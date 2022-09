“Casi me haces llorar”: la reacción de Joanna Vega-Biestro al mensaje de apoyo Erick Alarueva

Joven que trabajó con Joanna Vega-Biestro la defendió de acusaciones de Dulce Gipsy (Foto: GettyImages) (Foto: Instagram/@ dulcegipsy)

Joanna Vega-Biestro nuevamente está involucrada en una polémica, pues una influencer llamada Dulce Gipsy confesó haber sufrido maltrato por parte de la conductora de Sale el Sol.

El video de Dulce surgió en redes luego del pleito que Joanna tuvo con Gustavo Adolfo Infante y en el clip confesó que incluso debía cambiarse el peinado si iba igual de la conductora, porque si no, había regaño.

La creadora de contenido de Badabun contó que que Joanna la marcó por siempre a nivel profesional y confirmó que cuando trabajaba con ella, Gipsy era quien se encargaba de todo, desde las entrevistas hasta los reportajes.

De acuerdo con sus palabras, Joanna Vega-Biestro no sabe trabajar en equipo, es prepotente, siempre hace comentarios despectivos y supuestamente es una persona completamente distinta detrás de bambalinas.

En consecuencia a estas fuertes declaraciones, un joven que trabajó con Joanna, llamado Erick Alarueva, decidió hacer algunos videos desmintiendo las declaraciones de Dulce Gipsy y lanzó unas lindas palabras a la conductora.

“Déjemos de meterle el pie a los demás, basta de intentar llamar la atención aprovechándose de momentos incómodos. Aquí mi experiencia al trabajar con @vegabiestro, sin duda, una persona respetuosa e íntegra y a quien siempre le estaré agradecido por lo que ha hecho por mí”, dijo Erick.

A esto la Joanna Vega-Biestro contestó con palabras de agradecimiento e incluso expresó que “casi lloraba”.

“¡Wow! Gracias. Con esto me quedo. De esto se trata la vida. No sabía que harías este video y lo guardare siempre en mi corazón. Gracias por el tiempo que trabajamos juntos y hoy por tus palabras (...) Casi me haces llorar”, dijo.

Casi me haces llorar!!! Gracias !!!! https://t.co/pyYEtASKqv — JOANNA VEGA-BIESTRO (@vegabiestro) September 12, 2022

Qué respondió Joanna Vega-Biestro a Dulce Gipsy

A través de su cuenta de Twitter, la conductora respondió al video de Dulce Gipsy en el que aparece contando su experiencia al trabajar con ella.

“Ella me hizo mier** (...) También llegó un punto en donde así como reaccionó Gustavo yo me sentí identificada, porque yo también reaccioné de esa manera, que no fue positiva (....) Ya estaba harta, de que si era ella o era yo y decidí irme”, dijo Gypsy en una parte del video.

Por su parte, Joanna Vega-Biestro retuiteó el clip y respondió:

“Nos encanta subirnos al tren jajaja. Existen guiones de SUS errores que afectaban la pantalla, fue su desempeño (no solo trabajaba conmigo) por lo que la empresa, NO YO, decidió que no estuviera. Pero platiquen con @ErickAlarueva o @GissLara que entraron en su lugar. MENTIRAS CUALQUIERA”.

Nos encanta subirnos al tren jajaja.. existen guiones de SUS errores q afectaban la pantalla, fue su desempeño (no solo trabajaba cmigo) por lo q la empresa, NO YO, decidió q no estuviera. Pero platiquen con @ErickAlarueva o @GissLara q entraron en su lugar. MENTIRAS CUALQUIERA https://t.co/63KarcmjcH — JOANNA VEGA-BIESTRO (@vegabiestro) September 11, 2022

De igual forma, cuando la conductora de Sale el Sol tuvo el pleito con Gustavo Adolfo Infante, famosos como Linet Puente, Sergio Mayer, Héctor Navarro y más se unieron para apoyar a Joanna.

Incluso Sergio Mayer lanzó un comunicado a nombre de artistas, en el que pedía que sacaran a Gustavo Adolfo Infante de Imagen TV por tener actos de prepotencia y misogínia.

“Esta mañana con asombro, indignación y vergüenza fuimos testigos de como Gustavo Adolfo Infante en un medio de comunicación a nivel nacional y de una manera misógina atacó e intimidó a sus compañeras al aire (...) No solo se trata de una falta de respeto a sus compañeras, también es una ofensa al público en acto claro de acoso laboral y prepotencia”, se leía una parte del comunicado.

“El gremio artístico y periodístico y el público en general, nuevamente nos unimos y pedimos, exigimos a Olegario Vázquez Aldir y a los ejecutivos de Grupo Imagen, reconsideren tener dentro de sus filas a personas que dañan la reputación del canal y las costumbres de las familias mexicanas”, finalizó.

