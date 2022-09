Cigarros, peluches y chicles: cuando Arturo Elías Ayub, yerno de Carlos Slim, tuvo un “changarro” en un antro

Arturo Elías Ayub está casado con la hija menor de Carlos Slim. (Foto: Steve Allen)

Uno de los empresarios más conocidos y carismáticos de México, sin duda alguna es Arturo Elías Ayub, quien a la vez es yerno del hombre más rico de México, Carlos Slim Helú, pues desde hace más de 25 años está casado con su hija menor, Johanna Slim Domit.

Elias Ayub, desde hace varios años, lleva una relación cercana con la familia Slim, pues en su adolescencia se hizo muy amigo de Carlos Slim Domit, hijo mayor del magnate. Posteriormente se enamoraría de Johanna, con quien se casó y con quien tiene tres hijos.

A lo largo de su vida, el empresario ha declarado que ha tenido diversos negocios. Uno de los primeros fue cuando era niño, y vendió ropa que ya no se utilizaba en su casa en un mercado cerca de su hogar. Sin embargo, ha tenido otros negocios en los que vende cosas. En una entrevista para el podcast Cracks, que es conducido por Oswaldo Oso Trava, declaró que en alguna ocasión, de joven, rentó un espacio en una discoteca y aprovechó para vender cigarros, dulces, chicles, y hasta osos de peluche.

En la entrevista, dice que contará algo que casi nadie sabía, pero cuando era joven, estaba muy de moda una discoteca, llamada Magic. “Un antro, que se llama ahora, antes se llamaba discoteca, y se llamaba el Magic, estaba ahí por el Toreo. Yo era asiduo, iba seguido, la verdad es que era el antro de moda y era muy divertido porque además era muy muy grande, entonces conocías a mucha gente nueva cada vez, bla bla bla... ahora los antros son chiquitos y van los mismos güeyes siempre”.

Arturo Elías Ayub y Johanna Slim llevan más de 25 años casados. Foto: Instagram @arturoelias

Narra que iba tan seguido que se hizo amigo de los dueños. “Te estoy hablando bien chavito, 18 años, para contarte mi pasión por los negocios, y era cuate de los dueños, y tenían un vestidor para guardar, un guardarropa enorme, para guardar abrigos y eso, yo veía que nunca se usaba, pues la ciudad de México no es el Polo Norte”.

Dice que él veía que ese espacio, que medía unos seis metros de largo por dos de ancho, aproximadamente, siempre estaba vacío, por lo que un día se acercó al dueño y le pidió que se lo rentara. “Le dije réntamelo, no se usa, me dice: ¿Pa´ qué lo quieres?, pues voy a vender peluches y, de esas madrolas que brillaban, que las rompías y brillaban, y chicles, y cigarros, y puse mi tiendita. Es que yo decía: güey, vengo todos los viernes y sábados, tengo que aprovechar, y puse mi tiendita de peluches, no sabes la cantidad de peluches que vendíamos, pero sí (...) y luego me acababa costando, porque la chava con la que estaba saliendo se llevaba un peluchote de gratis, pero bueno”.

¿Quién es Arturo Elías Ayub?

Arturo Elías Ayub es un empresario mexicano. Nació en México, en 1966, y tiene ascendencia libanesa, al igual que Carlos Slim, pues los padres de este último llegaron a México de Líbano a inicios del siglo XX.

Se sabe que los padres de Arturo, Alfredo Elías y Silvia Ayub, tenían una fábrica de uniformes textiles en el Centro Histórico de la Ciudad de México, esto hizo que Arturo, desde niño, se interesara en los negocios, pues saliendo del colegio, se iba a la fábrica a trabajar. Alfredo, su hermano 16 años mayor que él, fue director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Actualmente, Elías Ayub es uno de los hombres de mayor confianza de Carlos Slim. Foto: Cuartoscuro

Estudio Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac, y estudió un posgrado en Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Ayub conoció a Johanna Slim Domit, hija menor de Carlos Slim, en 1995. Un año más tarde, el empresario entraría a trabajar a la empresa Teléfonos de México (Telmex), compañía que tenía poco al mando de su suegro, pues la había adquirido en 1990, tras su privatización por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Es director general del portal de noticias Uno TV, así como del canal deportivo Marca Claro y de Claro Sports, que tiene presencia en siete países en América Latina.

