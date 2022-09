Sigue el paso de ‘Kay’ por las costas mexicanas: SMN estima que el huracán se intensifique a categoría 2

Clima en México y paso del huracán Kay por México este 06 de septiembre de 2022. Foto: Conagua Clima

Continuarán las afectaciones del huracán Kay sobre el occidente y noreste del país con lluvias torrenciales e intensas. Además, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que durantre las próximas 12 horas el ciclón se intensifique a huracán categoría 2. De acuerdo con el organismo, las precipitaciones se presentarán, en distintas medidas y por diversas razones, en los 32 estados del territorio nacional.

La más reciente actualización de la Conagua (04:15 horas), ubica a Kay a unos 490 km al suroeste de Playa Perula, Jalisco, y a 665 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con una trayectoria hacia el noroeste a una velocidad aproximada de 20 km/h. Registra vientos sostenidos de 140 km/h y rachas de hasta 165 km/h. Las autoridades alertan sobre el riesgo de inundaciones y deslaves ante el incremento de ríos y arroyos.

Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Baja California Sur y Sinaloa.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Durango, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán y Tabasco.

Intervalos de chubascos: Baja California, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

México registrará temperaturas máximas de hasta 45º C en Baja California y Sonora, y de hasta 40° C en Baja California Sur, Campeche y Yucatán. En contraste, las mínimas podrían ser de 0º C en Estado de México y Puebla.

Clima en México y paso del huracán Kay por México este 06 de septiembre de 2022. Foto: Conagua Clima

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo nublado la mayor parte del día. Lloviznas matutinas y ambiente fresco, además de frío con bancos de niebla en zonas montañosas del Estado de México. Por la tarde, lluvias puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México. Ambiente templado por la tarde.

En la Ciudad de México se pronostica temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25°C. Para la capital del Estado de México, temperaturamínima de 10 a 12 °C y máxima de 18 a 20 °C.

Península de Baja California: Cielo nublado la mayor parte del día en Baja California Sur, con lluvias, chubascos y descargas eléctricas por la mañana; además de lluvias puntuales torrenciales durante la tarde y noche. Cielo nublado por la tarde con chubascos en Baja California. El ambiente será cálido por la mañana en la región y caluroso por la tarde, además de muy caluroso en el noreste de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo nublado la mayor parte del día con lluvias fuertes y descargas eléctricas al amanecer en zonas de Sonora y Sinaloa. Ambiente cálido durante la mañana, además de fresco sobre sierras de Sonora. Por la tarde, lluvias puntuales torrenciales en Sinaloa y lluvias puntuales fuertes en Sonora; ambas con descargas eléctricas. Ambiente vespertino caluroso, asi como muy caluroso en el noroeste de Sonora.

Pacífico Centro: Cielo nublado la mayor parte del día en la región con lluvias e intervalos de chubascos y descargas eléctricas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Ambiente fresco por la mañana y bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit y lluvias fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. Ambiente cálido por la tarde y caluroso en costas de la región.

Clima en México y paso del huracán Kay por México este 06 de septiembre de 2022. Foto: Conagua Clima

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día. Ambiente fresco por la mañana y templado en las costas, así como bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso y lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: Cielo nublado la mayor parte del día con lluvias y chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas durante la mañana en zonas de Tamaulipas y Veracruz. Ambiente templado a cálido por la mañana y fresco con bancos de niebla sobre sierras de Veracruz. Por la tarde, lluvias puntuales intensas en Veracruz; lluvias muy fuertes en Tamaulipas y puntuales fuertes en Tabasco. Ambiente cálido a caluroso por la tarde.

Península de Yucatán: Cielo parcialmente nublado en la mañana y medio nublado por la tarde. Lluvias, chubascos y descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ambiente cálido a caluroso por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo nublado por la mañana con bancos de niebla en zonas serranas de la región; ambiente fresco en la región y frío en zonas altas de Chihuahua y Durango, además de lluvias e intervalos de chubascos. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Durango y San Luis Potosí; lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, así como lluvias fuertes en Chihuahua y Aguascalientes. Ambiente vespertino cálido, aunque templado en Aguascalientes y zonas de Zacatecas.

Mesa Central: Cielo nublado durante el día. Probabilidad de lluvias por la mañana en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla al amanecer sobre sierras. Por la tarde, lluvias puntuales intensas en Puebla, además de lluvias muy fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Ambiente vespertino de templado a cálido.

SEGUIR LEYENDO: