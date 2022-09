“Ellos ni ultimátum nos adelantaron”: el PRD se opuso al “madruguete” del PRI por la Guardia Nacional

(Foto: Instagram/@Jesus_ZambranoG, Twitter/@PRI_Nacional)

La estabilidad de la coalición Va por México para las elecciones de 2023 y 2024 pende de un hilo. Jesús Zambrano, coordinador nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que, en relación a la iniciativa del PRI para que el mando de la Sedena en la GN dure hasta 2028, es un “madruguete” a la alianza partidaria.

Este martes 6 de septiembre, el líder del sol azteca explicó, en respuesta a Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que no le gusta dar ultimátum “ni ponerle la pistola en la sien a nadie. Cada quien es dueño de su propia responsabilidad”.

Y es que la iniciativa priista hizo enojar al Partido Acción Nacional (PAN), por lo que Marko Cortés, presidente del PAN, amagó con ponerle fin a la coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, si el tricolor no tiraba la propuesta de extender de cinco a nueve años la influencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Guardia Nacional (GN).

Jesús Zambrano no compartió la iniciativa del PRI en relación a la GN

En consecuencia, Alito Moreno dijo que “el PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir, en unidad y convicción, por el bien de México”; no obstante, lejos de calmar la tensión, Jesús Zambrano señaló que el asunto de la reforma al 5° transitorio constitucional nunca fue discutido ni fue parte de un acuerdo.

“Cuando llegamos a comentarlo, así ocasionalmente, fue en el sentido de que en su momento discutiríamos y que sería la ocasión para decirle al gobierno de la república que, entonces, discutiéramos el asunto de la fallida estrategia de combate a la inseguridad”

La idea era no entregar un cheque en blanco durante la discusión para fijar posición y no aceptar el avance de la militarización “porque la gente quiere que los militares continúen en funciones de seguridad pública en los estados y no los vamos a retirar”.

Y es que que originalmente, la participación de la Sedena en la GN era hasta marzo de 2024 y no hasta 2028, por lo que le extrañó que el PRI sacara esta iniciativa en este momento, tomando en cuenta que aún queda un periodo largo para discutir el tema: “¿Por qué promoverlo desde ahorita sin discutirlo en va por México? Esto es lo que desconcierta, que lo hagan unilateralmente desde el PRI”.

El PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir, en unidad y convicción, por el bien de México.



Mañana a las 10:00 am presentaremos nuestra postura en conferencia de prensa. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 6, 2022

Por eso sostuvo que, con o sin ultimátum, el grupo parlamentario del PRD no acompañará la iniciativa del PRI, eso por plantear una similitud con lo que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además, se quejó de que el PRI no les avisó con antelación: “Ellos ni ultimátum nos adelantaron, simplemente nos dieron madruguete”.

“Ojalá y en el PRI puedan hacer una reflexión profunda, porque sí está en riesgo la coalición para el 23 y para el 24″

Finalmente, cabe destacar que en 2023 se realizarán las elecciones que renovarán gobernador en Coahuila y Estado de México, donde Morena ya definió que Delfina Gómez, ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), será el perfil en el EdoMex, mientras que Va por México no ha definido ni metodología ni candidatos para enfrentar a la 4T.

Aunado a esto, en 2024 se definirá la presidencia de México, se renovará todo el Congreso de la Unión, se votará por nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México y ocho entidades federativas más, donde Morena lleva la ventaja en popularidad, pues los perfiles que cuentan con el espaldarazo de AMLO suelen ser los más aplaudidos por la población.

