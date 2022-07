Crear empatía y entender qué quiere la otra persona: los tips de Arturo Elías Ayub para ganar en cualquier negociación

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios más simpáticos de México. Foto: Twitter/@RodrigoHerreraA

Uno de los empresarios más amistosos, y queridos del mundo de los negocios en México, sin duda alguna, es Arturo Elías Ayub. Y es que el empresario, que es muy activo en sus redes sociales, suele estar al pendiente de los seguidores que tiene y compartir su día a día.

Además, es yerno de la persona más rica de México, el empresario Carlos Slim Helú, pues está casado con su hija menor, Johanna Slim, con quien tiene más de 25 años de matrimonio. Elías Ayub fue entrevistado para el podcast Cracks, conducido por Oswaldo Trava, en donde habló de diversas cosas, entre ellas, algunos tips para una buena negociación.

El yerno de Slim menciona que la regla número uno de una buena negociación, o sea, la más importante, es en la que salen ganando ambas partes, y menciona que cuando se crea empatía, se logra que ambos quieran eso.

“Se convierte la negociación en un ejercicio de ganar-ganar, mucho más importante al final del día, que quién se friega a quién”, explica el empresario. También habla sobre estudiar a su contraparte, que dice, también forma parte de una estrategia buena para negociar.

Arturo Elías Ayub es yerno del magnate Carlos Slim Helú.

“Hoy yo creo que tenemos muchísima información, yo antes de negociar lo que sea, busco, ahora sí que stalkeo cañón a con quien voy a negociar, veo su Instagram y veo a donde fue el fin de semana y cómo se llaman sus hijos, y cómo se llama su perro, si no tiene hijos, y entonces llegó a la negociación, y le digo: ¿Oye, y cómo está Firulais?, Porque sé que el amor de su vida es el perro y se llama Firulais porque ya lo puso en su Twitter o en su Face, e inmediatamente lo desarmas, porque dice: Qué buena onda este güey que esté interesado en mi perro, que es lo que a mí me interesa, o oye, qué padre que tu hija está estudiando Administración, se me hace una carrera increíble porque fíjate que bla bla bla...”, menciona el empresario.

Dice con con eso vas de gane, pues la otra persona va a decir que qué agradable que estés interesado en él.

Dice que entre más información tengas, te darás cuenta de qué es lo que realmente quiere la persona con la que vas a negociar para él y qué quiere para el negocio que harán, que en muchas ocasiones a él le ha tocado negociar con CEO´s estadounidenses que a la hora de vender la empresa se llevan una cantidad importante de dinero “porque fueron el CEO que vendió la empresa, y a lo mejor entonces dices, bueno a este cuate lo que le importa más es esto, y entonces aprietas por un lado pero pues no, proyectar por acá, porque sé que ahí se me va a atorar, en lo personal de él, o a lo mejor lo que le interesa a ese cuate es quedarse operando la empresa, y entonces lo que haces es, digo, si es un cuate abusado y si vale la pena: oye, ¿Por qué no te quedas operándola tú dos años?, y entonces ahí ya lo mataste, porque es el dueño de la empresa, o lo que le interesa es que el nombre de la empresa siga siendo su nombre aunque te la quedes tú, porque viene del abuelo y del bisabuelo y lo único que no quiere es que la empresa quiebre y perder el nombre de la familia”, explica.

Dice que siempre habrá algo que en lo personal le puede interesar más que la parte económica de la empresa, y que cómo en una empresa, eso aplica en cualquier negociación de tu vida, pues debes de saber realmente cuáles son las necesidades de con quien estás negociando. “Hay que entender realmente de fondo que es lo que quiere la persona”, concluye.

SEGUIR LEYENDO: