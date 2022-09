Doble ejecución en Aguascalientes, sicarios mataron a un hombre y una mujer

En Aguascalientes, sicarios ejecutaron a un hombre y una mujer (Foto: Especial)

Presuntos sicarios pertenecientes a un grupo del crimen organizado ejecutaron a balazos a una mujer conocida como La More, también mataron a otro hombre y además hirieron de gravedad a otra persona después de irrumpir en un domicilio del fraccionamiento Villa Montaña Sector Estación.

Al lugar acudió el secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, quien confirmó tanto el ataque como el saldo de los ejecutados y el herido de gravedad, también aprovechó para informar que aproximadamente dos semanas atrás ya había sido atacado a balazos el domicilio donde ocurrió el doble homicidio.

Los responsables no pudieron ser detenidos, escaparon en un vehículo color blanco que tenía los vidrios polarizados. La mujer fue identificada como Gabriel Isabel Leos, alias La More, la otra victima no ha sido identificada, además, el hombre herido fue identificado como Luis Flores. El ataque sucedió aproximadamente a las 10:30 hrs. de la noche del miércoles en un predio, el cual se trata de una casa dúplex que cuenta con el número 209 de la calle Cerro Novillo.

Por lo anterior, servicios de emergencia recibieron reportes sobre detonaciones de arma de fuego, y aparentemente se trataba de realizar un “levantón” a una mujer, debido a esto agentes de la Policía Municipal llegaron a la zona. Cuando las autoridades entraron al inmueble hallaron a dos hombres y una mujer que tenían heridas de bala.

Autoridades llegaron al domicilio y acordonaron a zona para iniciar las investigaciones correspondientes (Foto: Especial)

Ante estas acciones llegaron paramédicos, los cuales confirmaron que la mujer había perdido la vida junto con uno de los hombres, mientras el otro se encontraba con heridas de gravedad, pues contaba con una herida que atravesaba desde la mandíbula hasta la salida de la cabeza.

La zona fue acordonada y posteriormente llegaron elementos del Grupo de Homicidios de la Policía e Investigación y personal de Servicios Periciales, los cuales recolectaron las pistas para realizar las investigaciones. La persona que aún contaba con vida fue transportado con el fin de que recibiera atención médica. Las autoridades fueron notificadas sobre las características del vehículo donde huyeron los atacantes, por lo que se desplegó un operativo de rastreo, sin embargo los criminales no fueron localizados.

Un día después del ataque en Aguascalientes, el 8 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Sonora (FGJE) dio a conocer la muerte de Alma Verónica, quien habría sido rescatada de un domicilio en la mañana del miércoles donde se encontraba privada de su libertad.

Maestros de la escuela "Nicolás Bravo", narran balacera desde el interior de una casa en la colonia Burócrata, en Guaymas #Sonora



La policía encontró a dos personas atadas dentro de una vivienda#NoticiasRedMX



📽️ Redes sociales pic.twitter.com/Mp5TenVE1q — Noticias RedMX (@noticiasredmx) September 7, 2022

Según los primeros reportes de las autoridades, el rescate se dio durante la mañana del miércoles a las 7:30 horas. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) junto con personal de la Fiscalía de Sonora aseguraron a cinco personas que se encontraban privados de la libertad en una casa de seguridad.

Después de ser asegurada, a Verónica se le ofrecieron medidas de protección como ser trasladada a otro municipio o entidad, ser llevada a una estancia segura en Guaymas, así como protección con elementos de seguridad.

Hace unos días, el 6 de septiembre, sicarios interceptaron un vehículo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Sonora y ejecutaron a dos empleados para posteriormente prenderle fuego a la unidad que se transportaba sobre un tramo carretero del municipio de Ónavas.

Sicarios atacaron a empleados de la CFE en Ónavas y quemaron la unidad en que viajaban.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora de la entidad indicó que se perdió contacto con los funcionarios aproximadamente a las 9:00 horas del martes. Según información oficial, uno de los empleados de la CFE fue localizado en el monte y otro en las inmediaciones de Ónavas. Ambos fueron resguardados y trasladados por aire a Hermosillo.

SEGUIR LEYENDO: