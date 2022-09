Ricardo Monreal aseguró que críticas por abstenerse a votación de que Sedena controle GN son “patrocinadas con recursos públicos”

Ricardo Monreal nuevamente acusó al gobierno de los ataques en su contra (Foto: Captura de pantalla: Tw/@RicardoMonrealA)

El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta y coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se lanzó nuevamente en contra del gobierno de la Ciudad de México, al mando de Claudia Sheinbaum Pardo, por las críticas que ha recibido por abstenerse a votar sobre Reforma que dejó que la Guardia Nacional esté al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Este mes patrio es propicio para reflexionar sobre los temas trascendentales para México. Recién concluí un texto sobre el origen, las perspectivas y el probable desenlace jurisdiccional de la Guardia Nacional, desde un enfoque académico, con sentido histórico y constitucional”, redactó este domingo 11 de septiembre a través de su cuenta de Twitter donde además adjuntó un video.

“Cuando defiendes al estado de derecho y al sistema constitucional que nos rige desde 1824 puedes ser blanco de críticas, descalificaciones e incluso insultos en los medios y plataformas digitales, muchos de ellos, patrocinados con recursos públicos y elaborados por asesores extranjeros”, señaló.

Esto se dio en el marco del texto que terminó sobre un supuesto análisis de las reformas modificadas para que la Guardia Nacional esté sujeta a la Sedena, las cuales fueron publicadas el pasado viernes 9 de septiembre en el Diario Federal de la Federación (DOF).

Dichas reformas fueron aplicadas a diferentes artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que señala al gobierno de ser el culpable de las críticas y ataques a su persona, pues el pasado 5 de septiembre, en entrevista con Aristegui Noticias, el senador destacó que fue señalado como el culpable de la pérdida de las alcaldías en la capital. Fue cuestionado sobre quiénes habían sostenido eso ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que contestó que fueron círculos cercanos que aún lo sostienen.

Monreal acusó directamente al gobierno de la capital (Fotos: CUARTOSCURO)

“Por eso ahora los asesores extranjeros que tienen a su disposición insisten en eso. ‘Monreal es un traidor’. Ese es el mote de la campaña de ellos para liquidarme (rumbo a 2024) pero es una estrategia del Gobierno de la Ciudad”, destacó. Asimismo, reafirmó que se trató de Claudia Sheinbaum y “su asesor extranjero”, el español Antoni Gutiérrez Rubí, el cual hace unas semanas se incorporó al equipo de comunicación del gobierno de la capital.

Cabe destacar que la iniciativa fue aprobada por 71 votos a favor, 51 en contra y 1 abstención. Dicha abstención fue tomada disgusto de los legisladores de Morena, quienes abuchearon al leer el nombre de Ricardo Monreal.

Es por esto que Monreal aclaró en un video que se encuentra en paz y sin rencor y que no generaría confrontaciones. “Amor y paz, no vamos a confrontarnos con nadie, estamos muy tranquilos y dios sabe. Dios sabe el lugar donde debemos de estar. No hay odios no hay rencores, no hay nada solo amistad, reconocimiento, respeto”, mencionó.

La vida debe ser de equilibrios. Amor, paz, trabajo y un poco de diversión

Ahora, a completar el Álbum Panini, siempre apoyando a México 🇲🇽

Esto fue en respuesta de la declaración que mencionó el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador: “No estoy de acuerdo con su postura porque está avalando la falsedad y politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres, celebro que se esté aprobando la iniciativa”.

