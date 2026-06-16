Procesan a hombre en CDMX por almacenar y enviar pornografía infantil desde una cuenta de correo

Daniel "N" fue investigado desde el año 2023. Crédito: FGJCDMX

Un juez vinculó a proceso a Daniel “N” y le impuso prisión preventiva por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, tras una investigación de casi tres años de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). El caso involucra el almacenamiento y la transmisión de alrededor de 20 archivos con material de abuso sexual infantil a través de una cuenta de correo electrónico.

De acuerdo con los primeros reportes, el origen de la investigación se remonta a septiembre de 2023, cuando la Guardia Nacional remitió a la Fiscalía capitalina un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). Dicho documento alertaba sobre la circulación de archivos con contenido de explotación sexual infantil vinculados a una cuenta de correo específica.

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¿Cómo llegaron a la detención?

A partir de ese reporte, la FGJ-CDMX desplegó labores de inteligencia cibernética para rastrear el origen del material. Esas diligencias permitieron establecer la probable participación de Daniel “N” en los hechos.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión en contra del imputado. La detención se concretó el 9 de junio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa.

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Manos infantiles sobre un teclado de portátil en un entorno oscuro, simbolizando los riesgos y la vulnerabilidad de los menores frente al abuso en el entorno digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La captura fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La operación fue resultado directo de las gestiones judiciales previas de la Fiscalía.

El 15 de junio de 2026 se celebró la audiencia inicial ante la autoridad judicial. El Ministerio Público presentó los datos de prueba que sustentaban la acusación contra Daniel “N”.

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Con base en esas pruebas, el juez determinó vincular a proceso al imputado por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil. La resolución también incluyó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva.

Plazo para cerrar la investigación y presunción de inocencia

El mismo juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Ese período permitirá a la Fiscalía consolidar los elementos del caso antes de la siguiente etapa procesal.

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La sentencia de 104 años busca enviar un mensaje contundente en la lucha contra la explotación infantil y la protección de la infancia en El Salvador. (Cortesía: CBS)

La FGJ-CDMX señaló que continuará con las investigaciones especializadas para identificar a otras personas que puedan vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes. La institución subrayó su compromiso con llevar ante la justicia a quienes atenten contra esa población.

“Este caso refleja el trabajo de investigación especializada que impulsa la Fiscalía CDMX para identificar y llevar ante la justicia a quienes atenten contra los derechos de niñas, niños y adolescentes”, indicaron las autoridades.

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Los primeros reportes señalan que el caso involucra la coordinación entre distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia a nivel federal y local. Esa articulación fue determinante para identificar al probable responsable y ejecutar la orden de aprehensión.

El delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil es perseguido con especial rigor por las autoridades capitalinas. La FGJ-CDMX cuenta con unidades especializadas en delitos cibernéticos y en la protección de menores para atender este tipo de casos.

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El reporte del NCMEC, organismo internacional que monitorea la explotación sexual infantil en plataformas digitales, fue el detonador de todo el proceso. Su colaboración con las autoridades mexicanas fue el punto de partida de la investigación que derivó en la detención.

El tribunal de la provincia Espaillat condenó a Juan Pérez a veinte años de prisión por violación reiterada de una menor de 14 años en República Dominicana. (Cortesía: Periódico CLARIDAD)

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, Daniel “N” se considera inocente mientras no exista una sentencia definitiva emitida por el órgano jurisdiccional competente. Esa presunción de inocencia rige todas las etapas del procedimiento en su contra.

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Cabe mencionar que la vinculación a proceso no equivale a una condena. El imputado permanecerá bajo prisión preventiva durante el plazo establecido por el juez para que la Fiscalía concluya su investigación complementaria.