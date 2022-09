Alfredo Adame destapó que próximamente incursionará en OnlyFans

Alfredo Adame incursionará en el mundo de las plataformas de venta de contenido erótico y dentro de un mes podrá ser encontrado con una de sus amigas en OnlyFans (Foto: Infobae México)

Alfredo Adame nuevamente causó polémica por sus declaraciones, puesta esta vez destapó que próximamente incursionará en OnlyFans, plataforma en que se vende contenido erótico a través de un sistema de suscripciones.

Luego de haber tenido éxito como DJ en diferentes centros nocturnos, Alfredo Adame se mostró dispuesto a seguir buscando nuevas formas de seguir posicionándose como uno de los más reconocidos famosos, y en esta ocasión quiere darle otro nuevo giro a su carrera, posando casi completamente sin ropa.

Según compartió el histrión a través de un Facebook Live de El Gráfico, una amiga le pidió ayuda porque quiere abrir su cuenta de OnlyFans, pero para ello quieren contar con la compañía de Adame, quien posará junto a ella, ambos sin ropa, pero cubriéndose ciertas zonas del cuerpo.

Adame comentó que no está interesado en abrir su propia cuenta de OnlyFans, pero no le molesta posar desnudo (Fotos: Getty images)

“Me está hablando una amiga, un cuerpazo de mujer y me dijo: ‘Ayúdame, quiero hacer mi primer OnlyFans contigo’, o sea que salgamos encuerados y yo tapándome con una hojita, entonces creo que lo vamos a hacer en un mes más o menos, la entrada a OnlyFans”

Aunque se mostró emocionado por incursionar de esta forma en las plataformas de contenido erótico, confesó que él no se siente muy interesado en abrir su propia cuenta de OnlyFans, ya que tiene diferentes proyectos; no obstante, aseguró que si decidiera vender fotos sensuales sabe que tendría éxito ya que considera que tiene un buen cuerpo y no faltan las mujeres, principalmente “chavitas”, que le dicen cosas como “Ay, viejo guapetón, me encantas” en los eventos a los que asiste como DJ.

“A mí no sé si realmente me interesaría meterme a OnlyFans, digo, yo no le veo nada de malo, pues el que quiera o la que quiera (...) ahorita ya estoy mucho más delgado, marcado, tengo 64 años, tengo un cuerpo que ya quisiera cualquier chavo de 25″, dijo el actor.

Adame también mencionó que lo que ha ganado en las últimas cosas que ha hecho va dirigido directamente hacia instituciones que apoyan diferentes causas (Foto: Instagram/@soyfamososacamedeaqui)

OnlyFans es una plataforma a través de la cual la gente vende fotografías o videos eróticos cobrando una mensualidad a sus suscriptores. Recientemente El Siglo de Torreón difundió que la persona que más dinero gana en este sitio es Celia Lora, recibiendo al mes alrededor de 1 millón 200 mil pesos.

Además de su incursión en OnlyFans, Alfredo Adame está planeado lanzar un programa, el cual desde antes de que iniciara la pandemia por covid-19 ya estaba en marcha, pero se detuvo por problemas de producción. La ley de Adame, que sería emitido por Facebook y YouTube, planea ser “disruptivo” y tener diferentes secciones.

Aunado a ello, planea seguir adelante con sus ya conocidos shows como DJ alrededor de la república, pues aseguró que todos han sido exitosos porque el público joven lo busca para convivir con él.

El actor dijo que es "un alma libre" y es por ello que logra conectar con los jóvenes (Foto: captura de pantalla/Instagram)

El pasado julio, cuando comenzó formalmente esta faceta de su vida, comentó en entrevista con el canal de YouTube Jenny Carvallo TV que ha decidido darle esta nuevo giro a su carrera ya que a él no le importa la edad y se siente en su mejor condición física.

“La edad no significa nada. Yo sigo yendo al gimnasio todos los días, entreno Tae Kwon Do tres veces a la semana, hago cosas de chavos, ando en moto, todo el rollo. ¿Tú me vez de 64 años? Estoy en la condición física perfecta, el cardio perfecto, emocionalmente estoy muy bien. Sin rollos y sin nada, yo estoy viviendo la vida porque soy una alma libre. Entonces, la edad para mí no importa nada”, expresó Alfredo Adame.

SEGUIR LEYENDO: