Christian Martinoli habló sobre su odio al América: “Soy hijo de José Ramón”

De acuerdo con Martinoli, "Joserra" creó una escuela en TV Azteca para los comentaristas deportivos (Fotos: ESPN // Tv Azteca)

Christian Martinoli está consolidado como el cronista más popular de México en la actualidad, pues su dupla con Luis García en Azteca Deportes los ha catapultado a la cima del rating en partidos cruciales de fútbol, tanto de la selección mexicana como de Liga MX.

En medio de su particular estilo para relatar, gran parte de su personalidad se la ha adjudicado el enemigo en común del fútbol mexicano: el Club América, una de las instituciones más populares en el país y que se ha convertido en el antagonista predilecto para distintas personalidades de los medios, probablemente con José Ramón Fernández y David Faitelson a la cabeza.

Quien no se quedó atrás en esta rivalidad fue el propio Martinoli, quien en una entrevista incuso aceptó seguir la “escuela” de Joserra en cuanto al supuesto odio en contra de las Águilas, razón principal por la que su personalidad se orientó a molestar al conjunto de Coapa durante sus transmisiones.

Christian Martinoli y José Ramón Fernández juntos en una transmisión (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

A pesar de que es una de sus características, la “obsesión” de Martinoli con las Águilas se limita a lo que sucede frente al micrófono, pues de acuerdo con sus palabras en una entrevista para Historias Engarzadas, no piensa en el América en su tiempo libre.

“¿Lo mío es personal con el América? Lo mío termina siendo parte del show. Si el América gana 5-0 o no, fuera de la televisión yo no estoy pensando en el América. Yo estoy pensando en mi hija, en mis amigos y en mi familia”

Posteriormente se adentró en las razones de su molestia con el conjunto azulcrema y explicó que se debe a la tradición de odio que impregnó José Ramón Fernández en su época como jefe de Azteca Deportes.

“La gente te conoce de eso y piensan que tú odias al América porque soy hijo de José Ramón, como me han dicho veinte veces. Está bien, digamos que yo seguí la tradición de José Ramón (de odiar al América)”, puntualizó.

Christian Martinoli, Jorge Campos y Luis García son el equipo predilecto de Azteca Deportes para transmisiones de fútbol (Foto: Instagram/@garciaposti)

Ya en el tema de la escuela que creó Joserra en TV Azteca, Martinoli aceptó que le dijeran “hijo de José Ramón”, pues lo consideró un motivo de orgullo en el tema profesional, en especial por la trayectoria del icónico periodista deportivo.

“¿Qué te provoca?”, preguntó Mónica Garza en la entrevista. “A mí nada, siempre me llenó de orgullo trabajar a lado de José Ramón, me parecía que era el mejor lugar para trabajar, la referencia absoluta de este negocio”, afirmó Martinoli, para después ahondar en su experiencia con el ahora líder de ESPN Deportes.

“Yo de José Ramón nunca me voy a expresar mal. Es lo único que te puedo decir, pasé muy buenos momentos con él, pero también muy malos. A José Ramón le reconozco que era el jefe, era el que dictaminaba hacia donde íbamos y el que nos hizo a la gran mayoría de nosotros”

José Ramón Fernández fue el líder de Azteca Deportes antes de llegar a ESPN (Foto: YouTube/ESPN Deportes)

A pesar de que su escuela en contra del América la dictaminó José Ramón a nivel profesional, la realidad es que Christian siempre tuvo desagrado por el club que dirige Emilio Azcárraga, ya que desde que se encontraba en las divisiones inferiores del Deportivo Toluca, su odio por las Águilas despertó.

“A mí el América siempre me cayó mal hasta cuando jugaba fútbol porque yo los enfrentaba. No sabes qué insoportables eran los chicos de las fuerzas básicas, no tienes idea. Aparte veían a los de Toluca como pueblerinos”, afirmó el relato estrella de Azteca Deportes.

Bajo estas dos aristas comenzó la nueva ramificación de Martinoli hacia el odio que le impregna al Club América, aunque a diferencia de otros comentaristas como Fernández, André Marín o David Faitelson, su crítica suele ser menos directa, con tintes más irónicos y hasta cómicos.

