Por qué el rezago educativo podría impactar en la productividad de los mexicanos

Cerca de 30 millones de personas en rezago educativo, casi la tercera parte de la población mexicana mayor de 15 años, son ignoradas y desatendidas. (Foto: REUTERS/Leonardo Fernández Viloría).

Durante la pandemia, estuvimos encerrados cerca de dos años sin clases presenciales, en México se estableció el programa de televisión Aprende en casa, además de programación en radio, la distribución de libros de texto y el uso de Internet, aunque no de forma generalizada,; pero esto no fue suficiente para mantener el nivel de estudios de cada alumno de acuerdo a su escolaridad.

Luis Cárdenas platicó con Jorge Castañeda Morales, fundador de Kairós Consultores, para la Primera Emisión de MVS Noticias, y coincidieron en que la secretaría de Educación Pública pasa por la peor crisis educativa que ha vivido el país por pandemia, por falta de recursos, por crisis económica, etcétera.

“El rezago educativo y las consecuencias de lo que pasó los dos últimos años lo vamos a vivir y pagar durante décadas... la economía en su conjunto la va a pagar porque el abandono escolar es terrible y de los que no abandonaron la escuela no aprendieron las cosas que tenía que aprender” el fundador de Kairós Consultores resaltó que los niños de segundo de primaria no saben leer al nivel que deberían de saber, “Que de por sí ya era insuficiente, no saben las tablas de multiplicar ni sumar como deberían para ese nivel que insisto, ya era un mal nivel”.

El rezago educativo que se vive en la actualidad afectará el mercado laboral en los próximos 15 años. (FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM).

“Entonces tenemos un problema gigantesco, por una parte de abandono escolar y por otro de la crisis educativa de lo que pasó y lo vamos a pagar por décadas porque sí va a tener una impacto en la productividad de los mexicanos en 15 años que muchos de ellos se incorporen al mercado laboral porque no van a saber las mismas cosas que deberían de saber.

A lo anterior, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) identificó las acciones estatales para enfrentar los retos educativos y las categorizó en cinco áreas prioritarias de acuerdo con el objetivo de atención de cada una: pérdida de aprendizajes, apoyo socioemocional, capacitación docente, abandono escolar e infraestructura educativa.

Marion Lloyd, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) en una entrevista para Gaceta UNAM, opinó que este problema pone en riesgo a una generación de estudiantes, pues por un lado no adquirieron los conocimientos suficientes y, por otro, muchos abandonaron la escuela. No existen cifras exactas, aunque el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se refiere a cuántos estudiantes no se inscribieron por la pandemia o por pobreza: 5.2 millones de personas en México, de tres a 29 años, para el ciclo escolar 2020-2021. “Hablamos de millones de estudiantes que no estudiaron y que probablemente trabajan, son ´ninis´ o están en riesgo de entrar al mercado de las drogas. desafortunadamente son las opciones para las personas más marginadas”, afirmó.

Por su parte Jorge Castañeda consideró que esta crisis educativa pesará por décadas a los mexicanos debido a la falta de competitividad: “Es que cuando hablamos de competencia parece que hay una confusión en algunos funcionarios educativos de la Cuarta Transformación, cuando hablamos de competencia no es competencia de yo contra ti , es competencia de ser competentes, competencia es aprender a hacer algo”.

El rezago educativo repercute en la economía de las naciones, porque un menor que carece de las competencias básicas difícilmente será un adulto que produzca ganancias. (Foto: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM).

El experto aprovechó para retomar lo que dijo Carlos Slim durante el evento México Siglo XXI, encuentro anual de la Fundación Telmex Telcel, que es mejor aprender a hacer un trabajo que a coleccionar conocimientos, (hablando de la tesis a nivel licenciatura). “La otra cosa que debería de cambiar en las universidades públicas que para mí ha sido sorpresa desde hace varios años es que en Estados Unidos estudian una carrera y acaban , aquí en México estudias una carrera y tienes que hacer tesis y examen profesional entonces es irreal, entonces yo creo que si ya pasaste todas tus materias del año deberían de recibir su título.

Y es que Ante la emergencia sanitaria por COVID-19 y los cierres prolongados en los centros educativos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) indicó que hubo un aumento en cuanto abandono escolar, además de registrarse una pérdida de aprendizaje, lo cual afecta a los alumnos más vulnerables.

Es por ello que el Comisionado Adrián Alcalá Méndez consideró como crucial implementar medidas y acciones que permitan la recuperación del aprendizaje en los y las estudiantes. En ese sentido, resaltó el derecho de acceso a la información para dar seguimiento a las actividades de las instituciones educativas.

Entre las acciones efectuadas, la SEP se ha visto accesible respecto a la evaluación de los alumnos de primaria y secundaria, pues ningún estudiante podrá recibir calificaciones reprobatorias, lo que significa que sólo se tomará en cuenta una evaluación del 6 al 10. Así, el alumnado podrá avanzar al siguiente nivel a pesar de que no tengan los conocimientos necesarios para el ciclo escolar 2022-2023.

