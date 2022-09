Santiago Creel Miranda negó que exista ruptura definitiva con el PRI

Santiago Creel, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. (Foto: Cámara de Diputados).

Después de que hubiera una ruptura entre los integrantes de la coalición Va por México por el apoyo que mostró el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas a la propuesta de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por otros cuatro años, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel no dio por hecho una fractura de la alianza con el PRI, pues comentó que esperará a que sucedan dos situaciones: primero, la votación en la Cámara de Diputados, y en segundo, la votación en Cámara de Senadores.

“Acordamos en la comisión permanente ya no calificar de ruptura o de suspensión, sino simplemente esperar. Vamos a esperar, porque entendemos que la alianza es fundamental para mucha gente, para quienes no están en la alianza gobernante, hemos tenido pues muchas peticiones, y entonces vamos a hacer las cosas de una manera que podamos buscar, por todos los medios, sostener la alianza, pero por otra, no podemos dejar de señalar dos cosas: primero, la misma situación que se presentó por falta de conocimiento nuestra de esta iniciativa —por falta de conocimiento, porque no nos informaron—, y lo segundo, porque eso ya era un acuerdo, que no íbamos a tocar nada que pudiera tender a la militarización del país” comentó Santiago Creel.

La situación actual de la alianza Va por México, será valorada después de la votación en el Senado.

Y es que la situación actual de la alianza Va por México, será valorada hasta después de que se vote en el Senado “la militarización” de la Guardia Nacional, “Estamos plenamente conscientes de todos los argumentos; hemos venido valorando a la situación; ninguno de los argumentos ha quedado sin discutirse, sobre todo el día de ayer, en la sesión de la comisión permanente del partido.

Y continuó: “Pero también, habrá que decir que fue precisamente la alianza con la que logramos prácticamente empatar en votación con la alianza gobernante, con la que logramos recuperar la Ciudad de México, nueve de 16 alcaldías; logramos, igualmente, la mayoría del congreso en el Estado de México y buena parte de los municipios más importantes de lado poniente. Y podría yo, digamos, seguir así y sobre todo también la circunstancia de haber logrado que se rompiera la mayoría calificada aquí en la Cámara de Diputados”.

También expresó que en el PAN “no estamos de acuerdo con muchas de las últimas expresiones” que ha hecho el PRI, como la insistencia del dirigente Alejandro Moreno en que sin alianza el PAN no ganaría solo. Creel Miranda rechazó que vayan a hacer un cálculo sólo electoral, “Lo ideal sería que no se votara a favor desde la Cámara de Diputados, y en todo caso si se vota aquí, pues los senadores, el bloque opositor de allá pudiera hacer la labor de contención para que no pase a reforma constitucional en el Senado y una vez que ocurra vamos a volvernos a reunir en el partido y tomar una decisión”, expuso.





Lo que quiere hacer el presidente de México, sí es militarización": Creel Miranda.

¿Es militarización o no es militarización?

Respecto a mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por otros cuatro años el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados afirmó que sí se trata de una militarización y expuso tres motivos fundamentales:

El primero de ellos, porque la actuación de las Fuerzas Armadas está en violación fragante al artículo Quinto Transitorio, solamente un ejemplo, el principio de subordinación a un mando civil que lo establece el Quinto Transitorio y el 21 de la Constitución no se está cumpliendo. Es decir, se está militarizando la actividad de la Guardia Nacional porque están incumplimiento de uno de los principios fundamentales del artículo Quinto Transitorio y también del artículo 21 de la Constitución.

Segundo argumento. Es precisamente esta situación que nos ha llevado a una serie de tropiezos en materia de seguridad pública porque a mayor despliegue de fuerzas de lo que se denomina la Fuerza Armada permanente, se ha venido incrementando la violencia.

Y el tercer argumento de manera muy sencilla. Es que el próximo gobierno lo van a atar de manos, y como nosotros estamos ciertos que el próximo gobierno lo podemos ganar nosotros, pues están tomando decisiones a pesar de que los electores pudieran decir otra cosa.

Santiago Creel se mantiene al margen sobre las alianzas entre actores políticos.

Finalmente, después de que se vio un acercamiento entre el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, Creel Miranda comentó: “Yo creo que los actos de carácter republicano son actos en donde sí debemos demostrar no solamente las formas, sino una unidad nacional. A mí me convocan a un acto de Estado, y yo voy a comportarme en términos de un acto de Estado y, sobre todo, que no va el diputado opositor del Partido Acción Nacional, claro que voy, pero mi posición es justamente representar a la Cámara de Diputados. Y concluyó al decir que los partidos políticos, empezando por AN no son monolitos; es decir, existen otras corrientes del partido que tienen otras visiones distintas, “claro que nos unimos en las decisiones importantes, pero existen corrientes, puntos de vista diferentes”.

