Jolette rompió las redes sociales con la filtración de su disco en plataformas digitales

La ex académica se encuentra trabajando en el programa "Hoy" con cápsulas sobre moda. (IG: jolettenavarrete)

En los últimos días Jolette se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales poque ya se encuentra disponible Mi sueño en La Academia, el álbum discográfico que grabó tras su repentina salida del reality hace aproximadamente 17 años. Pero todo parece indicar que las diez canciones fueron filtradas en plataformas digitales bajo un a cuenta verificada que supuestamente pertenece a la tapatía, así lo dejó entrever la propia cantante durante sus interacciones con sus fans en Twitter.

Todo comenzó a principios de septiembre, cuando algunos internautas recurrieron a sus perfiles en dicha red para felicitar a la ex académica por la llegada de su material musical a Spotify y Apple Music. Sin embargo, nadie esperaba que Jolette desconociera el tema, pues le tomó por sorpresa que actualmente las canciones que grabó están disponibles fuera de los videos que algunos de sus fans recuperaron de su estancia en La Academia en YouTube.

La cuenta está verificada, así se puede ver gracias a la "palomita azul". (Captura Spotify)

Ante lo ocurrido, la colaboradora del programa Hoy reuiteó algunas publicaciones que habían hecho sus seguidores al respecto, donde comentó que recién se iba enterando de todo lo que estaba ocurriendo con su disco aunque para ese momento ya estaba entre los primeros lugares de las listas de popularidad en ambas plataformas musicales.

“Que me contacten quienes subieron el material, yo feliz”, escribió en respuesta a un post.

Mientras unos defendían a Jolette de la filtración, otros aplaudieron sus canciones. (Captura Twitter)

Pero eso no fue todo, pues de acuerdo con usuarios de Spotify a veces su perfil parecía verificado, mientras que no encontraban nada cuando lo buscaban. Las especulaciones continuaron y la ex académica siguió compartiendo en los halagos que recibió por parte de sus fans, quienes pese a las circunstancias manifestaron sentirse muy contentos con su material.

Cabe mencionar que Mi sueño en La Academia está compuesto por 10 canciones que Jolette originalmente cantó durante su participación en el reality. Estas son Bailando, Bailando en vivo, Y yo sigo aquí, Candela, Cielo Rojo, Soy Rebelde, Loca, La Gloria eres tú, Corazón de Piedra y Ladrón.

(Captura Twitter)

“El día de hoy acabo de descubrir que @Joletteoficial está en Spotify”. “Me encanta que mi @Joletteoficial es tendencia y soporte”. “Desde que pusieron las canciones de Jolette en Apple Music tengo el despertador más top”. “Tal vez no ganó, pero Jolette es la integrante de La Academia que más pegó en la cultura pop. Le guste a quién le guste”. “No sabía que escuchar Bailando de @Joletteoficial antes de ir a la prepa, era lo que necesitaba para ser feliz”. “Voy a escuchar el disco de Jolette mientras voy de regreso a casa!!!”, fueron algunas reacciones.

Ante la incertidumbre sobre quién subió su disco, Jolette confesó que sintió “bonito” al ver que fue considerada como una artista tras las duras críticas que recibió en la cuarta generación de La Academia que terminaron por orillarla a abandonar su sueño: “Claro que ver J O L E T T E ARTISTA -verificado- es hermoso. La alegría de mis Joletteros no tiene precio. Ojalá platiquemos y lo hagamos bien. En la mejor disposición”.

(Captura Instagram: @jolettenavarrete)

Sin embargo, también mostró su molestia con su gran sentido del humor, pues pidió que quienes fueran responsables de subir su disco le pagaran regalías para poder compar un nuevo dispositivo celular. Hasta el momento se desconoce si la cantante investigará o iniciará un proceso legal contra quienes resulten responsables de subir su contenido sin su autorización.

“Yo espero que sí [me den regalías] y las que quedaron pendientes cuando estuvo a la venta”, tuiteó.

SEGUIR LEYENDO: