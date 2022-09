Huir o morir: el desplazamiento forzado de 21 mujeres periodistas ante la impunidad e indiferencia de la autoridad

Presentación del diagnóstico de CIMAC sobre periodistas desplazadas (FOTO: TWITTER/@prensacimac)

En México actualmente existen 21 mujeres periodistas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno, sin ninguna garantía para su retorno seguro ni políticas públicas para retomar sus proyectos periodísticos, afirmó Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).

En la presentación de la investigación Dejar todo: Diagnóstico sobre mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México y de las obligaciones del Estado en materia de atención, prevención y protección, la organización señaló el impacto que tiene el desplazamiento forzado en la vida de las mujeres periodistas y lo poco que han realizado los gobiernos federal y locales en materia de atención, prevención y protección.

Lo anterior, señala, refleja el fracaso de la estrategia actual de protección dirigida por la administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“La violencia se ha ensañado contra las periodistas, obligándolas a dejar todo para salvar sus vidas. Es tal la indiferencia que no tenemos un dato preciso que nos informe lo que está pasando. Pero no todo es dolor, es hablar de la resiliencia que las acompaña en lo colectivo”

Expresó durante la presentación del diagnóstico la directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta.

En el evento de presentación estuvieron presentes Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos y Guillermo Fernández Maldonado, representante de ONU-DH México. Además de tres periodistas que han vivido la cruel realidad de desplazamiento forzado.

La violencia contra las mujeres periodistas en México no cesa (FOTO: CUARTOSCURO)

“El desplazamiento se da por las fallas del Estado, no hay política de protección, nos dejan como única opción el desplazamiento, no lo hacemos porque así lo queramos, sino porque no tenemos otra alternativa para salvar nuestra vida y la de nuestros hijos”, refirió Rosa María Rodríguez, desplazada del estado de Tamaulipas.

En lo anterior coincidió Marcela de Jesús Natalia, periodista indígena con más de 28 años de experiencia y originaria del estado de Guerrero, quien también tuvo que huir de su estado debido a varias amenazas en su contra. “El desplazamiento duele”, afirmó, porque los agresores continúan en impunidad mientras ella ha tenido que abandonar sus raíces, redes incluso su lengua.

Ellas, al igual que la periodista Griselda Triana -también desplazada en México- buscan tener un proyecto de vida y recuperar aquello que les arrebataron.

“Todas queremos volver, pero el estado debe garantizarnos un retorno seguro en el lugar que nosotras decidamos, no es justo huir como si las criminales fuésemos nosotras”, comentó.

El diagnóstico destaca que para otorgar un lugar de reubicación, es necesario estudiar las condiciones y determinar si son las adecuadas para el traslado. Sin embargo, no todas las profesionales entrevistadas por CIMAC pasaron previamente por este proceso, lo que representó diferentes obstáculos que repercutieron en sus condiciones de vida y en dificultades para la construcción de un proyecto de vida.

También apuntalaron que es importante que durante el acompañamiento a una víctima de desplazamiento, sean consideradas como prioritarias sus necesidades básicas, como la alimentación y las condiciones de seguridad y comodidad del inmueble de refugio, ya que salir de su lugar de origen y enfrentar un contexto con diferencias culturales y sociales puede provocar estrés y ansiedad, consideraciones que no se tuvieron en sus casos.

Los sistemas de protección a periodistas en México no son suficientes para garantizar la seguridad de las mujeres periodistas deslazadas (FOTO: CUARTOSCURO)

Un día sí me peleé con la del Mecanismo. Le dije que me faltaba un foco. ‘Pues cómpreselo con la tarjeta’, me falta un sartén, ‘pues para eso tiene la tarjeta, cómprelo con la tarjeta’. Se les hace tan fácil, tan fácil. No es suficiente la tarjeta”

Al hablar de reubicación el panorama tampoco es el mejor, pues de las periodistas entrevistadas por CIMAC, solamente una ha retornado a su lugar de origen; sin embargo, no fue un regreso asistido.

