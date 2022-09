Jorge Triana advirtió sobre reforma a la GN: “En el Senado no va a pasar, el mismo PRI se encargará”

Jorge Triana advirtió que el proyecto del PRI no será avalado en la Cámara de Senadores (Foto: Cámara de Diputados)

Tras la aprobación en San Lázaro de la iniciativa que extiende las funciones de seguridad de la Guardia Nacional hasta el 2028, el diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana Tena, advirtió que el proyecto no será avalado en la Cámara de Senadores, pues, aseguró, el mismo Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encargará de ello.

El pasado 14 de septiembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, el legislador del blanquiazul calificó de “innecesaria” la iniciativa del tricolor que prolonga la presencia militar en las calles hasta 2029.

En el mensaje, Triana Tena reconoció y felicitó a Frinné Azuara Yarzábal, Laura Barrera Fortoul y Sue Ellen Bernal Bolnik, diputadas priistas que votaron en contra de la reforma o se abstuvieron.

Se aprobó la innecesaria iniciativa del PRI para prolongar por 10 años la presencia de fuerzas armadas en las calles.



Sólo hubo tres diputados priistas con dignidad que votaron en contra o se abstuvieron.



Nos vemos en el Senado, ahí no va a pasar, el mismo PRI se encargará. pic.twitter.com/NCcPL9vVOt — Jorge Triana (@JTrianaT) September 14, 2022

Por ello, confió en que en la Cámara alta los senadores del tricolor se “encargarán” de no ratificar el proyecto, en conjunto con el PAN, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.

“Se aprobó la innecesaria iniciativa del PRI para prolongar por 10 años la presencia de fuerzas armadas en las calles. Sólo hubo tres diputados priistas con dignidad que votaron en contra o se abstuvieron. Nos vemos en el Senado, ahí no va a pasar, el mismo PRI se encargará”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues algunos internautas refrendaron su apoyo a la iniciativa priista, mientras que otros se lanzaron contra ella.

Con 335 votos a favor y 152 en contra fue aprobada la iniciativa de reforma constitucional que prevé la militarización de la seguridad pública hasta 2028 (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

“Esperemos los senadores del PRI tengan tantita más dignidad y respeto por la Constitución”, “Claro que en el Senado no pasará, pero eso no importa. La finalidad era maniatar a Alito (Moreno) y tronar la alianza” y “Abstenerse no representa dignidad, es más, deben de prohibir la abstención, con lo que pagan de asesores deben tener suficiente información para normar un criterio”, fueron algunas de las respuestas.

Y es que el pasado miércoles, con 335 votos a favor y 152 en contra fue aprobada en San Lázaro la iniciativa de reforma constitucional que prevé la militarización de la seguridad pública hasta 2028.

Tras la aprobación, la minuta de la reforma al artículo 5 transitorio del decreto constitucional que creó la Guardia Nacional fue remitida al Senado, mismo que ratifica o no el proyecto la próxima semana.

#ÚltimaHora 335 votos a favor, 152 en contra y 1 abstención. Aprueba el Pleno el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, a fin de ampliar el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. pic.twitter.com/DFt1u6aSj7 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 14, 2022

Además, por tratarse de una reforma constitucional, el Revolucionario Institucional incumplió la moratoria pactada dentro de la alianza Va por México.

En este contexto, y al igual que Jorge Triana, varios personajes de la oposición se lanzaron contra los diputados que votaron a favor de la iniciativa.

Tal fue el caso del panista Gabriel Quadri, quien en su cuenta de Twitter declaró que extender hasta 2029 la presencia del Ejército en labores de seguridad sólo enmascara el “fracaso”.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN y PRD en la Cámara baja afirmaron estar firmes, y refrendaron el voto contra la militarización del país (Foto: Twitter/@JorgeRoHe)

“Y como hasta ahora, va a impedir la creación de policías de clase mundial, única forma de combatir eficazmente al crimen. Militarización del país, politización de las Fuerzas Armadas”, agregó.

Mientras que en la cuenta oficial de los legisladores del PRD en San Lázaro se escribió: “En el PRD somos congruentes, votamos por una policía civil y contra la militarización. Seguiremos exigiendo políticas de seguridad efectivas. Cumplimos con el mandato de la gente de ser el contrapeso al autoritarismo del régimen”.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN y PRD en la Cámara baja afirmaron estar firmes, y refrendaron el voto contra la militarización del país. Subrayaron que este proceso aún no puede darse por concluido, puesto que continúa en el Senado de la República.

“Lamentamos que la iniciativa que hoy fue discutida resultara aprobada. Sin embargo, nuestro compromiso por la defensa de la Constitución y de México está más vigente que nunca”

SEGUIR LEYENDO: