Los secretos del álbum del Mundial: por qué el precio de los sobres y cómo se elige a los convocados

Como todo buen Mundial de fútbol, el fervor por el torneo más importante de selecciones comenzó desde la imprenta, concretamente una que está localizada en Módena, Italia y que lleva el nombre de Panini, histórica empresa europea que cada cuatro años se convierte en tendencia por su producto insignia: el álbum de la Copa del Mundo.

Para Qatar 2022, Panini revolucionó el diseño de las estampas, las empaquetó con los colores distintivos de este Mundial y las embarcó con dirección a todo el planeta para dar como inaugurada la recta final rumbo al esperado torneo.

En México, el álbum del Mundial tardó más en llegar en comparación con Sudamérica y Europa; sin embargo, esto no fue impedimento para que desde el primer momento de la venta oficial, las calles de todas las ciudades del país se llenaran con el librito café; por esta razón, Infobae se reunió con el director de marketing de Panini México, Francisco Poch, para indagar en los secretos de su colección estrella.

Desde Módena, Italia se mandan todas las estampas del álbum del Mundial; sin embargo, cada país realiza la imprenta del libro (Foto: Panini México)

Lo primero en preguntar no podía ser otra cosa que no fuera el porqué de la “demora” comparado con otros países, pues mientras TikTok e Instagram se llenaban de gente abriendo sus sobres desde agosto, la fecha oficial de salida en México se hizo esperar hasta el 7 de septiembre.

“Es un tema de logística totalmente. La realidad es que como México es un país de una distribución gigante, la logística se basó en que primero iba para Sudamérica y conforme a eso, ahora sí que nos tocó la fecha de septiembre”, mencionó Francisco para Infobae México, pues también agregó que, debido a la extensión territorial del país, no podían comprometerse a tenerlo listo en todas partes en agosto.

¿Cuántos sobres llegan a México?

“De los millones que se imprimen en Italia, cada región tiene un análisis previo respecto a la edición pasada y los solicitamos a Panini. México es uno de los principales países (en solicitar sobres), por lo que significa el fútbol, por sus habitantes, extensión territorial, por todo en general es un territorio bastante importante para Panini”, afirmó el director de marketing de Panini México.

“Sí, (México siempre está entre los primeros diez), ojalá podamos estar entre los primeros cinco (consumidores) del mundo”

México está entre los 10 países con mayor consumo del álbum Panini, con el objetivo de estar entre los primeros cinco para 2022 (Foto: Panini México)

A pesar de que Panini tiene prohibido revelar el importante impacto económico que tiene para la empresa el álbum del Mundial cada cuatro años, Francisco pudo revelar a Infobae México que no tiene comparación con otras colecciones de la empresa, como lo podrían ser Dragon Ball Z, Harry Potter o las nuevas colecciones de Marvel.

¿Cuánto ingresa Panini por el álbum del Mundial?

“Mucho, mucho (entre risas)... No te puedo compartir cuánto vendemos, pero por fortuna nos va muy bien”

¿En un porcentaje respecto a otras colecciones de Panini?

“Es que el Mundial lo analizamos por aparte. Definitivamente no hay punto de comparación con otras colecciones. El Mundial, por lo que representa en México, no hay una comparativa directa. Lo que sí podemos comparar es con el Mundial pasado, en Rusia, donde nos fue de maravilla”.

Entre las principales dudas de los coleccionistas, una de las más habituales ha sido respecto al precio de los sobres. En Rusia 2018 el paquete con cinco estampas tuvo un precio de 14 pesos mexicanos, por lo que para este 2022, el aumento fue de cuatro pesos para venderlos en 18.

¿Cómo determinan el precio?

“En México tratamos de aguantar una crisis económica que todos sabemos estamos pasando, pero no hay mucho qué pensar. Italia determina un costo, que es un euro por sobre”, explicó Paco para Infobae México, antes de expresar que han hecho un esfuerzo para bajar la conversión directa.

“La realidad es que nosotros no queríamos que costara el dólar o el euro y lo intentamos mantener en 18 pesos por sobre. Es complicado dejarle el mismo costo después de 4 años, es insostenible para cualquier producto. Con Panini siempre se nota más porque no se consume de manera regular, solo cuando es el Mundial, pero el esfuerzo que se hizo en México ha sido gigante al tratar de regular el precio”, sentenció.

Infobae México platicó con Francisco Poch, director de marketing de Panini en México (Foto: Eduardo Cano)

La Selección Mexicana en el álbum del Mundial de Qatar:

La sucursual de Panini en México se encarga de la distribución en territorio azteca y Centroamérica, por lo que no podía quedar fuera la forma en que se comunican con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), sus futbolistas y el proceso que tienen para la elección de jugadores que aparecerán en el álbum de stickers.

¿Quiénes eligen a los convocados?

“Los jugadores de la Selección Mexicana es un proceso en conjunto con la FMF, eso lo hacen seguramente en cada país, se acercan a las diferentes federaciones y, tal cual, es un rendimiento general de cómo han ido los procesos mundiales en estos últimos 4 años. En este Mundial en específico el trabajo nos los ahorró muy bien el Tata, sabemos que tiene una base muy clavada”.

“Se le pide a la FMF cuáles podrían ser (los jugadores) para tener las imágenes y todo lo demás, avalado siempre por la FIFA y ellos nos ayudan a compartir la que creemos será la lista final”

De igual forma aclaró que las fotografías son proporcionadas por la misma Federación, por lo que no tienen acceso directo con los jugadores en esta parte del proceso, además de que estas son parte de una base extensa de la Selección, por lo que en su poder tienen alrededor de 50 elementos convocables con fotografía.

Los seleccionados mexicanos que aparecen ene l álbum Panini son elegidos en conjunto con la FMF (Foto: Panini México)

Luego de la lesión de Jesús Manuel El Tecatito Corona, la cual puso en serias dudas su participación en Qatar, no solo el Tata Martino tuvo una nueva carga de trabajo, pues en caso de que no puda asistir a la justa mundialista, Panini ya prepara un set de actualizaciones para todos aquellos jugadores con estampa que finalmente no pudieron asistir.

¿Qué pasa cuando se lesiona un jugador?

“Ponernos tristes porque no hay una forma inmediata de suplirlo. Esperemos que por el bien de Selección Mexicana y también de nuestra estampa logre recuperarse ese día, pero en todo caso de que no participe, tenemos un set de actualización que justamente empieza a desarrollarse con estos casos, lesiones, cuestiones extra cancha, etcétera. Italia empieza a hacer este desarrollo, toca base con cada federación para ver con quién se puede suplir y este set ya se vende completo”, aclaró a los usuarios.

Para finalizar esta primera entrega del especial de Infobae con Panini México, Paco Poch respondió a la interacción que tienen los jugadores mexicanos con sus stickers, pues es un producto especial para ellos como protagonistas y reveló que Raúl Jiménez guarda una afición especial por los álbumes de Panini.

“Sí se han comunicado jugadores con nosotros pero nunca para quejas... creo que para los jugadores es muy aspiracional aparecer en un Panini. Más bien nos piden una colección, que les “echemos” una mano o que les “aventemos” una estampa. Raúl Jiménez, sí te puedo decir, es muy fan de Panini en general, no solo del Mundial, sino de otras colecciones”.





