México

¿Agua de palo dulce para los riñones? La planta tradicional que muchos usan para cuidar la salud

Una bebida preparada con esta planta ha sido utilizada de forma tradicional por sus efectos diuréticos y apoyo al bienestar urinario

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Un vaso con bebida de palo dulce, que contiene raíces largas y rodajas de la planta. Un manojo de raíces atadas y hojas verdes se encuentran sobre una mesa de madera.
El agua de palo dulce se mantiene como remedio tradicional transmitido por generaciones a partir de plantas medicinales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de palo dulce forma parte de los remedios tradicionales que han pasado de generación en generación gracias al uso popular de algunas plantas medicinales. La corteza y la madera de esta especie han sido empleadas en infusión como parte de prácticas enfocadas en el cuidado del sistema urinario y el equilibrio del organismo.

De acuerdo con información de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, el palo dulce cuenta con usos medicinales tradicionales relacionados con su capacidad diurética. Esto significa que históricamente se ha utilizado para favorecer la eliminación de líquidos mediante la orina.

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Aunque las plantas medicinales forman parte de diversas culturas y conocimientos ancestrales, su consumo debe entenderse dentro de ese contexto tradicional. El uso de una infusión no sustituye la atención médica cuando existen problemas de salud, especialmente en casos relacionados con los riñones o las vías urinarias.

Una planta utilizada tradicionalmente para el bienestar renal

Jarra de vidrio con agua de palo dulce, hielo y rodajas de limón, junto a raíces y tallos de regaliz con hojas verdes sobre una mesa de madera.
La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM informa que el palo dulce se asocia a un uso diurético en la medicina tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre el palo dulce y el cuidado de los riñones surge principalmente por su uso como diurético natural. Las infusiones elaboradas con la corteza o la madera han sido utilizadas tradicionalmente para apoyar procesos relacionados con la eliminación de líquidos acumulados en el cuerpo.

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Según la información botánica y medicinal difundida por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, esta preparación también se ha empleado en la medicina tradicional para acompañar el tratamiento de algunas molestias asociadas con las vías urinarias, como inflamación o problemas derivados de la formación de cálculos urinarios.

El interés por esta planta también está relacionado con la idea de depuración del organismo. Dentro del conocimiento popular, algunas personas recurren a estas bebidas como parte de prácticas destinadas a favorecer la limpieza interna, aunque sus efectos pueden variar según cada organismo y situación de salud.

El uso del palo dulce y sus características naturales

Vaso de vidrio con líquido ámbar rotulado como "Agua de Palo Dulce", ramas secas, hojas verdes y manos manipulando hierbas en una mesa de madera.
Las infusiones de corteza y madera de palo dulce se usan para favorecer la eliminación de líquidos mediante la orina, según el conocimiento popular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de sus usos tradicionales, el palo dulce destaca por sus características como especie vegetal. La planta puede propagarse mediante semillas y requiere exposición directa al sol para desarrollarse adecuadamente. Su resistencia a condiciones secas permite que crezca en ambientes donde otras especies pueden tener más dificultades.

Otro aspecto importante es su adaptación a ciertos tipos de suelo. Esta planta tolera terrenos calizos y puede mantenerse con poca disponibilidad de agua, una característica que favorece su presencia en determinadas regiones.

Su ciclo de floración ocurre principalmente entre primavera y verano. Durante esa etapa puede atraer abejas y otros polinizadores, lo que también le otorga un papel dentro del entorno natural. Así, el palo dulce no solo destaca por su vínculo con la medicina tradicional, sino también por su relación con los ecosistemas.

Una bebida tradicional que debe consumirse con responsabilidad

Vaso con líquido rojizo y varas, rodeado de ramas con hojas verdes y flores moradas. Un libro abierto con el título "Agua de palo dulce" y una ilustración de riñones.
La floración del palo dulce ocurre entre primavera y verano y atrae abejas y otros polinizadores, con impacto en el ecosistema. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar agua de palo dulce suele relacionarse con costumbres familiares y conocimientos transmitidos durante años. Para muchas comunidades, las infusiones elaboradas con plantas representan una forma cercana de mantener prácticas naturales dentro de la vida diaria.

Sin embargo, recurrir a este tipo de bebidas requiere precaución. Los problemas renales pueden tener distintas causas y niveles de gravedad, por lo que cualquier molestia persistente debe ser valorada por profesionales de la salud. Una planta utilizada tradicionalmente no debe considerarse una solución universal.

El interés por el palo dulce refleja la importancia que siguen teniendo los conocimientos sobre plantas medicinales. Sus usos históricos muestran cómo la naturaleza ha sido fuente de recursos para distintas culturas, siempre que se utilice con información adecuada y dentro de un consumo responsable.

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