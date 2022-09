“¿Le hizo el feo?”: el momento en el que Bad Bunny ignoró a un Dr. Simi durante una presentación en Texas

Bad Bunny ignoró un Dr. Simi durante un concierto en Texas (Foto: @badbunnyfiles/@suahilalejandra)

En los últimos meses estrellas internacionales se han posicionado entre las principales tendencias de redes sociales y no precisamente por sus presentaciones en México, sino por los peculiares regalos que recibieron por parte de sus fanáticos durante sus conciertos.

Coldplay, Lady Gaga, The Strokes, The Killers, Rosalía y Big Time Rush son algunos de los artistas que inesperadamente recibieron peluches del Dr. Simi mientras ofrecían sus conciertos en el país; todos ellos los recibieron con mucho amor como muestra de cariño por parte de los mexicanos.

Sin embargo, para otros artistas este gesto causa molestia en su haber, pues puede interrumpir su presentación o simplemente porque no va acorde a su estilo, entre los artistas que han despreciado al famoso peluche mexicano se encuentra nombres como José Madero, Alejandro Fernández y varios más.

Ahora uno de los artistas del momento que ignoró al pequeño peluche mexicano fue el líder del género urbano en la actualidad, Bad Bunny durante una de sus presentaciones desde la Unión Americana, más específicamente en San Antonio, Texas.

El momento fue compartido por una tiktoker identificada como Suahil Alejandra, ahí la usuaria que creó al Dr. Simi mostró en su cuenta todo el proceso para realizar el pequeño peluche mexicano caracterizado como Bad Bunny.

“Se lo aviento, sin tanta fuerza porque ya estaba ahí, le cae en medio de las piernas. De hecho, una la mueve para no pisarlo. Sí lo vio, pero no levantó. Pero sí, estoy segura de que lo vio”, se le puede escuchar decir al fondo de su material audiovisual que se volvió viral en TikTok.

Ya la hora del concierto, diversos clips empezaron a salir a luz, en varios de ellos se ve como Suahil aventó el Dr. Simi a los pies del intérprete de Me porto bonito, Moscow Mule, Ojitos lindos, Una Vez, Callaita y varias más, pero este se siguió de largo, ignorando el conocido peluche fabricado en Puebla.

Como era de esperarse la acción de la tiktoker rápidamente se posicionó en los temas de conversación de las redes sociales, sumando más de 400 mil reproducciones. Dentro de los comentarios varios de los internautas dividieron opiniones, pues aseguran que el boricua de 28 años por lo regular no recoge lo que le avientan sus fanáticos durante sus conciertos.

“Bad Bunny agarra a simito está bien bonito”. “No te puedes sentir triste por un peluche”. “Si lo vio, pero no lo quiso pelar”. “Ya van varios, no agarra nada de lo que le avientan”. “Lo amo, pero ahhhhh no le cuesta nada agarrarlo”. Lo vio que es lo importante”, son algunas reacciones recuperadas en la caja de comentarios de la publicación de Suahil Alejandra.

Bad Bunny ignoró un Dr. Simi (Foto: TikTok/@suahilalejandra)

Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento público en sus redes sociales por parte Bad Bunny, quien se ha convertido en el artista en solitario más exitoso del mundo en el último lustro, sobre si se quedó con el detalle de Suahil Alejandra.

El muñeco del Dr. Simi es una de las figuras más famosas, se trata del personaje creado por Víctor González Torres para su empresa Farmacias Similares, inspirado en el famoso actor Joaquín Pardavé. La fabricación de estos muñecos es totalmente artesanal, está relleno de material ecológico PET reciclado; se realiza en las instalaciones de SOLTRA – CINIA en Puebla y son parte de un programa que da empleo a personas con discapacidad.

