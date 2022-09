“Esto nunca acaba”: Diana Golden advirtió a Magaly Chávez sobre su ex Alfredo Adame

El presentador y actor se casó con Diana Golden en 1998, pero su matrimonio no duró más de un año. (Foto: CUARTOSCURO - Captura de YouTube)

Aunque ya pasaron varios meses desde que Alfredo Adame y Magaly Chávez terminaron su romance, ambos siguen dando de qué hablar por la misma razón. Y es que desde ese entonces el presentador de televisión ha arremetido en contra de la actriz, no solo durante algunas entrevistas que ha cedido para distintos medios, también a través de mensajes privados, pues de acuerdo con información que compartió la ex participante de Enamorándonos, constantemente la busca y agrede verbalmente.

Ante esta situación, Diana Golden -ex esposa del intérprete- alzó la voz y mandó un contundente mensaje para la influencer en una entrevista que concedió para De Primera Mano. Notablemente molesta con este problema que también ha padecido en los últimos meses debido a que quien fue conductor de Hoy ha “agarrado parejo” con todas sus famosas ex parejas, dejó entrever que esto podría no terminar jamás.

Le faltan 36 años, porque creo que lleva un año a penas, o 37, que tranquila porque esto nunca acaba.

Con ello, la intérprete colombiana dejó entrever que pasó por una situación similar tras divorciarse de Adame en 1999. Sin embargo, con el paso del tiempo aprendió a lidiar con las declaraciones que lanzaba en su contra y ahora prefiere tomar: “Las cosas de quien vienen, para mí no es importante”, esto pese a que el conductor sigue hablando de ella.

“A la pobre Magaly yo ni la conozco, ni la he tratado, pero pues si ya había visto tantas cosas se metió con él, creyó que iba a cambiar y no, nadie cambia de un día para otro, por supuesto que no”, dijo.

Magaly y Alfredo estuvieron en el mismo equipo en "Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!"(Foto: Instagram/@jessicadiazmx)

Diana Golden aprovechó para mandar un mensaje más, pero no para otra ex pareja de Alfredo Adame, sino para su propio ex esposo, pues considera que esta “conducta” debe terminar para que pueda continuar con su vida sin dañar a los demás.

Le quiero decir con todo mi amor que supere a las mujeres de su vida, sobre todo oye, yo que empecé la lista ya me supere, que le haga pa’ adelante, que ya pase a otra cosa.

El matrimonio no tuvo hijos. (Fotos: CUARTOSCURO)

Bajo este contexto, la protagonista de Mujeres engañadas, Noches violentas, Santo enredo y Noches de recamareras se sinceró sobre los motivos por los que en 1998 se casó con Adame y confesó por qué terminó su matrimonio tan solo unos meses después.

Para comenzar, explicó que en su momento eran muy allegados porque ambos trabajaban para la misma empresa y tuvieron éxito casi a la par. Así convivieron un tiempo hasta que la colombiana enfrentó problemas económicos porque la Asociación Nacional de Actores (ANDA) le quitaba la mitad de su sueldo debido a que no contaba con un permiso especial para extranjeros que buscan trabajar en México.

El periodista levantó una denuncia contra el actor por las declaraciones que lanzó contra su madre. (Fotos: Getty Images)

Por esa razón se habría casado con el actor estelar de Bajo un mismo rostro, Más allá del puente y Dos hogares. Sin embargo no imaginaba que su decisión tendría peores consecuencias, pues a partir de ese momento notó cierto tipo de comportamientos agresivos en su entonces esposo.

Fuimos muy buenos amigos. Estaba muy chavito en ese entonces, no estaba como tan loco desquiciado pero sí ya daba sus desplantes de locura.

“La ANDA en los pagos me quitaba el 50 por ciento y ahí voy de tonta y me caso [...] no es así, no por el simple hecho de casarte tiene el permiso de trabajo, el permiso de trabajo es muy independiente, entonces no hay que caer en esas trampas, yo caí”, dijo para el programa de espectáculos conducido por otro “enemigo” de Adame, Gustavo Adolfo Infante.

