Agricultores de Chimalhuacán exigen frenar complejo habitacional que los despojaría de mil 700 hectáreas que les pertenece

Miembros del Comité de Defensa de la Tenencia de la Tierra y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas protestan frente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Av. Ejército Nacional. (Facebook: Comité Tlateles Chimalhuacán)

Habitantes del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, realizaron una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para exigir que se respeten mil 700 hectáreas de la zona conocida como “El Moño” en los alrededores de Texcoco.

El reclamo gira en torno a un presunto despojo en donde no se les está respetando propiedades que históricamente les han pertenecido y que ahora podrían ser vendidas para construir un complejor inmobiliario.

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Bajo esa consigna, la tarde del martes 24 de junio, integrantes del Comité de Defensa de la Tenencia de la Tierra de los Nativos del Pueblo Originario de Santa María Chimalhuacán realizaron un bloqueo en la Av. Ejército Nacional para exigir una reunión con la titular Alicia Bárcena, sin embargo, no fueron recibidos.

No obstante, esta no es la primera vez que se manifiestan, por el contrario, anteriormente habían bloqueado ya el Circuito Exterior Mexiquense y antes de eso, calles vecinales para manifestar sus exigencias.

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El tema fue llevado a la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el 24 de junio, donde la mandataria declaró que si bien existen protestas legítimas y algunas que no lo son tanto, todas son escuchadas en su gobierno.

No obstante, no comentó nada más además de su respaldo por la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena: “Puede criticarse a la autoridad, pero la crítica personal que se ha hecho a Alicia me parece lamentable y la defiendo totalmente”

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(Facebook: Comité Tlateles Chimalhuacán)

¿Qué exige el pueblo originario de Chimalhuacán?

La denuncia del comité es que la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) pretenden despojar a 250 propietarios de sus tierras que fueron vendidad a empresas para construir proyectos inmobiliarios e industriales, de acuerdo a reportes de medios locales.

A través de su página de Facebool Comité Tlateles de Andres Cedillo, se publicó el fragmento de una entrevista para Radio Educación en donde integrantes del comité explicaron las bases de sus denuncias.

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Andrés Cedillo, presidente del organismo, explicó que cuentan con sustento legal y jurídico sobre la propiedad de las tierras en disputa. El abogado Filiberto Hernández Cano, asesor del comité, explicó: “El pueblo originario de Chimalhuacán compró al gobierno federal las tierras que hoy reclamamos como nuestras hace aproximadamente un siglo, en los años veinte y treinta”.

Hernández Cano aseguró que han acudido a juzgados federales y han obtenido aproximadamente 15 amparos favorables del Segundo Tribunal Colegiado, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sede en Nezahualcóyotl.

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“Esos terrenos, provenientes de la desecación del lago de Texcoco, actualmente son propiedad privada porque han pasado de abuelos a padres, ahora nietos y bisnietos. Eso está demostrado jurídicamente”, sostuvo el abogado. Sin embargo, señaló que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) mantiene la postura de no reconocer la propiedad ancestral, lo que ha impedido la solución definitiva al conflicto.

El comité advirtió que la comunidad está dispuesta a defender su territorio: “Ya estamos cansados de que las autoridades nos despojen de la tierra. Si no encontramos eco en las instancias del gobierno federal y se hace caso omiso a nuestra petición de reconocimiento como propietarios, sí va a haber un problema grande porque estamos dispuestos a defender esas tierras aún con nuestra propia vida”, expresó Hernández Cano.

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El conflicto por las tierras de El Moño se suma a otros casos de disputa agraria en el Estado de México y representa un nuevo desafío para las autoridades federales y estatales, que deberán buscar una salida jurídica al reclamo del pueblo originario de Chimalhuacán.