Diputada amenazada con corona fúnebre en Sinaloa contradice al general Ricardo Trevilla tras acusarla de no denunciar el hecho

Una mujer pronuncia un discurso desde un podio con micrófonos, mientras un oficial militar en uniforme camuflado se encuentra en segundo plano, en un evento oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paola Gárate, diputada del PRI en Sinaloa que fue amenazada de muerte tras recibir una corona fúnebre ensu domicilio, respondió a los señalamientos del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien afirmó que la legisladora no ha presentado una denuncia formal ante las autoridades correspondientes a seis días de los hechos.

En su cuenta de X, la legisladora lamentó que el general Trevilla Trejo no cuente con la información completa, al asegurar que desde el día de los hechos, ella denunció la amenza en su contra ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Consideró que “no es menor” que desde un espacio como la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, se difunda información imprecisa.

Por ello, le hizo un llamado a que cuando opine sobre su caso, “mínimo tenga la información correcta a la mano”.

“General Trevilla: @Sedenahn. Lamento mucho que no cuente con la información completa.Desde el primer día interpuse las declaraciones correspondientes. Antes de cumplirse 24 horas ya estaba en las oficinas de la Fiscalía del Estado dando la cara, como siempre lo he hecho.

PUBLICIDAD

No es menor que desde un espacio nacional se diga que “todavía no sucede”, cuando sí sucedió. Antes de emitir una opinión pública sobre mi caso, lo mínimo es tener la información correcta en la mano", escribió en la red social.

Resaltó que, contrario a lo que comentó el titular de la Sedena, ella ha solicitado seguridad en diversas ocasiones a la Defensa Nacional y a las instancias correspondientes, por lo que también reprochó que solo se hable de darle acompañamiento durante actos oficiales.

PUBLICIDAD

“Quiero ser clara: se me habla de acompañamiento en “actos oficiales”, como si mi responsabilidad como diputada se pudiera prender y apagar por horario.

“Yo no dejo de ser representante popular cuando salgo de una sesión. No dejo de ser legisladora cuando camino una colonia, cuando visito una comunidad, cuando atiendo a una madre, a un joven, a una familia o cuando regreso a mi casa”, comentó.

PUBLICIDAD

Recordó que en 2021 fue “levantada” durante la jornada electoral y en octubre del 2025 fue “amenazada a punta de pistola, con un arma en la cabeza”, y ahora recibió una corona fúnebre en su domicilio.

En ese sentido, cuestionó “con toda seriedad”: ¿Qué más se necesita para que una ciudadana reciba protección? ¿Cuántas amenazas más deben ocurrir para que un análisis de riesgo reconozca lo evidente?“, al acusar que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa recibe protección a pesar de que no ha sufrido atentados en su contra.

PUBLICIDAD

“Y también pregunto: ¿Qué atentados sufrió el exgobernador de Sinaloa (hoy con licencia) para recibir una protección que otros sinaloenses no han tenido?

“Reconozco la labor de quienes sí cumplen con su deber en las instituciones de seguridad. Pero reconocer no significa guardar silencio”, puntualizó.

Finalmente, la diputada exigió “respeto a la verdad, seriedad en la información y responsanbilidad en las decisiones”.

“Mi vida, como la de cualquier sinaloense, no puede depender de un trámite mal informado. Paola Gárate. Diputada Por Sinaloa”, concluyó.

Esta mañana, el general Ricardo Trevilla Trejo aseguró que la diputada Paola Garate aún no ha presentado una denuncia por la corona fúnebre que fue colocada afuera de su domicilio en Culiacán, Sinaloa.

PUBLICIDAD

En ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal explicó que a la legisladora se le recomendó formalizar la denuncia para que el caso pudiera investigarse, pero hasta ese momento no lo había hecho.

Al ser cuestionado sobre el acompañamiento brindado tras el incidente, el general evitó confirmar si se le otorgaría protección con elementos federales y se limitó a describir el procedimiento que se seguía cuando alguien solicitaba esa medida.

PUBLICIDAD

Detalló que primero se hacía una solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y después la Guardia Nacional realizaba un análisis de riesgos para determinar si procedía asignar escoltas o implementar patrullajes.

Trevilla dijo que desde el primer momento se había establecido contacto con la diputada, que el coordinador estatal habría intervenido y que se realizó ese análisis para coordinar acciones.

PUBLICIDAD

También afirmó que existía “cercanía permanente, directa” y que se mantenían al tanto de la legisladora, sin dar más detalles.

En días previos, Gárate había acusado que, tras pedir protección, la Guardia Nacional solo le ofreció acompañamiento en traslados oficiales o en situaciones específicas de riesgo.

Cuestionó si eso era suficiente, pues consideró que también en su domicilio y con su familia estaba en riesgo, y pidió que se dijera “la verdad”, luego de que la gobernadora interina Yeraldine Bonilla había dicho públicamente que ya contaba con seguridad.

La diputada recordó que la amenaza ocurrió en su hogar y sostuvo que era legisladora “las 24 horas”.

También había denunciado desde el Congreso local el clima de inseguridad en Sinaloa, así como la pasividad ante las desapariciones y la falta de reconocimiento de secuestros de empresarios.

Relató que en 2021 fue privada de la libertad y que en octubre de 2025 le despojaron su camioneta en Culiacán.