Coreana se une a una lucha libre improvisada en Paseo de la Reforma durante el Mundial 2026

La aficionada extranjera se sumó a una divertida representación luchística que terminó conquistando las redes sociales.

La Copa Mundial de 2026 continúa dejando historias que van mucho más allá de los resultados deportivos. Mientras miles de aficionados de diferentes países recorren las ciudades sede para apoyar a sus selecciones, también surgen momentos que reflejan el ambiente de convivencia, alegría y fraternidad que acompaña al torneo más importante del futbol.

Uno de esos episodios ocurrió recientemente en las calles de México, donde una turista originaria de Corea del Sur terminó convirtiéndose en protagonista de un video que rápidamente conquistó las redes sociales.

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La grabación muestra a un grupo de aficionados mexicanos disfrutando del ambiente mundialista de una forma muy particular. Portando camisetas de la Selección Mexicana y máscaras inspiradas en la lucha libre, tres seguidores comenzaron a recrear movimientos característicos de este deporte espectáculo en plena vía pública.

: Un video viral mostró cómo la pasión por el deporte puede unir a personas de distintos países en cuestión de segundos.

Entre bromas, caídas simuladas y llaves improvisadas, los participantes montaron una especie de función callejera que poco a poco fue llamando la atención de quienes transitaban por la zona.

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Lo que inicialmente parecía una simple ocurrencia entre amigos comenzó a transformarse en un auténtico espectáculo improvisado. Conforme avanzaban las maniobras, más personas se acercaban para observar y grabar con sus teléfonos celulares.

El ambiente festivo propio del Mundial hizo que la presentación ganara intensidad. Los aficionados respondían con aplausos y risas mientras los improvisados luchadores continuaban representando escenas inspiradas en los combates que han dado fama internacional a la lucha libre mexicana.

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Cuando parecía que la actuación había alcanzado su punto máximo, apareció un cuarto participante dispuesto a elevar aún más el nivel del espectáculo.

El hombre, también mexicano, decidió aprovechar el entusiasmo colectivo para escalar un poste cercano y desde ahí realizar un salto sobre los luchadores que permanecían tendidos en el suelo, simulando una espectacular maniobra aérea digna de una función profesional.

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El encuentro entre dos culturas durante la Copa del Mundo dejó una de las imágenes más simpáticas del torneo.

¿Cuándo juega México vs Corea del Sur?

La convivencia entre aficionados mexicanos y coreanos cobra especial relevancia a unos días del esperado encuentro entre ambas selecciones dentro del Grupo A del Mundial 2026. El partido está programado para disputarse el 18 de junio en el Estadio de Guadalajara en un duelo que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos rumbo a los 16vos de final.

Aunque en la cancha existe una importante rivalidad deportiva, fuera de ella las muestras de amistad han sido constantes durante la Copa del Mundo. Desde intercambios de camisetas y fotografías hasta celebraciones conjuntas en las calles de la capital mexicana, seguidores de ambas naciones han demostrado que el futbol también puede convertirse en un puente cultural.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal with Gilberto Mora and Julian Quinones REUTERS/Raquel Cunha

La relación entre México y Corea del Sur tiene antecedentes especiales dentro del balompié. Muchos aficionados mexicanos recuerdan con cariño el Mundial de Rusia 2018, cuando la victoria de Corea del Sur sobre Alemania ayudó a que el Tri avanzara a los octavos de final. Aquella hazaña provocó una ola de agradecimientos por parte de los mexicanos, quienes incluso viralizaron mensajes de apoyo hacia el país asiático.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea v Czech Republic - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 11, 2026 South Korea players applaud fans after the match REUTERS/Amanda Perobelli

Ahora, ocho años después, ambas aficiones vuelven a coincidir en una Copa del Mundo celebrada en territorio mexicano. Mientras los jugadores se preparan para enfrentarse en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos, las calles ya ofrecen un adelanto del ambiente festivo que promete rodear el encuentro.

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Soccer Football - World Cup - Group F - South Korea vs Mexico - Rostov Arena, Rostov-on-Don, Russia - June 23, 2018 Mexico's Javier Hernandez in action with South Korea's Kim Young-gwon REUTERS/Marko Djurica

La participación espontánea de la joven coreana en la improvisada función de lucha libre es una muestra de cómo el torneo ha permitido acercar culturas aparentemente distintas. Más allá del resultado que se registre en el terreno de juego, la escena dejó claro que el Mundial 2026 también está construyendo historias de amistad entre países que comparten la misma pasión por el deporte.