El mayor miedo de Andrés Guardado antes de iniciar temporada con el Betis

Andrés Gaurdado pudo haberse quedado sin equipo en la temporada 2022-23 (Foto: Isabel Infantes/REUTERS)

En los años más recientes, Andrés Guardado se ha convertido en uno de los referentes más notables de la Selección Mexicana. Si bien su presencia en los mundiales desde Alemania 2006 ha sido inamovible, esta ha sido gracias a su participación activa en los clubes que ha defendido. Al respecto, confesó haber sentido miedo de cara al Mundial de Qatar 2022, pues su futuro deportivo no era tan seguro como lo fue en procesos anteriores.

Durante una entrevista con el medio TUDN, el canterano de los rojinegros del Atlas confesó la tensión que experimentó en los meses previos al arranque de la temporada 2022-23, pues ante la incertidumbre al interior del Real Betis Balompié por registrarlo dentro de la plantilla, estuvo a punto de quedarse sin equipo. Dicha situación hubiera implicado su posible pérdida de la Copa Mundial.

“El año del Mundial era lo que más nervioso me ponía, si no hubiera existido el Mundial creo que a lo mejor lo hubiera llevado de otra manera (...) pero el no tener lugar donde jugar estos seis meses, a tres meses que quedan para el Mundial, creo que no hay dinero que me pague eso. Entonces era lo que más me estresaba, me frustraba y lo que más preocupado me tenía”, declaró ante el medio de comunicación.

El capitán de México Andrés Guardado estuvo a punto de perderse el Mundial de Qatar 2022 por no tener equipo (Foto: Chris Jones/USA TODAY)

A pesar de que el capitán de la Selección Nacional tiene 35 años de edad, ha logrado mantener un desempeño digno para ser considerado como un miembro fundamental en la plantilla del Real Betis. Sin embargo, de cara a la disputa del primer semestre de la temporada 2022-23 la situación parecía ser distinta pues la directiva realizó la incorporación de nuevos jugadores aunque sin garantizar la estancia del jalisciense.

Si bien la situación dio pie a la difusión de rumores en torno a la continuidad de Guardado en el cuadro sevillano, el mexicano no fue el único que se encontró en dicha situación. Junto con él, cinco jugadores no tuvieron garantizado su registro debido a los problemas financieros. Cabe recordar que, de acuerdo con la reglamentación de La Liga, existe un tope salarial o Fair Play Financiero que no cumplía el cuadro en ese momento.

Como resultado de la especulación, y gracias a que el periodo para registrar a nuevos jugadores en la Liga MX sigue vigente, diversos rumores apuntaron a la posible llegada del capitán al Club América de Fernando Ortiz. A pesar de ello, de acuerdo con el medio Azteca Deportes, una fuente cercana al equipo español negó cualquier tipo de interés o negociación con el cuadro de Coapa y reivindicó el interés de Manuel Pellegrini por mantenerlo.

En Rusia 2018 Andrés Guardado gozó de su primer mundial como titular indiscutible (Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS)

Todos los rumores se disiparon cuando el equipo de Sevilla decidió registrar a su capitán en la plantilla en vísperas de la jornada 3 de La Liga. Incluso, logró disputar algunos minutos en la victoria de su cuadro contra el Osasuna y fue titular y capitán cuando cayeron en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Con ello, el entrenador refrendó el gusto por el estilo del jugador.

¿Cuál es la trayectoria de Andrés Guardado en Mundiales?

A lo largo de su trayectoria como futbolista profesional, Andrés Guardado Hernández ha participado en la convocatoria de los cuatro Mundiales más recientes. El primero de ellos fue en Alemania, en el año 2006, donde solamente fue partícipe de un encuentro bajo el mando de Ricardo Antonio La Volpe. Cuatro años después repitió convocatoria para Sudáfrica y disputó tres encuentros.

El primer Mundial donde gozó de amplio protagonismo fue en el de Brasil 2014, así como en Rusia 2018, donde fue partícipe de todos los partidos desde la fase de grupos hasta los octavos de final.

