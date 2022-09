El motivo por el cual el presunto feminicida de la cantante Yrma Lydya abandonó el Reclusorio Norte

Jesús "N" es acusado del feminicidio de la cantante Yrma Lydya (Foto: FGJ-CMDX)

A finales del mes de junio, el feminicidio de la joven cantante mexicana Yrma Lydya al interior de un prestigioso restaurante ubicado en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México causó gran conmoción entre la ciudadanía.

A casi tres meses del atroz crimen, Jesús “N”, identificado como pareja sentimental de la cantante mexicana y su presunto feminicida permanece detenido en las inmediaciones del Reclusorio Norte, no obstante, la mañana de este martes trascendió la noticia de que el hombre de 79 años edad había abandonado dicho centro de reinserción social.

Cabe mencionar que, desde el momento de su detención y en su primera audiencia, la defensa de Jesús “N” solicitó que el hombre de 79 años llevara su proceso en libertad argumentando los riesgos que corría por su avanzada edad y múltiples complicaciones de salud que padecía, no obstante, por las características del crimen dicho beneficio se le fue negado.

Jesús "N" salió del Reclusorio Norte por complicaciones de salud (Ilustración: Infobae)

Con dichos precedentes, la mañana de este martes a través de la señal de Noticieros Televisa se informó que Fuentes del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México indicaron que Jesús “N” tuvo que salir del Reclusorio Norte y ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada después de haber presentado diversas afectaciones físicas.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ni el Sistema Penitenciario de la capital han emitido alguna actualización sobre el estado de salud del hombre de 79 años acusado de ser el presunto feminicida de la cantante mexicana Yrma Lydya.

No obstante, la tarde del pasado lunes se viralizó una entrevista que Jesús “N” concedió desde el Reclusorio Norte al periodista Mario A. Salgado Becil, misma que causó gran polémica debido a que, pese a los hechos, el abogado y exesposo de la fallecida cantante volvió a defender su inocencia en el caso.

Jesús "N" acusó a la cantante Yrma Lydya de haberse aprovechado de él (Foto: Facebook/Yrma Lydya)

Aunque el abogado de 79 años se negó a hablar sobre el feminicidio de su esposa Yrma Lydya bajo el argumento de que su defensa se lo prohibió para no obstaculizar el proceso penal que enfrenta, Jesús “N” compartió en entrevista algunos polémicos aspectos acerca de su matrimonio con la cantante.

En un inicio, Jesús “N” aseguró que Yrma Lydya fue presentada como víctima cuando, desde su perspectiva, fue ella quien lo “amenazó, agredió, defraudó, engañó, explotó, robó y utilizó debido a su avanzada edad”.

Además, el presunto feminicida declaró que nunca conoció realmente a la persona con la que se casó y habló de ella como una desconocida a quien ahora busca conocer quien fue realmente.

“Nunca me casé con la mujer que falleció, es una desconocida para mí. No sé su edad, nunca conocí a su padrastro, todas las direcciones que me daban eran falsas, fue registrada nueve años después de que nació, existen dos actas de nacimiento diferentes, no tiene antecedentes escolares”, declaró Jesús “N” en la mencionada entrevista.

Jesús "N" aseguró que se casó con Yrma Lydya por que su familia le aseguró que él sería el primer hombre en su vida amorosa (Foto: Redes sociales de Yrma Lydya)

Jesús “N” también fue cuestionado acerca de la posible violencia física que existió en su relación con la joven cantante, no obstante, el hombre de 79 años aseguró que era la misma Yrma Lydya quien lo golpeaba aprovechándose de su edad y condición vulnerable ya que él “no tenía fuerzas en las manos, tampoco en los brazos ni en las piernas desde que lo operaron de la columna”.

De acuerdo con las declaraciones del presunto feminicida, él se casó con Yrma Lydya porque la familia de la cantante le aseguró que sería el primer hombre en su vida amorosa, además, detalló que en un inicio la relación era buena pero que la joven siempre tuvo conductas extrañas.

Pese a que no se le permitió tocar a detalle el tema del feminicidio de su ahora exesposa, Jesús “N” negó nuevamente que haya asesinado a Yrma Lydya: “Matar nunca. ¿En verdad crees que deliberada y conscientemente eché a perder mi mundo y mi carrera por una mujer? Solamente que -como dicen- yo estuviera drogado o embrujado”.

SEGUIR LEYENDO: