Sandra Cuevas presumió ser de las personas más influyentes en México

Sandra Cuevas constantemente utiliza sus redes sociales para mantener informados a los usuarios sobre sus avances (Foto: Twitter/ @SandraCuevas_)

En un atuendo en color rojo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, agradeció a la revista Lideres Mexicanos por otorgarle el reconocimiento de formar parte de las 300 personas más influyentes de México en la edición de 2022. La alcaldesa no tardó en compartirlo con sus seguidores a través de Twitter.

“Quiero agradecer a la Revista @LideresMexicano por otorgarme el reconocimiento de formar parte de las 300 personas más influyentes de México en su edición 2022. #SandraCuevasAlcaldesa #CuauhtémocVamosPorMás”, redactó este 7 de septiembre.

Sin embargo, diversos cibernautas se lanzaron en contra de Cuevas Nieves, esto por presumir. “Cuánto se paga para estar en esa lista?”, “Es obvio que ese título que le asignan usted o su partido lo pagó a esa revista que también, quien demonios sabe de su existencia” y “Me imagino que el proceso de selección no debe ser muy estricto, ya que hicieron caso omiso a sus “conductas” en la alcaldía. La pregunta es ¿en qué aspectos ha influido usted de manera positiva en su entorno profesional?#, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación de la alcaldesa.

Los 300 líderes es un evento que se organiza cada año y en esta edición se encontraron personajes como el presidente nacional de Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva; la senadora Josefina Vázquez Mota; la legisladora Carmen Patricia Armendáriz; el diputado Sergio Gutiérrez Luna; la periodista, Pati Chapoy; así como el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, entre muchos otros.

Los malos comentarios no fueron los únicos que recibió Cuevas Nieves, pues muchos de seguidores no dudaron en mostrar su apoyo: “Se lo ha ganado a pulso, felicidades”, Bien merecido Alcaldesa, no pertenezco a su Alcaldía pero veo su gran esfuerzo, mis respetos por su trabajo diario, felicidades” y “En su gestión es una de las más rápidas en dar seguimiento a todas las peticiones. Felicidades a todo su equipo pero en especial a usted”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió.

Di el banderazo de salida a los trabajos de reencarpetamiento de #ZonaRosa y próximamente de toda la col. #Juárez, como preámbulo a la remodelación del “Corredor Turístico Verde Génova”. ¡Rescatando orgullo e historia de la #CiudadDeMéxico en #Cuauhtémoc! #SandraCuevasAlcaldesa pic.twitter.com/vXNEKXt4oV — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) September 6, 2022

Cabe destacar que la alcaldesa constantemente está compartido las mejorías que hace en la alcaldía Cuauhtémoc; recientemente, dio a conocer sobre el banderazo de salida de los trabajos de reencarpetamiento de la Zona Rosa y próximamente de toda la colonia Juárez, esto como un preámbulo a la remodelación del “Corredor Turístico Verde Génova”.

Asimismo, el pasado 1° de septiembre usuarios en redes sociales denunciaron la actitud “prepotente” por parte de empleados de dicha alcaldía hacia personas que pretendían pintar un mural artístico; sin embargo, Sandra Cuevas no dudó en dar su versión de los hechos.

A través de un video, una usuario en Twitter culpó a la edil de las acciones del personal de Seguridad y Protección Civil (PC) de la alcaldía, pues aseguró que la política está en contra de cualquier expresión artística ya que sin importar sus características, las manda a eliminar.

Sandra Cuevas fue seleccionada como una de las 300 personas más influyentes en México (Fotos: Cuartoscuro)

Sin embargo, la alcaldesa aseguró que su gobierno trabaja en el mejoramiento de aspecto de los espacios públicos de la demarcación, además, acusó a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de destrozar las mejoras impulsadas durante su mandato.

“¿Ayer? La invito a informarse; esto fue lo que se hizo en el área que menciona y que ahora el grupo de Morena quiere vandalizar, utilizando el arte como bandera”, respondió Cuevas Nieves ante tal acusación. Además adjuntó varias fotografías en las que se muestran los cambios que mencionó.

