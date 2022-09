La nueva batalla de Layda Sansores después de Alito Moreno: por qué se enfrentó a la alcaldesa de Campeche

Layda Sansores declaró una nueva enemiga dentro el mismo estado (Fotos: Cuartoscuro, Facebook/Biby Rabelo)

La gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores San Román, tiene una nueva batalla después de que dejó en claro que ya no iba a ir tras el líder del tricolor, Alejandro Alito Moreno Cárdenas. Ahora se trata de la alcaldesa del mismo estado, Biby Rabelo de la Torre, de Movimiento Ciudadano (MC).

A través de un video publicado en su Twitter, Biby Rabelo escribió: “Gobernadora @LaydaSansores: Le invito a dejar el show mediático a costa del desprestigio del buen trabajo realizado desde la @Alcaldia_Camp ¡Basta de mentiras! Trabajemos a favor de la ciudadanía, que es nuestra única responsabilidad como servidoras públicas”, además adjuntó un video.

En el video, la edil declaró: “El día de hoy, nuevamente, la gobernadora nos citó y nos invitó para hablar sobre nosotros en sus “shows” del Martes del Jaguar, como ya sabemos que es el modus operandis de Morena en Campeche, de la gobernadora que desgraciadamente cada martes se dedica a a desprestigiar y a denostar el trabajo que estamos haciendo desde la alcaldía de Campeche”.

Gobernadora @LaydaSansores: Le invito a dejar el show mediático a costa del desprestigio del buen trabajo realizado desde la @Alcaldia_Camp ¡Basta de mentiras!



Trabajemos a favor de la ciudadanía, que es nuestra única responsabilidad como servidoras públicas. pic.twitter.com/Z90ksnhASB — Biby Rabelo (@bibyrabelo) September 13, 2022

Después mencionó que no tiene nada que esconder e invitó a Sansores San Román a trabajar por Campeche, pues ambas son servidoras públicas y están para trabajar a su beneficio. “Entiendo que ya Alejandro Moreno, pues ya lo quebraron y lo pasaron para hacer lo que el presidente quiera, pero aquí en Campeche no me van a doblar y no tengo nada que ocultar”.

Cabe recordar que fue en la edición del pasado Martes del Jaguar el 6 de septiembre, cuando la gobernadora por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) arremetió en contra de la edil y habló sobre el costo de la camioneta en la que se traslada, además la acusó de estar involucrada con empresas “factureras”.

Y es que, en la edición de este martes 13 de septiembre, Layda Sansores dejó en claro que iría nuevamente tras ella, además de Eduardo Bacardit Rubio, accionista de la constructora Ecocasas, entre otros. Cabe destacar que en agosto, la alcaldesa de la Torre, junto con Barcardit Rubio, exigieron una disculpa pública por parte de San Román pues ésta acusó que la empresa Ecocasas es considerada “fantasma”.

Atención, Biby Rabelo, Francisco Pantoja, Eduardo Bacardit, nos vemos este #MartesDelJaguar a las 8 pm. pic.twitter.com/ysVz8zmMo8 — Layda Sansores (@LaydaSansores) September 13, 2022

En ese sentido, la diputada local del partido guinda, Lizeth Hernández, cuestionó la procedencia de la camioneta RAM en la que se transporta la edil, pues de acuerdo con ella tiene un valor aproximado de 1.5 millones de pesos. Además, aseguró que pertenece a la Compañía de Servicios y Soluciones Integrales del Carmen, con quien supuestamente la administración anterior mantenía contratos.

Pero la edil no se encontró sola, pues Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, salió en su defensa y exigió a la gobernadora de Campeche detener la “campaña de desprestigio y mejor trabaje por las y los campechanos”.

Layda Sansores dejó en claro que ya no iría por el presidente nacional del PRI (Fotos: Cuartoscuro, Twitter/@DiegoSaldanhaSa)

Layda Sansores y Alito Moreno

Layda Sansores San Román dejó en claro que ya no iría tras Alito Moreno, esto después de una reunión con su abogado. Además detalló que el próximo 19 de septiembre habrá una audiencia referente al caso, pero por el momento, la funcionaria y su equipo se tendrán que abstener de hacer declaraciones contra el priista.

Cabe señalar que la retirada de San Román se dio en medio de la crisis que presenta la alianza Va por México, integrada por el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Misma que se encuentra en una separación y posible extinción.

