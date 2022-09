Laura Zapata arremetió contra AMLO tras recordar un 15 de septiembre junto a Felipe Calderón: “Cuando teníamos presidente”

Laura Zapata y Felipe Calderón (Foto: IG laurazapataoficial)

Durante la noche del jueves pasado se llevaron a cabo las celebraciones con motivo del día de la Independencia de México y varios artistas no dudaron en compartir sus mejores momentos desde sus redes sociales. Sin embargo, aunque Laura Zapata se unió a esto, la actriz decidió mostrar su disgusto por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador y aseguró que los tiempos con Felipe Calderón como mandatario del país eran mejores.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde La villana de telenovelas compartió una antigua fotografía en donde se le observa muy feliz con una bandera de México celebrando las fiestas patrias, no obstante, a su lado se encontraba el panista cuando aún era presidente de la nación.

“Cuando teníamos presidente. Y el 15 de septiembre era una fiesta hermosa por nuestro México amado @FelipeCalderón”, colocó la hermana de Thalía.

Ante esto, las reacciones por parte de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y varios de los seguidores de la actriz de melodramas como María Mercedes, La gata, Esmeralda o Rosa salvaje no dudaron en apoyar la opinión de la celebridad.

Laura Zapata arremetió contra AMLO (Fotos: Presidencia//Cuartoscuro)

“Ese es presidente y no pedazos”. “Mejor presidente no pudimos tener”. “Totalmente de acuerdo”. “Lo mejor que ha tenido México”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para la publicación de Laura Zapata, pues otros internautas se lanzaron en contra de la famosa.

“¿Es en serio señora?”. “¿Neta? Que insensible señora, justo cuando México murió con el narco, ¿usted dice esta tontería?”. “Ay no ahora si se la voló la señora Laura , no nos haga pensar que le convenía más bien”. “Qué barbaridad!! lo que es no querer a México, cómo es que puede decir eso”, escribieron.

Cómo se celebró el grito de Independencia en la CDMX

Tras varios años de pandemia por COVID-19, el pasado 15 de septiembre, la plancha del Zócalo de la Ciudad de México volvió a recibir a miles de capitalinos que no sólo buscaron pasar un buen rato con el concierto gratuito de los Tigres del Norte, sino que fueron dispuestos a escuchar el aclamado grito de Independencia que realiza el presidente en punto de las 23:00 horas.

(Foto: Presidencia)

La agrupación encabezada por Jorge Hernández y conformada por Hernán Hernández, Raúl Hernández, Luis Hernández, Óscar Lara, Eduardo Hernández, Freddy Hernández y Guadalupe Olivo salió al escenario frente a la imponente Catedral Metropolitana. Abrieron la noche con una de sus canciones más icónicas y polémicas, Jefe de jefes, cuyo título es igual a uno de los apodos con los que se le conoce al fundador del Cártel de Guadalajara.

El repertorio que presentaron la noche del 15 de septiembre y parte de la madrugada del 16 pasará a la historia, pues uno de los momentos más memorables fue el homenaje que hicieron a Vicente Fernández con algunos de sus éxitos.

Tras finalizar su presentación, llegó el momento esperado y AMLO recibió la bandera para proceder a salir al balcón de Palacio Nacional, ante las más de 140 mil personas que se reunieron en la plancha del Zócalo. Así, algo que llamó la atención de los connacionales, fueron las últimas líneas que exclamó AMLO durante el grito:

“¡Muera la corrupción!

¡Muera el clasismo!

¡Muera el racismo!

¡Vivan los pueblos indígenas!

¡Viva la grandeza cultural de México!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!”.

