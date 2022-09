Federica Quijano presentó una denuncia después que su hija sufrió ciberbullying

La diputada ya levantó una denuncia en contra de quien resulte responsable. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Federica Quijano levantó una denuncia en contra de un usuario o usuaria de Instagram que violentó psicológicamente a su hija María al lanzarle comentarios despectivos sobre su adopción. Tras lo ocurrido, la integrante de Kabah estableció comunicación con la persona en cuestión -quien aseguró que los comentarios fueron escritos por su sobrina- y después de reclamarle buscó ayuda con las autoridades correspondientes y confirmó que cada vez están más cerca de encontrar al presunto responsable.

En las últimas horas la diputada del Partido Verde Ecologista de México sorprendió a sus seguidores de redes sociales al arremeter contra @montse_joe6 porque desde esa cuenta su hija fue llamada “basura, bastarda, recogida”. Tras mostrar capturas de los mensajes que recibió María, tomó cartas en el asunto e inició un proceso legal en contra de quien agredió a su familia.

“Enojada, un poco decepcionada porque sí es muy fácil ponerle una cara a alguien en la red y humillar mi trabajo, humillar lo que haga o lo que deje de hacer, pero que humillen a mis hijos... eso no lo voy a permitir ni hoy ni nunca jamás en la vida”, declaró en una entrevista que cedió para el programa De Primera Mano.

Ya levanté la denuncia, lo están viendo en la parte de ciencia y tecnología por parte de la comisión. Estoy viendo con apoyo obviamente de la policía y dándole seguimiento al tema. La cuenta se está buscando

Federica junto a sus hijos María y Sebastián. (Foto Instagram: @federicaquijano)

La cantante de 52 años comentó que cuando se enteró del ciberbullying que recibió María se puso en contacto con la persona en cuestión a través de la sección de mensajes privados, donde la respuesta fue inesperada, pues la usuaria de Instagram de cierta manera le pidió una disculpa y aseguró que los mensajes fueron escritos por su sobrina y no por ella, quien aprovechó para externar su admiración por Kabah.

“Todavía ella me dijo: ‘Ay, es que lo escribió mi sobrina. Yo no, yo te amo a ti, a María José y a Daniela’ y me subió su foto. Evidentemente le dije no, si nos hablas así... ¿qué te pasa contestando eso?. Entonces como que no quise ya porque le iba a decir cosas de las cuales, después de las peladeces que le dije, no me iba a aguantar”, dijo.

Federica Quijano forma parte de Kabah, uno de los grupos pop más populares de la década de los 90 en México. (Foto Instagram: @federicaquijano)

Aunque enfrentó directamente a la persona, optó por levantar una denuncia en su contra y aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias porque considera que cualquier tipo de violencia en contra de menores de edad debe ser castigada y erradicada.

“Estoy haciendo todo lo legalmente posible porque eso es cárcel. Hoy por hoy violentar los derechos de una menor, violentarla psicológicamente, eso es abuso psicológico y eso es penado. Es muy fácil decirlo, pero yo creo que estamos hartos del ciberbullying a nuestros hijos, yo por eso dije ‘no me voy a quedar callada’, más si se tratan de mis hijos”, agregó.

Los hermanos Quijano comenzaron su carrera con Kabah de la mano de Luis de Llano (Foto: Archivo)

Como una leona voy a defenderlos de quien sea.

Bajo este contexto Federica Quijano confesó que no es la primera vez que pasa por una situación similar con sus hijos, pues hace un tiempo tuvo que comparecer ante las autoridades debido a que una vecina la denunció por presunta violencia en contra de Sebastían, quien constantemente sufre crisis de agresión.

“Una vecina decidió que yo lo maltrataba y me mandó al DIF para que me quitaran a mis hijos [...] tuve que ir a defenderme a la Procuraduría y poner a mis hijos en una situación muy incómoda que les revisaron todo el cuerpo para ver si tenían golpes o cualquier cosa”, comentó.

Respecto a la situación que la diputada está enfrentando con María, su hermano, Apio Quijano, también explotó contra la persona que dañó a su sobrina: “Es una situación muy delicada y como familia aquí estoy y voy a estar siempre”, dijo en sus insta stories.

