Borracho, peleonero y mujeriego: Arturo Elías Ayub confesó como era su vida antes de casarse con la hija de Carlos Slim

El empresario es yerno del magnate Carlos Slim. Foto: Tomada de Instagram @arturoelias

Recientemente, se volvió tema de conversación el magnate mexicano Carlos Slim Helú y su yerno Arturo Elías Ayub, luego de que este último recibiera una llamada de atención por parte del hombre más rico de México, y uno de los más ricos del mundo, durante una conferencia.

Fue el pasado viernes 3 de septiembre que se llevó a cabo el evento México Siglo XXI 2022, realizado por la Fundación Telmex-Telcel, en el Auditorio Nacional, al que asistieron miles de becarios, que sucedió la llamada de atención. Y es que Elías Ayub se encontraba moderando unas preguntas y respuestas entre el público y el magnate, cuando alguien se le acercó y le dio unas hojas, mismas que comenzó a leer al momento.

Al darse cuenta de esto, Slim dejó de responder una de las preguntas y le dijo: “luego lo lees ¿no?, es que me distraes”, para enseguida soltar una carcajada. Elías Ayub respondió que él estaba distraído, pero que tenía a 10 mil personas atentas, a lo que el magnate le respondió que “tienes razón, pero quien me hizo la pregunta fuiste tú”.

Esto provocó carcajadas entre el público, quien tomó a broma la llamada de atención. Tras esto, Slim continuó con su explicación.

El pasado 3 de septiembre se llevó a cabo un evento en el que Slim llamó la atención a Elías Ayub. REUTERS/Raquel Cunha

Arturo Elías Ayub es yerno de Carlos Slim, quien es considerada la persona más rica de México desde hace varios años, con una fortuna estimada, actualmente, en USD 81 mil 200 millones, según el último ranking de Forbes.

Y es que desde hace más de 25 años, Elías Ayub está casado con Johanna Slim Domit, hija menor de Carlos Slim, y juntos tienen tres hijos.

En una entrevista realizada por la periodista Elisa Alanís para su canal de YouTube, Elías Ayub, quien es uno de los hombres de la máxima confianza de Slim, y quien está al frente de algunas de sus empresas, cuenta cómo fue que comenzó su relación con Johanna.

“¿Cuándo conoces a Johanna, en dónde?”, le pregunta Elisa, a lo que Arturo le responde que “Carlos, el hermano de Johanna, es mi amigo desde que teníamos 13 años, 12 años, 14 años, no sé, somos de la mismita edad, entonces somos brothers, nos hablamos mucho por teléfono, no había celulares Elisa, que viejo me sentí, pero no había celulares, entonces hablábamos a la casa, y de repente me contestaba Johanna y, pues era la hermanita de mi cuate, y pues platicaba en buena onda”.

Arturo Elías Ayub está casado con Johanna Slim Domit desde hace más de 25 años. Foto: Instagram @arturoelias

Explica que con el paso del tiempo, esas pláticas se empezaron a volver más largas, “y más interesantes, y más intensas y, se empezó a volver otra cosa muy padre, y así”. Eliza le pregunta si no existía la regla de “con las hermanas no”, a lo que Elías Ayub responde que sí, pero como él no tenía hermanas, por eso estuvo bien, en tono de broma.

“A mí me costó más trabajo decirle a Carlos que quería salir con su hermana, que a mi suegro, de verdad, me fue muy difícil, y fue bronca, se enojó, y luego, otra vez somos brothers, brothers del alma, digo, hoy desde hace muchísimos años”, menciona.

También dice que “Carlos es un tipazo, pero sí, tu cuate de reventón y tu cuate que te conoce todo, pero también conoce lo bueno, entonces yo creo que también eso ayudó”. Eliza pasa a otra pregunta, sobre si era muy “pachanguero” y si tomaba mucho, a lo que Arturo le dice que sí, pero que lo único que le puede decir con mucho orgullo, es que al día de hoy nunca había probado un cigarro de marihuana, ni ninguna droga, pero “borracho, peleonero, jugador, mujeriego, sí, sí fui, muy cañón”.

Dice que Carlos Slim Domit era igual, de una manera muy sana, pero le gustaba mucho la fiesta. “Era mucho los fines de semana de irme a Acapulco, al Baby O, esperemos que lo vuelvan a abrir”, dice.

