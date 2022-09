Julia Garner hizo historia a los 28 años al ganar tres veces el Emmy por su personaje en “Ozark” (Fotos: Twitter/@netflixlat)

Los galardones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense regresaron para su edición 2022 dejando grandes números musicales, controversiales chistes en presentaciones de categorías, así como importantes triunfos que de inmediato han pasado a la historia de la pantalla chica junto a cada uno de los colaboradores que hacen posible la TV sea el medio de comunicación más importante del mundo.

Como muestra de ello, la actriz Julia Garner ha demostrado ser una de las promesas más grandes del mundo del entretenimiento, pues tras ganar el Emmy 2022 en la categoría Mejor Actriz de Reparto - Serie Dramática se ha convertido en una de las pocas estrellas que logran hacerlo tres veces -sumado a sus pasadas victorias en el año 2019 y 2020- con el mismo proyecto, Ozark, y con tan solo 28 años de edad, demostrando que la juventud no es un impedimento para contar con gran experiencia.

Se enfrentaba a Patricia Arquette por Separación -la serie con más nominaciones en la 74ª edición anual-, Hoyeon por El juego del calamar, Christina Ricci por Yellowjackets, Rhea Seehorn por Better Call Saul, J. Smith-Cameron y Sarah Snook también por la plataforma HBO Max y Sydney Sweeney -la favorita del público y redes sociales- por Euphoria.

La actriz ganó en el año 2019, 2020 y ahora en el 2022 REUTERS/Aude Guerrucci

Su personaje como Ruth Langmore, una chica de 19 años, con un largo prontuario delictivo y con agallas para los negocios, que se convierte en parte importante de la operación de lavado de dinero de Marty en un club para caballeros local llamado Lickety Splitz, le ha otorgado grandes victorias en los premios de la televisión más importantes del mundo.

La actriz originaria de Nueva York, Estados Unidos ,además de resultar ser toda una “robaescenas” por su fuerza interpretativa, consiguió su tercer Emmy en menos de cuatro años por su aportación a la producción de Netflix, siendo reconocida de gran manera por el monstruo del streaming vía redes sociales.

“Me ha cambiado la vida”, comentó Garner quien con solo 28 años ya ha hecho historia. En referencia a su rol de Ruth al subir al escenario de la 74 edición de los Emmy y recoger su estatuilla. De sus agradecimientos, la atención se centró en las palabras que dedicó a los citados Bateman y Linney. Al primero, implicado en la faceta creativa de la serie, le dio las gracias por arriesgarse y apostar por ella y con Linney hizo lo propio por ejercer “de faro”.

La actriz rompió en llanto (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)

La derrota de Garner ante Seyfried

Julia también aspiraba esta vez al Emmy por su papel principal en la miniserie de Netflix ¿Quién es Anna?, pero no obtuvo la doble victoria pues recayó en Amanda Seyfried (The Dropout). Aunque algunos de sus fans ya han manifestado en redes sociales que no hay motivo para estar triste cuando ya hizo un buen papel en la importante ceremonia, otros consideran que con el hecho de haber “cargado” con la cuarta temporada de Ozark, su otro premio era más que suficiente.

Julia Garner estudió teatro solo para vencer su timidez

La actriz obtuvo dos nominaciones a los Emmy en el 2022 REUTERS/Mario Anzuoni

Garner no comenzó sus estudios de actuación por vocación, sino para vencer su timidez y ganar fluidez, dificultades generadas por sus problemas para leer. “He sacado muchas cosas buenas de la interpretación. Y no me refiero a salir en tal o cual serie o película. Hablo de algo mucho más personal e íntimo. Encontré la ayuda que necesitaba para dejar de ser tan tímida y mejorar mi forma de leer y escribir. No hay muchas personas que puedan decir que la interpretación las haya salvado”, se sinceró la joven para la revista británica The Gentlewoman.

