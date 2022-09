Chumel Torres lanzó un chiste en medio de la incertidumbre por la salud de la reina Isabel II

(Foto: Captura de pantalla y Getty Images)

La inquietud por el delicado estado de salud de la Reina Isabel II, de Inglaterra, detonó una lluvia de reacciones en todo el mundo - incluido México - desde preocupación, teorías conspirativas o incluso bromas de internautas; siendo uno de éstos el polémico Chumel Torres.

Como era de esperarse, el influencer no dejó pasar la oportunidad para lanzar una de sus tradicionales bromas, en la que evocó la imagen de Diana Spencer, mejor conocida como Lady Di - quien recién cumplió 25 años desde su trágica muerte.

Cabe recordar el 31 de agosto de 1997, Diana falleció tras un accidente automovilístico, en París, Francia. Un incidente en el que varias personas señalaron a la monarca inglesa de haberse involucrado o, incluso, de instruirlo.

Es por ello que, varios internautas aprovecharon la incertidumbre por el posible fallecimiento de la Reina para lanzar bromas y compartir memes para ironizar cómo sería “el reencuentro” entre Isabel II y Lady Di ó la reacción de ésta última al volverla a ver. En este último sentido giró la mofa que Torres publicó en su cuenta de Twitter, mediante un post corto y concreto.

Chumel Torres evocó la imagen de Lady Di para mofarse de la salud de la Reina Isabel II. (Foto: captura de pantalla)

Aunque hubo usuarios que reclamaron por el comentario “fuera de lugar”, seguidores del también presentador de El Pulso de la República aplaudieron la mofa y compartieron sus propios chistes de la Reina Isabel II y Lady Di.

“Ya le está esperando para ajustar cuentas”, “Lady Di is comming for you (Lady Di viene por tí)”, “Hay asuntos que arreglar”, “¿Se encontrarán en el infierno? ¿En el cielo? O una mirará a la otra desde distintos lugares?”, “Lady Di preparándose para los p*tazos en el otro lado”, fueron algunos de los comentarios.

En tanto, otros usuarios tomaron de referencia el post para compartir sus propios chistes, pero, por un lado, evocando a Chabelo, pues la recurrente broma de señalarlo como “inmortal” volvió a cobrar fuerza, pues ya podría presumir haber vivido más que la propia monarca, según los internautas.

“Chabelo se queda invicto”, “Chabelo sigue en la pelea. Cuando Dios creó a Adán, Chabelo lo paseaba en carriola y le prestaba sus juguetes”, “¿Chabelo ya ganó la copa?”, “Si llegara a fallecer la Reina Isabell II antes que Chabelo, debería de ir él en representación de México al funeral”, respondieron.

Por el otro, la ocasión se prestó para que twitteros evocaron el bochornoso momento que protagonizó la presentadora, Adela Micha, cuando aseguró que la actriz, Silvia Pinal, “ya se iba a morir” por las complicaciones de salud del COVID-19.

“Adela Micha en corto”, “Falta el meme de Adela Micha, ‘no tarda en morirse’”, “En estos momentos sólo la voz de Adela Micha llega a mi cabeza”, “La reina no tarda en morirse, Adela Micha”, recordaron los internautas entre memes y risas.

Internautas recordaron la polémica de Adela Micha. (Foto: captura de pantalla)

Reino Unido en suspenso por la salud de Isabel II

El anuncio de este 8 de septiembre suscitó un día después que la monarca cancelara una reunión de su Consejo Privado ante las recomendaciones médicas de procurar el descanso. Pese a ello, el Palacio de Buckingham aseguró que la reina permanecía “cómoda” en su residencia de Balmoral, Escocia, donde ha pasado el verano.

Ante la noticia, integrantes de la familia real viajaron hasta la residencia: según la agencia PA, el príncipe Carlos, hijo y heredero del trono, acompaña a Isabel II junto a su esposa Camila. También arribaron sus otros dos hijos, el Duque de York Andrés y el conde de Wessex, Eduardo, y su hija, la princesa Ana.

Por su parte, William, nieto de la Reina, se unió a ellos en un viaje de emergencia. En tanto, Harry y Meghan Markle también se trasladaron a escocia.

Según la BBC, “el hecho de que la familia se reúna en Balmoral es una indicación de la gravedad de la situación”.

