Lupillo Rivera mantiene batalla legal contra Belinda y asegura que no dará marcha atrás

Lupillo Rivera habla de su vida personal y profesional mientras mantiene una disputa legal con Belinda por pasajes de su libro Tragos Amargos. - (IG: @belindapop // @lupilloriveraofficial)

Lupillo Rivera volvió a colocarse en el centro de la conversación tras hablar abiertamente sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional. Abordó desde sus negocios hasta la disputa legal que mantiene con Belinda, un tema que sigue generando interés entre sus seguidores.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el intérprete también celebró la transformación física de su sobrina Jenicka López, quien logró perder cerca de 40 kilogramos, y evitó profundizar sobre una posible reconciliación con integrantes de la dinastía Rivera. Sin embargo, fue su postura respecto a la cantante la que terminó acaparando la atención.

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Lejos de mostrar intención de buscar un acuerdo, Lupillo dejó claro que continuará con el proceso legal que emprendió como respuesta a las acusaciones relacionadas con la publicación de pasajes de su libro autobiográfico Tragos Amargos.

La disputa con Belinda sigue abierta

Lupillo Rivera confirmó que el proceso legal contra Belinda se mantiene activo, a pesar de los esfuerzos previos para llegar a un acuerdo. (RS)

El cantante aseguró que no existe ningún acercamiento para resolver el conflicto legal que mantiene con Belinda y afirmó que el caso seguirá su curso a través de los abogados de ambas partes.

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“No ha habido ningún acuerdo, no ha habido ningún intento de nuestra parte de tratar de arreglar nada. Nosotros, como les digo, voy adelante con todo”, declaró.

Rivera explicó que ha decidido dejar el asunto completamente en manos de su equipo jurídico. “Hay que aguantar la vara. Hay que dejar solos a los abogados y la verdad tenemos una abogada muy fuerte y un abogado también muy fuerte”, señaló, reiterando que mantiene firme la contrademanda por presuntos delitos de falsedad, falsas imputaciones y fraude.

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“Esas páginas se quedan para siempre”

Lupillo Rivera dice que mantiene una contrademanda por presuntos delitos de falsedad, falsas imputaciones y fraude en el conflicto con Belinda. - (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Uno de los puntos más comentados de la controversia gira en torno a los pasajes dedicados a Belinda dentro de Tragos Amargos. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de modificar o retirar fragmentos de la obra, el cantante fue contundente.

“No, esas se quedan para siempre, esas ya nadie las quita”, respondió sin rodeos.

La declaración deja claro que Lupillo no contempla realizar cambios en el contenido publicado, pese a la polémica que surgió tras la difusión de detalles de la relación que sostuvo con la intérprete. Además, sorprendió al reconocer que no conserva una buena relación con ninguna de sus antiguas parejas sentimentales.

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“No, fíjate que con ninguna de mis ex parejas tengo buena relación”, comentó entre risas. Incluso reflexionó sobre el tema al asegurar: “Si no pudimos estar bien juntos, ¿cómo vamos a estar bien separados?”.

Inteligencia artificial, cannabis y nuevos proyectos

Lupillo Rivera defiende sus negocios de cannabis medicinal y felicita a su sobrina Jenicka López por perder cerca de 40 kilogramos. - (Instagram/@lupilloriveraofficial)

Más allá de la controversia, Lupillo Rivera también habló de otros asuntos que actualmente ocupan su atención. Uno de ellos es la protección de su imagen frente al uso de herramientas de inteligencia artificial.

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El cantante explicó que ya trabaja para retirar contenido falso que circula en internet utilizando su voz o su imagen. “A veces me ponen una entrevista llena de inteligencia artificial. Yo nunca he contestado esa madre, yo dije: ‘Eso no fui yo’”, relató.

Rivera añadió que el tema requiere cada vez más atención por parte de las figuras públicas. “Sí tiene que registrar uno su voz y tiene que registrar uno su imagen porque más adelante quién sabe qué pueda pasar”, advirtió.

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Por otra parte, también defendió su participación en negocios relacionados con el cannabis medicinal y felicitó a su sobrina Jenicka López por su notable transformación física. “Qué felicidades, es muy bueno eso. Qué bueno que se están cuidando”, expresó. Mientras tanto, el cantante dejó claro que seguirá enfocado en sus proyectos y en los procesos legales que aún forman parte de su presente.