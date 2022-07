Gustavo A. Infante pidió ayuda a la FGJ CDMX para investigar a Alfredo Adame: “Está enfermo y es peligroso”

Gustavo Adolfo Infante pidió ayuda de la FGJ de la CDMX para investigar a Alfredo Adame (Fotos: Instagram/@fainfante/@adamereacciona)

Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame han protagonizado un sinfín de disputas públicas, e incluso varias apunto de convertirse en situaciones legales, por lo que sus constantes enfrentamientos a través de su programa en Imagen Televisión o en cada oportunidad que la prensa habla con el actor sobre el presentador han hecho que el interés por su desenlace sea cada vez más grande en el público mexicano.

En el que podría ser un nuevo capítulo en su gran batalla, el conductor de El minuto que cambió mi destino retomó una entrevista que le realizó a Mary Paz Banquells, exesposa del actor y madre de sus hijos, donde ella habla sobre él y sus más grandes polémicas, haciendo una clara referencia a los supuestos problemas psicológicos que padece y por los cuáles debería ser considerado una persona delicada a la hora de tratar o trabajar.

“Mary Paz Banquells habla de la enfermedad mental diagnosticada de Alfredo Adame. Hay que tener cuidado con este sujeto, está enfermo y es peligroso”, se puede leer en un primer tuit del presentador de Sale El Sol, donde comparte el enlace a la entrevista publicada a principios de año de su popular formato de entrevistas para televisión y YouTube.

El conductor llamó "peligroso" a Adame (Foto: Twitter)

El comunicador además retomó su misma publicación para hacer un par de etiquetas a importantes dependencias: etiquetó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos -su fiscal- e incluso a la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. “Atención”, fue la única palabra de Gustavo Adolfo Infante sobre su solicitud pública de ayuda para seguir con el caso del actor.

¿Qué dijo Mary Paz Banquells sobre Alfredo Adame?

Su ex esposa y madre de sus 3 hijos se sinceró en dicho programa sobre las situaciones que vivió con él calificando su actuar como un problema de psicosis combinada con arranques de ira que ha puesto a Adame en una situación muy vulnerable al igual que los demás miembros de su familia, con la que no hay relación ya.

El presentador etiquetó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Foto: Twitter)

“Yo creo que ya hoy, bueno siempre he pensado que es, pasa por el problema de psicosis, es psicótico, porque además él crea historias y si se las cree, o sea la verdad es que Alfredo sí se cree sus historias y las vive plenamente y así como te las está contando el en su mente las está viviendo, aunque no sean reales o aunque sea una situación que no existió, pero sí tiene ese problema”, inició Banquells.

La madre de Diego Adame Banquells, Sebastián Adame Banquells y Alejandro Adame Banquells aseguró que durante el largo tiempo que vivieron juntos y cuando todo empezó a detonarse más y ser mucho más obvio y gráfico, ella intentó buscar ayuda para él puesto que le importaba su salud así como el bienestar que su matrimonio le brindaba a sus hijos, a los cuales con el tiempo también afectó debido a la aparente enfermedad.

Mary Paz Banquells considera que Alfredo Adame es psicótico Foto: Imagen Entretenimiento/@Elminutoquecambiómidestino

“No soy experta pero siempre busqué la manera de que sí buscara ayuda y nunca lo logré. Llegó un momento en el que un día estábamos en una actividad y mi hijo Diego venía molestando a mi hijo Sebastián y él se desesperó y comenzó a corretear a mi hijo y como no lo alcanzó le aventó algo a la cabeza pero con una fuerza que hasta él se volteó...] Diego se desapareció, lo encontré un rato después, y ahí fue cuando le dije ‘O vas al doctor o qué, porque esta situación ya no puede ser y vas a lastimar a mis hijos’”, agregó Mary Paz.

