T-MEC en riesgo: Maru Campos rechaza intervención de Estados Unidos y acusa a Morena de proteger al narco

Una mujer, identificada como gobernadora de un estado fronterizo mexicano, pronuncia un discurso formal al aire libre sobre la soberanía nacional. El contenido aborda preocupaciones sobre posibles acciones militares unilaterales en territorio mexicano y el impacto en el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) debido a la seguridad. La oradora hace un llamado a la aplicación de la ley y critica a un régimen político por presuntos vínculos con el crimen organizado. Mencionando a Chihuahua, destaca la importancia de la integridad territorial.

En medio de los señalamientos por aceptar injerencismo extranjero, Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, manifestó preocupación por la seguridad y soberanía de México ante posibles acciones unilaterales y militares de Estados Unidos en territorio nacional, derivadas de la presunta relación entre el crimen organizado y funcionarios públicos del gobierno federal.

Este domingo 21 de junio, la mandataria publicó un pronunciamiento en su cuenta oficial de ‘X’ ante el aumento de tensiones con el gobierno estadounidense. Rechazó cualquier tipo de injerencia armada en México y responsabilizó al gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y al régimen de Morena de provocar la crisis binacional y poner en riesgo el Tratado Comercial con Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC) al proteger a funcionarios vinculados con el crimen organizado.

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Maru Campos rechaza intervención de Estados Unidos

María Eugenia Campos Galván reconoció que en las últimas semanas, el gobierno estadounidense ha debatido abiertamente la posibilidad de realizar acciones unilaterales contra el crimen organizado en México. Recordó que el presidente de EEUU, Donald Trump, llegó a sugerir la posibilidad de llevar a cabo acciones militares terrestres contra los cárteles.

U.S. President Donald Trump looks on as he stands in front of the VC-25B aircraft gifted by Qatar that will be used as Air Force One, at Joint Base Andrews, Maryland, U.S., June 19, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz

Ante esto, la gobernadora aclaró: “Quiero ser muy clara. Estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”.

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Morena y el cobijo al narcotráfico, acusa Campos

Maru Campos argumentó que esta amenaza extranjera no surgió de la nada. De acuerdo con la mandataria estatal, la verdadera causa de esta discusión binacional es la decisión del movimiento de la Cuarta Transformación de encubrir a políticos criminalizados por autoridades estadounidenses.

Acusó que existen servidores públicos con órdenes de aprehensión que actualmente son “cobijados, abrazados y cuidados” por el gobierno federal, sin que se rinda cuentas sobre sus casos.

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Sheinbaum dijo que el gobernador sería procesado en México si se reciben "pruebas claras". | Jovany Pérez

La gobernadora denunció que las fiscalías persiguen a quienes combaten el crimen, mientras que dejan impunes a los acusados de tener nexos con el narcotráfico. También exigió de manera directa que se cumpla la ley y “que se entregue al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya y a sus cómplices”, pidiendo que se investigue de forma pública a los otros nueve funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Nueva York.

El T-MEC y la economía nacional en la cuerda floja

Uno de los puntos que abordó Campos Galván en su mensaje fue la advertencia sobre el futuro económico de México, ya que advirtió que Donald Trump sugirió que no le importaría la desaparición del T-MEC.

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En este sentido, lanzó una advertencia sobre el costo que tendría “la impunidad de Morena”: “Si llegara a haber una incursión extranjera en nuestro territorio o si llegáramos a perder el tratado comercial que sostiene millones de empleos, de vidas y familias, escúchenlo bien, la responsabilidad será únicamente del gobierno de Morena y de la Cuarta Transformación”.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump se miran desafiantes, con las banderas de México, Canadá y Estados Unidos de fondo, simbolizando el futuro incierto del T-MEC entre ambas naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gobernadora de Chihuahua hizo un llamado al pueblo de México a no caer en lo que calificó como el “juego perverso del falso patriotismo”. Enfatizó que la patria no se defiende con discursos, sino haciendo valer el Estado de derecho y rompiendo los vínculos entre la política y el crimen organizado.

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“Lo que atenta más contra la soberanía de México no es un gobierno extranjero, sino la impunidad al crimen organizado”, sostuvo Campos Galván.