística.

“Estoy dejando espacio para la espontaneidad. Estoy empezando a disfrutar mucho de no saber porque así es como puedo volver a inspirarme en la vida”, dijo para la reconocida revista.

Becky G y sus posibles colaboraciones dentro del Regional Mexicano

En unos años Becky G se convirtió en un referente de la música urbana y hace unos meses, cuando fungió como invitada especial a La Cotorrisa -canal mexicano de Youtube- confesó estar dispuesta a colaborar con algunas de las figuras más importantes del género regional en el país.

Becky G es una cantante muy querida a nivel mundial (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Todavía tenemos que ir al estudio y conseguir cómo porque lo quiero grabar aquí en México. Mi proyecto regional quiero hacer algo con Grupo Firme, son sorprendentes, la están rompiendo totalmente y también son súper buena onda, lo pasamos tan bien cada vez que estamos juntos, entonces me encantaría eso”, declaró en dicha ocasión.

Asimismo, la cantante no descartó la posibilidad de crear música junto a Ángela Aguilar, joven que es hija de Pepe Aguilar y ha resaltado por su amplio manejo vocal.

