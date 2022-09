Pospusieron audiencia condenatoria contra Erick Francisco Robledo, presunto feminicida de Ingrid Escamilla

Después de más de dos años, aún no se determina una sentencia para Erick Francisco "N" por el feminicidio de Ingrid Escamilla. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Ingrid Escamilla Vargas tenía 25 años cuando fue asesinada por Erick Francisco Robledo, su pareja sentimental, el 9 de febrero de 2020. El caso despertó una gran indignación a nivel nacional no sólo por el feminicidio en sí, sino por la brutalidad del mismo y por la filtración de las imágenes de la escena del crimen. Más de dos años y medio después, aún no se ha dictado una sentencia en contra del responsable.

La tarde de este lunes 5 de septiembre se llevó a cabo una audiencia en contra de Erick Francisco en los juzgados del Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa. La familia de Ingrid, así como diversas colectivas defensoras de los derechos de las mujeres se mantuvieron al pendiente de la jornada procesal, ya que se tenía la esperanza de que concluyera con una sentencia condenatoria en contra del imputado.

Sin embargo, esto no ocurrió. Después de aproximadamente dos horas y media se dio el anuncio de que la audiencia sería aplazada. De acuerdo con Javier Gallardo Suárez, abogado de la familia de la joven, durante la audiencia se presentaron “incidencias técnicas” que provocaron el aplazamiento de la misma. El litigante no ofreció mayores detalles para no interferir con el debido proceso.

Familiares y activistas acudieron al Reclusorio Oriente y exigieron justicia para Ingrid Escamilla. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Por tal motivo, se fijó el 12 de octubre como la nueva fecha para continuar con la audiencia de sentencia en contra de Erick Francisco Robledo por el feminicidio de Ingrid Escamilla.

Cabe señalar que, según información brindada por Gallardo Suárez, serán necesarias al menos dos audiencias más: una para determinar el fallo condenatorio u absolutorio y otra —en caso de ser declarado culpable— para definir los años que la expareja de la joven pasará en prisión.

“Nosotros esperamos que sea la pena máxima de 70 [años], una vez que el juez determine un fallo condenatorio”, comentó el abogado de la familia para La Jornada. De igual manera, habrá que esperar el monto de la reparación integral del daño que deberá cubrir el, hasta ahora, presunto feminicida.

Han pasado casi 31 meses desde que Ingrid fue brutalmente asesinada. En este periodo se han realizado 25 audiencias en total respecto al caso. Sin embargo, la familia tendrá que esperar un poco más para conseguir justicia para la joven

Además de la audiencia en la que se determinará el fallo condenatorio o absolutorio, haría falta una más para decidir el tiempo que el feminicida pasaría en prisión. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Una lucha sin descanso

Familiares de Ingrid Escamilla y diversas colectivas feministas realizaron una concentración pacífica en las inmediaciones del Reclusorio Oriente para darle seguimiento al proceso judicial y exigir justicia para la joven, cuyo caso hizo más evidente la violencia de género que prevalece en el país.

En una entrevista con El Universal, la mamá de Ingrid comentó que pedirá “la pena máxima” en contra del responsable del feminicidio de su hija.

“Este recorrido ha sido muy largo y no nada más en la cuestión de audiencias y todo eso, sino para nosotros ha sido revivir cada momento, no hemos tenido un descanso, es una pesadilla que seguimos viviendo y de la cuál difícilmente vamos a poder despertar”, expresó.

El feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en febrero de 2020, dejó entrever el ambiente de violencia que las mujeres viven en México. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Además, mencionó que la determinación de un fallo condenatorio significaría dar un paso hacia la justicia en este caso que causó un gran impacto a nivel nacional.

“La satisfacción de saber que va a pagar por lo que hizo, porque no fue cualquier feminicidio fue muy emblemático, y pues creo que necesitamos eso, justicia. Este país es lo que necesita, porque las cifras (de feminicidios) han ido aumentando “, aseveró.

El pasado mes de marzo se aprobó en la Cámara de Diputados la llamada Ley Ingrid , la cual reforma el Código Penal Federal y plantea una sanción para las personas servidoras públicas que difundan imágenes, audios, videos, documentos o información sensible de las víctimas de casos penales cuya investigación siga en proceso, como ocurrió, lamentablemente, en el feminicidio de la joven.

