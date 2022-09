Juan José Origel aseguró que Flor Rubio le guarda rencor: “La hubiera abrazado”

Fue en 2016 cuando Flor procedió contra Origel por daño moral (Foto: Instagram @florrubiooficial / @juanjoseorigel)

Fue en 2016 cuando Juan José Origel se posicionó en medio del escándalo luego de que fue captado en audio emitiendo comentarios muy fuertes en contra de su colega, la periodista de espectáculos Flor Rubio.

Gracias a la revista TVNotas se difundieron las desafortunadas declaraciones del también conocido como Pepillo, quien sin darse cuenta que lo estaban grabando, emitió comentarios refiriéndose a que Flor Rubio había logrado escalar en su carrera de una manera poco honrosa.

“A mí las hipocresías no. A mí en La oreja no me quitó porque yo estaba parado ahí”, comenzó diciendo el oriendo de León, Guanajuato, en al audio publicado en aquel entonces. Luego sus palabras se tornaron agresivas, denotando que su relación no era buena.

Fue hasta este 2022 cuando la justicia falló en favor de Flor Rubio (Foto: Instagram@florrubiooficial/@juanjoseorigel)

“Pero se ch*ngó a la Verónica y a todo el mundo, casada con aquel botijón inmundo que lo dejó ¿no te sabes la historia? Y lo dejó para meterse con uno y con otro hasta llegar a donde está. Esa es Flor Rubio. A mí esa cara de ángel, que ch.. a su madre, te lo juro”, se le oyó decir a Juan José, quien entonces se encontraba compartiendo mesa con otros periodistas.

Tras explotar “las bomba”, Origel recurrió a su cuenta de Twitter para ofrecer una disculpa pública a la hoy conductora de “la zona de espectáculos” de Venga la alegría y a su familia, aunque eso no fue suficiente para evitar el pleito legal en el que Flor demandó al periodista por daño moral.

Finalmente, fue en enero de este 2022 cuando Rubio dio a conocer su triunfo en los tribunales, agradeció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el apoyo hacia las mujeres.

La conductora subrayó que la Suprema Corte de Justicia actuó tomando en cuenta la violencia de género (Foto: Instagram/@florrubiooficial)

“Agradezco la sensibilidad de las ministras y los ministros de la Suprema Corte que analizaron a profundidad el asunto del abuso, de la discriminación y de la violencia en contra de la mujer, porque no es una mujer, somos todas la mujeres que somos violentadas en este país”, declaró la comunicadora en su espacio en el matutino de TV Azteca.

Luego de darse a conocer el triunfo de Rubio, Juan José se dijo contrariado y respondió sorprendido que a él le habían dicho que el fallo había sido a su favor: “Hay que investigar muchas cosas todavía porque tienen que quedar claras muchas cosas. Yo siento muchísimo lo que está sucediendo y sentí muchísimo todo lo que pasó... si hubo tres proyectos de resolución a mi favor y ahora ya no, qué raro que haya pasado”, explicó en una transmisión en video.

Origel detalló entonces que buscaría aclarar lo sucedido ya que le parecía que existían irregularidades, por lo que se pondría en contacto con sus abogados, pues destacó que sus comentarios fueron expresados en su privacidad y argumentó que los realizó al calor del alcohol y que ya pidió disculpas en su momento.

En su momento, Origel argumentó a su favor que sus declaraciones se habrían emitido en el ámbito de lo privado (Foto: Instagram: @juanjoseorigel / @perakisoto)

Tras la resolución de la justicia, los periodistas dieron por terminada su relación de amistad, tras haber trabajado juntos en algunas ocasiones.

Pero ha sido hasta este agosto de 2022 cuando Pepillo y Flor Rubio estuvieron a punto de encontrarse frente a frente en el recién realizado homenaje a Silvia Pinal en el monumental Palacio de Bellas Artes, pues con diferencia de unos minutos, los famosos desfilaron por la alfombra roja en el evento organizado por la Secretaría de Cultura de Gobierno de México en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y Sylvia Pasquel.

Juan José Origel acudió a homenajear a Silvia Pinal (Foto: Instagram)

“Me dijeron que andaba por ahí, pero yo no la vi. Si la hubiera visto la hubiera saludado y le hubiera dado un abrazo”, aseguró Juan José Origel en un encuentro con los medios, y es que en la opinión del titular del programa Con permiso, el problema que tuvieron ha quedado completamente en el pasado.

“Les voy a decir una cosa y no crean que soy un santo...pero no me dijeron nada...pero pues ella es la que me tendrá rencor, yo no le tengo rencor”, aseguró el periodista a los reporteros.

SEGUIR LEYENDO: