La noche de Los Tigres del Norte y su homenaje a Vicente Fernández

La banda mexicana Los Tigres del Norte se presenta el día del "Grito de Independencia", que marca la Independencia de México de España, en la Ciudad de México, México, 15 de septiembre de 2022. (REUTERS/Henry Romero)

Tras 2 años de pandemia, los mexicanos esperaban no menos que un concierto para conmemorar el grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México. El ambiente festivo se sentía en el aire desde hacía meses, pues parece que el confinamiento encendió el ánimo de vivir al máximo la vida y los buenos momentos que se tienen en el país. Por tal motivo, los ciudadanos esperaban ansiosos este 15 de septiembre de 2022. No más pandemia (aunque siguen las medidas sanitarias activas) o al menos no más miedo, muertes y contagios relacionados con el COVID-19.

Este grito de Independencia fue más bien como el anhelado sentimiento que en pleno 2020 muchos no vieron y muchos otros lanzaron inéditas plegarias para ver la luz en ese eterno túnel pandémico.

Finalmente, la realidad tomó un giro más relajado y de confianza cuando los eventos públicos y sobre todo los conciertos regresaron a la normalidad. Por eso, desde hace unos meses, la emoción de los mexicanos deseosos por gritar “Viva México” en el centro de la capital, se disparó.

Esto después de que el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador confirmara la participación de la banda de norteñas y corridos más querida por el público nacional, Los Tigres del Norte.

Las actividades en la Plaza de la Constitución iniciaron desde muy temprano, la gente fue llegando gradualmente pero en grupos, se podían ver banderas de todos los tamaños ondear al viento, gente de todas las edades ataviados con ropa muy patriótica, niños encantados con los adornos, familias disfrutando de una tarde festiva y la vendimia que no podía faltar muy dispuesta en cada rincón del centro.

La verdadera fiesta dio inicio a partir de las 6 pm cuando la plancha central fue el punto de reunión de la multitud. Pasaron las horas y la audiencia se mantuvo expectante a las pruebas en las pantallas del escenario. Con un retraso de varios minutos, a las 8:45 de la noche pasaron tres videos oficiales de los artistas y una introducción de su soundcheck el día anterior, hasta que finalmente el escenario se iluminó y el evento quedó a cargo de los norteños.

Los Tigres del Norte tocaron ante 140 mil mexicanos. (Foto: especial)

Los Tigres del Norte arrancaron entradas las 21:00 horas, como antesala a la ceremonia para el Grito de Independencia que comenzó a las 23:00 horas y continuaron una vez finalizó el protocolo patrio y los fuegos artificiales, para que los miles de asistentes siguieran bailando.

La agrupación encabezada por Jorge Hernández y conformada por Hernán Hernández, Raúl Hernández, Luis Hernández, Óscar Lara, Eduardo Hernández, Freddy Hernández y Guadalupe Olivo salió al escenario frente a la imponente Catedral Metropolitana. Abrieron la noche con una de sus canciones más icónicas y polémicas, Jefe de jefes, cuyo título es igual a uno de los apodos con los que se le conoce al fundador del Cártel de Guadalajara.

De esta manera, a pesar de permanecer aún en el Penal de Puente Grande, Jalisco, Félix Gallardo se hizo presente en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX). Una selección bastante interesante y que desató la controversia en parte del público, que sin pensarlo más continuó cantando a todo pulmón el tema.

El repertorio que presentaron la noche del 15 de septiembre y parte de la madrugada del 16 pasará a la historia, pues uno de los momentos más memorables fue el homenaje que hicieron a Vicente Fernández con algunos de sus éxitos.

Setlist de Los Tigres del Norte:

*Jefe de jefes

*Mi buena suerte

*No pude enamorarme más

*La reina del sur

*La mesa del rincón

*Quiero volar contigo

*Ni parientes somos

*La reunión

*Contrabando y traición

*La manzanita

*La jaula de oro

*Pedro y Pablo

*La granja

*El contagio

*Señor locutor

*La camioneta gris

*La prisión de amor

*La bala

*José Pérez León

*Pacas de a kilo

*El libro de recuerdos

*La tumba falsa

*Rosita de olivo

*El niño y la boda

*El rengo del gallo

La banda se acompañó con mariachis faltando 15 minutos para el grito de Independencia, además de rendir respetos al legado de Vicente Fernández incluyendo en el set los siguientes temas:

*Son de la negra

*La ley del monte

*De qué manera te olvido

*Por tu maldito amor

*Hermoso cariño

*Un consentido de Dios

*Las mujeres divinas

*Somos más americanos

*América

Así fue como la afamada agrupación estilo norteño de Los Tigres del Norte y creada en Estados Unidos, prometió y cumplió que durante el gran espectáculo masivo se entregarían por completo. “Será un show largo, al estilo Monterrey” y lo fue, ya que cumplieron las expectativas de los mexicanos que tuvieron la oportunidad de vivir esta experiencia; en resumen, ofrecieron un show digno de los festejos de la Independencia de México.

Cabe mencionar que esta no fue la primera vez que los también conocidos como Los jefes de jefes se presentaron en el Zócalo de la CDMX, pues en la década de los 90s se dieron cita de igual forma, obteniendo el récord de la presentación con la mayor cantidad de asistentes.

El legado musical de Vicente Fernández

El cantante de regional mexicano, Vicente Fernández, falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años de edad. Con más de cinco décadas de trayectoria artística, “El Charro de Huentitán”, como también se le conoce, logró consagrarse como una de las figuras más importantes en la música regional mexicana a nivel internacional.

A pesar de su muerte, la larga y premiada trayectoria de Vicente Fernández aún no llega a su fin, pues a finales de 2020 anunció que tenía muchísimo material preparado en su famoso rancho Los tres potrillos: “Tengo más de 100 álbumes en el mercado y he grabado más de 300 canciones que aún no se han dado a conocer. Mi vicio es cantar”.

De acuerdo con su sitio web oficial, Vicente Chente Fernández nació un 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán El Alto, Jalisco, México. Este lugar le daría su apodo más conocido, es decir, El Charro de Huentitán.

Vicente Fernández "El Charro de Huentitán". (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Chente soñó con su carrera como cantante desde que era sólo un niño, así que a los ocho años aprendió a tocar la guitarra y comenzó sus estudios de música folclórica: “Iba a ver las películas de Pedro Infante y le decía a mi mamá ‘cuando yo crezca voy a ser como ellos’”.

En su adolescencia, el joven cantante participaba en concursos y también tocaba en restaurantes y bodas; posteriormente se unió a agrupaciones como el Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza, y el Mariachi de José Luís Aguilar (Felipe Arriaga). También formó parte de un programa de radio de de música de mariachi llamado Amanecer Tapatío.

