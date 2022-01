Flor Rubio aclaró cómo Juan José Origel tendrá que indemnizarla por daño moral

Juan José Orgiel tendrá que pagar una indemnización a Flor Rubio por haber perdido en la demanda impuesta por su colega (Foto: Instagram @florrubiooficial / @juanjoseorigel)

Flor Rubio, tras haber ganado la demanda en contra de Juan José Pepillo Origel por haber realizado comentarios misóginos sobre ella, agradeció a la SCJN por el apoyo hacia las mujeres y dio detalles sobre la forma en que se reparará el daño moral.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la apelación que hizo Pepillo Origel después de que en 2017 se le hizo responsable por el daño moral que sufrió Rubio cuando se publicaron las polémicas declaraciones que realizó frente a un grupo de periodistas.

La mañana de este jueves 13 de enero, la periodista se pronunció ante el fallo de la SCJN y aseguró que su triunfo no es solo suyo, sino de todas las mujeres.

En Venga la Alegría, Rubio especificó que este conflicto legal que se remonta a 2016 finalmente terminó ya que la Suprema Corte emitió una sentencia definitiva y ahora su colega tendrá que indemnizarla debido a que realizó comentarios que afectaron su imagen al ser publicados en una publicación de circulación nacional.

Flor Rubio se mostró feliz de haber recibido justicia tras haberse visto envuelta en el escándalo que sufrió en 2016 (Foto: Instagram/@florrubiooficial)

“Agradezco la sensibilidad de las ministras y los ministros de la Suprema Corte que analizaron a profundidad el asunto del abuso, de la discriminación y de la violencia en contra de la mujer, porque no es una mujer, somos todas la mujeres que somos violentadas en este país”, declaró la comunicadora.

Rubio aseguró que ella en ningún momento buscó que el daño fuera reparado a través de una indemnización, pero este tipo de procesos legales así lo estipula y la cifra que deberá pagar Origel la establecen las autoridades.

Según dijo la periodista, hasta este 13 de enero no se ha establecido de cuánto dinero será la indemnización. Una vez que este dinero sea pagado, Rubio comentó que será entregado de forma íntegra a alguna organización que luche contra el abuso hacia las mujeres y las apoye.

Aunado a la indemnización, también Pepillo tendrá que ofrecer una disculpa pública que tenga el mismo espacio que tuvo la nota en la que se publicaron sus declaraciones, por lo que tendría que abarcar un espacio importante de la portada de la revista que la lanzó.

Origel y Flor Rubio trabajaron juntos por 8 años, algo que la periodista resaltó (Foto: @juanjoseorigel/ Instagram)

Según explicó Flor Rubio, su caso tuvo que legar hasta la SCJN debido a que la conversación de donde surgieron las declaraciones de Origel, en donde denostaba la imagen de la conductora de TV Azteca fue privada, es decir, también la privacidad del comunicador fue violentada. No obstante, se declaró culpable a Pepillo ya que estaba consciente de que dicha plática estaba siendo en un evento público con un grupo de periodistas que podían publicar lo que estuviera diciendo ya que estaban equipados con micrófonos y cámaras.

“Yo creo que esto es un triunfo para las mujeres que son violentadas en este país, entre las que me incluyo. A mí se me ha dicho de todo, se me dijo estúpida, se me dijo prostituta, se dijo que yo no iba a llegar a ningún lado con esta demanda, que estaba perdiendo el tiempo. Muchos medios nacionales, televisión y radio, se burlaron de mí y apoyaron a Juan José Origel”, externó.

El conductor de Televisa tendrá que ofrecer disculpas públicas a su colega, además de pagar la indemnización que las autoridades establezcan (Foto: Instagram/@juanjoseorigel)

En 2016 la revista TV Notas publicó en su portada que Juan José Origel había dicho que Flor Rubio logró posicionarse como una de las periodistas de espectáculos más importantes de México debido a que había mantenido intimidad con los ejecutivos de las empresas en las que había trabajado.

“Por mis hijos y por las mujeres de este país que vienen atrás de mí y que pueden ser igualmente violentadas, creo que esto va a asentar un precedente para que no siga ocurriendo”, dijo la presentadora.

SEGUIR LEYENDO: