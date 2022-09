Cuáles son las zonas de menor riesgo en caso de sismos

El Simulacro Nacional ayudará a evaluar los tiempos de respuesta y de acción de las autoridades de seguridad. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Como parte de las actividades contra la prevención de desastres, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Gobierno de México llevarán a cabo el Simulacro Nacional 2022, donde se actuará ante un supuesto sismo con una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter y con epicentro en La Mira, Michoacán. La alerta sonará alrededor de las 12:19 horas el próximo lunes 19 de septiembre y se espera que alrededor de 10 mil 800 inmuebles participen.

De acuerdo con Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el simulacro forma parte de los protocolos de seguridad del Gobierno de la Ciudad de México. Entre los principales objetivos de este ejercicio se encuentran la evaluación de la eficacia del Protocolo del Plan de Emergencia Sísmica, el reforzamiento de las acciones preventivas, de respuesta y de acción por parte del Gobierno; así como la medición de los tiempos de difusión de la alerta sísmica.

A pesar de que el Simulacro Nacional es de carácter hipotético, es importante identificar los espacios que cuentan con un mayor nivel de protección en caso de un terremoto. Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), dio a conocer cuáles son los sitios ideales en donde la ciudadanía puede resguardarse en caso de un desastre.

De acuerdo la SGIRPC, es importante realizar simulacros familiares una vez al mes para mejorar la estrategia de seguridad. Foto: Karina Hernández / Infobae

Una zona de menor riesgo es “un lugar físico de la infraestructura, como columnas y muros de carga, con mayor capacidad de protección masiva frente a los riesgos”. Los espacios deben estar alejados de vidrios o ventanas, de objetos flamables o considerados peligrosos, así como de la cocina. Este último lugar representa una zona de alto riesgo por contar con tanques de gas, piezas punzo cortantes, así como elementos de cristal o cerámica, los cuales, en caso de caerse, pueden provocar lesiones de alto grado.

Qué acciones debo realizar para el Simulacro Nacional

La SGIRPC informó que los pasos a seguir para implementar un plan de acción adecuado son:

Imaginar una situación de emergencia en el hogar, la escuela o el trabajo y pensar qué acciones se harían para mantenerse a salvo.

Delegar responsabilidades a cada miembro, entre estas tareas se encuentran: cuidar a los menores de edad, cerrar llaves de paso, ayudar a los adultos mayores, proteger los animales de compañía y auxiliar a las personas con alguna discapacidad.

Interrumpir cualquier actividad cuando suene la alerta sísmica, cerrar las llaves de paso y cortar el suministro eléctrico.

Evacuar por las rutas señaladas.

Mantener la calma.

Llegar al punto de reunión y asegurarse de que todos los miembros se encuentran bien.

Evaluar los tiempos de respuesta para implementar mejoras en el plan.

Además, es importante verificar que la mochila de vida de cada integrante contenga todos los elementos para asegurar su bienestar, entre los objetos más importantes están:

Linterna con pilas

Radio

Duplicado de llaves

Silbato

Papel Higiénico

Agua embotellada

Cobija

Comida enlatada

Lentes de repuesto

Medicamentos

Muda de ropa

Documentos importantes como identificación oficial, acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población y otros.

Dinero en efectivo

Cubrebocas

Gel antibacterial

Un Simulacro es un ejercicio que permite identificar los riesgos latentes en una situación de emergencia y se definen rutas de evacuación. (Foto: Alcaldía Cuauhtémoc).

Así mismo, la dependencia aseguró que este tipo de ejercicios deben realizarse una vez al mes para conocer los tiempos de acción, ejecutar mejoras en el plan y considerar posibles riesgos.

Qué hacer en caso de un sismo

De acuerdo con la SGIRPC, las recomendaciones a seguir son:

Mantener la calma cuando suene la alerta sísmica y, en caso de encontrarte en pisos bajos, evacuar el inmueble y seguir las rutas de evacuación establecidas.

Si se encuentra en pisos altos, colocarse en zonas de menor riesgo, como las columnas y pilares.

Seguir los protocolos del Programa Interno de Protección Civil.

Si está dentro de las posibilidades, cerrar las llaves de paso de agua y gas, además.

No correr, no gritar y no empujar, esto evitará crear pánico colectivo.

