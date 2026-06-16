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México presente en la 85ª Feria del Libro de Madrid: autores presentan publicación ilustrada dirigida a infancias neurodivergentes

Escrito por Adalberto Ortiz Ávalos e ilustrado por Gabriel Pacheco, ‘Juan el inconstante‘ fue presentado en uno de los encuentros editoriales más relevantes del mundo hispanohablante

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Juan el inconstante, obra del escritor mexicano Adalberto Ortiz Ávalos y del reconocido ilustrador Gabriel Pacheco, fue presentada en la 85ª Feria del Libro de Madrid, uno de los encuentros editoriales más importantes del mundo hispanohablante. El libro álbum, publicado por Diego Pun Ediciones, inició así su recorrido internacional con una propuesta centrada en la identidad, la diferencia, la atención y la sensibilidad emocional.

La presencia de esta obra en uno de los escaparates literarios más relevantes de habla hispana representa un nuevo impulso para la literatura mexicana contemporánea, particularmente en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. La publicación destaca por combinar una narrativa poética con ilustraciones de gran fuerza visual que invitan a reflexionar sobre la manera en que cada persona experimenta el mundo.

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Además, el libro ha generado interés por abordar temas vinculados con las infancias neurodivergentes, la aceptación de la diferencia y los desafíos relacionados con la atención y la construcción de la identidad, asuntos cada vez más presentes en las conversaciones educativas y culturales contemporáneas.

¿De qué trata Juan el inconstante?

Juan el inconstante cuenta la historia de un niño curioso, amable y profundamente inconstante. Le fascinan las hormigas, la historia y los misterios del mundo, pero sus intereses cambian constantemente y nada parece captar su atención durante demasiado tiempo.

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A través de una atmósfera delicada y sugerente, el libro explora la dificultad para sostenerse emocionalmente, la fragilidad humana, la aceptación de la diferencia y la búsqueda de identidad. La obra se inserta en la tradición del libro álbum contemporáneo, donde el texto y la imagen construyen una experiencia narrativa conjunta.

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La publicación representa además una nueva colaboración entre Adalberto Ortiz Ávalos y Gabriel Pacheco, quienes anteriormente trabajaron juntos en El grillo, obra publicada por Almadía en México y España. Ese proyecto abrió una ruta de exploración narrativa y visual que posteriormente derivó en una experiencia inmersiva seleccionada para inaugurar la London Experience Week 2026.

Con Juan el inconstante, ambos creadores continúan una apuesta artística compartida que busca desarrollar libros con profundidad literaria, potencia visual y vocación internacional.

Una obra que dialoga con las infancias neurodivergentes

Por los temas que aborda, Juan el inconstante ofrece herramientas para reflexionar sobre la diversidad de experiencias durante la infancia. Su aproximación a la atención, la identidad y la diferencia abre posibilidades de lectura para distintos públicos.

Entre los espacios que pueden beneficiarse de esta propuesta destacan:

  • Docentes y comunidades educativas.
  • Mediadores de lectura.
  • Familias interesadas en la literatura infantil contemporánea.
  • Bibliotecas y centros culturales.
  • Espacios educativos enfocados en la inclusión.
  • Lectores que buscan historias sensibles sobre la diversidad humana.

El libro fue concebido como un álbum ilustrado de 48 páginas en tapa dura, con formato de 22 por 29 centímetros y un cuidado editorial orientado a ofrecer una experiencia literaria y visual de alta calidad.

Adalberto Ortiz Ávalos, escritor y empresario mexicano

La trayectoria de Adalberto Ortiz Ávalos destaca por una combinación poco habitual entre la creación literaria y el liderazgo empresarial. Desde muy joven cultivó de manera paralela la escritura y el emprendimiento, desarrollando posteriormente proyectos empresariales y tecnológicos de alto impacto en México.

Su bibliografía incluye títulos como Las luciérnagas, El mejor día, El grillo y Poderoso compañero es el dinero. Con Juan el inconstante, el autor fortalece una línea narrativa enfocada en la infancia, la identidad, la fragilidad emocional y las experiencias humanas que suelen quedar fuera de los discursos tradicionales.

La nueva obra forma parte del segundo volumen de una trilogía que busca consolidar una propuesta artística centrada en lo poético, lo simbólico y lo sublime.

Gabriel Pacheco, referente internacional de la ilustración infantil

El ilustrador mexicano Gabriel Pacheco es considerado una de las voces visuales más relevantes de Iberoamérica en el ámbito de la literatura infantil y juvenil.

Su trabajo ha sido reconocido en Europa, Asia y América, además de haber sido nominado al Astrid Lindgren Memorial Award y al Hans Christian Andersen Award, dos de los reconocimientos más prestigiosos para creadores de literatura infantil a nivel internacional.

Actualmente radicado en Italia, Pacheco ha desarrollado un estilo visual caracterizado por la sutileza, la complejidad poética y una gran capacidad evocadora. En Juan el inconstante, sus ilustraciones amplifican la dimensión emocional del texto y construyen una identidad gráfica única que fortalece el mensaje de la obra.

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