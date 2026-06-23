ISSSTE reconstruirá hospital en funciones de CDMX: cuál es y cuándo será demolido

Un hombre vestido de traje da un discurso desde un podio con el escudo nacional de México frente a un edificio del ISSSTE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó de los avances en materia de infraestructura hospitalaria.

Batres contó que en la Ciudad de México se tiene programada la construcción de un nuevo hospital en lo que fue el Darío Fernández, uno de los hospitales más antiguos en la capital.

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“La idea es demolerlo y construir un nuevo hospital en la Ciudad de México”, dijo Batres. El funcionario destacó elementos simbólicos de este centro médico: la presidenta Claudia Sheinbaum dio a luz ahí a su hija Mariana Imaz Sheinbaum. En general, el titular señaló que “sigue funcionando, pero tiene su desgaste, lo vamos a reconstruir”.

Reconstrucción del Hospital Dr. Gonzalo Castañeda

El titular del ISSSTE también informó de los avances de la reconstrucción del hospital Dr. Gonzalo Castañeda, ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México. De acuerdo con Batres, el inmueble estuvo trece años sin ocuparse; en los próximos días comenzará la obra y se construirá un hospital moderno.

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Al respecto, compartió las siguientes declaraciones:

“Yo nací en el hospital Gonzalo Castañeda, el de Tlatelolco, que era un hospital que estaba centrado básicamente en las áreas de ginecobstetricia. Y entonces, incluso tiene, hay un mural de Chávez Morado sobre la natalidad. Ese mural se guardó, lo tenemos guardado y se va a volver a poner ahora que se reconstruya, pero ya no va a estar centrado en la natalidad, porque cambió la estructura demográfica del ISSSTE, cambió mucho. Entonces, va a estar centrado ahora en la tercera edad, en adultas, adultos mayores. Y va a ser un hospital muy moderno.”

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En este hospital destacarán las especialidades en atención a adultos mayores como son la geriatría, oncología y otras especialidades orientadas a esta población.

Esta unidad médica renovada, al igual que otras como la de Tlaxomulco, Acapulco y Torreón, contará con equipo moderno: tomógrafos, aceleradores lineales y medicina nuclear para diagnóstico.

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