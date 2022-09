Andrés Guardado mostró preocupación por el rendimiento de la Selección Nacional de cara a Qatar 2022

Andrés Guardado. EFE/ Ralph Lauer/Archivo

El capitán y mediocampista de la Selección Nacional, Andrés Guardado se dijo preocupado por rendimiento futbolístico de los dirigidos por Gerardo Martino por resultados obtenidos en los últimos meses, más aún cuando faltan menos de 100 días de que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Fue en una entrevista para TUDN donde el también conocido como El principito aseguró que al interior de la Selección Nacional todos son conscientes del bajo futbolístico del Tricolor, por lo que hizo especial hincapié en que desde el cuerpo técnico de Gerardo Martino y los jugadores están buscando alternativas para salir del bache en el que se vieron envueltos.

“El que piense que los que estamos en la Selección no nos preocupa, el que no juguemos bien, que no saquemos buenos resultados, que nos haya ganado Estados Unidos tres partidos seguidos, dos finales en esas; nunca se dedicó esto. El que piense que a uno le dé igual no puede llegar a la élite”, declaró Guardado.

El mediocentro del Real Betis remarcó que esta situación que viene atravesando el Tri le pesa todavía más a él, pues es su última Copa del Mundo con México y quiere irse por la puerta de enfrente de la Selección que arrancara en Qatar 2022 contra su par de Polonia.

“No podemos pensar que no y más para mí, imagínate para mí, este es el Mundial, no hay otro”, remató Andrés Guardado para las cámaras de TUDN.

En esa misma entrevista el seleccionado Tricolor aprovechó el espacio para hablar sobre la tensión que experimentó en los meses previos al arranque de la temporada 2022-23, pues ante la incertidumbre al interior del Real Betis Balompié por registrarlo dentro de la plantilla, estuvo a punto de quedarse sin equipo.

“El año del Mundial era lo que más nervioso me ponía, si no hubiera existido el Mundial creo que a lo mejor, lo hubiera llevado de otra manera (...) pero el no tener lugar donde jugar estos seis meses, a tres meses que quedan para el Mundial, creo que no hay dinero que me pague eso. Entonces era lo que más me estresaba, me frustraba y lo que más preocupado me tenía”, declaró.

Trayectoria de Andrés Guardado con la Selección Mexicana en Mundiales

A lo largo de su carrera profesional Andrés Guardado Hernández ha participado en la convocatoria de los cuatro Mundiales más recientes. El primero de ellos fue en Alemania, en el año 2006, donde solamente fue partícipe de un encuentro bajo el mando de Ricardo Antonio La Volpe. Cuatro años después repitió convocatoria para Sudáfrica y disputó tres encuentros.

El primer Mundial donde gozó de amplio protagonismo fue en el de Brasil 2014, así como en Rusia 2018, donde fue partícipe de todos los partidos desde la fase de grupos hasta los octavos de final.

Ahora con su muy probable participación en Qatar 2022 como uno de los 26 convocados por Gerardo Martino, el nacido en Guadalajara se unirá a una lista selecta de personalidades del balompié mexicano que han disputado el Mundial en 5 ocasiones.

El nombre del mediocampista nacional se encumbrará en la historia de los mundiales y del futbol mexicano con personalidades de la talla de Antonio ‘Tota’ Carbajal y Rafael Márquez. Además, superaría a Claudio Suárez y empataría a su compañero en selección y guardameta del América, Guillermo Ochoa.

