Pepillo Origel aseguró que Laura Zapata le habría dicho que “mejor me muriera”

Juan José Origel y Laura Zapata nuevamente están en la polémica por las declaraciones que cada uno hizo (Foto: Instagram @laurazaptaoficial//@juanjoseorigel)

Luego de la polémica que se originó por el comentario que Juan José Origel hizo acerca de la abuela de Laura Zapata, el presentador aseguró que la actriz le escribió que era mejor que él muriera y no Eva Mange, lo que habría causado un gran dolor.

Durante un encuentro con los medios Pepillo Origel fue cuestionado acerca del comentario que lanzó en redes sociales sobre el estado de salud de Eva Mange, de quien dijo que lo mejor era que la señora fuera “recibida por Dios” a que continuara sufriendo.

Según confesó el titular de Con Permiso, luego de haber escrito su polémico comentario, se comunicó con Laura Zapata, quien le hizo saber que estaba molesta e, inclusive, le habría dicho que era mejor que muriera él antes que su abuela.

“¿Ustedes creen que lo hice en algún mal momento? Se los juro que no, por mi madre que no, (lo hice) para que descanse la señora y (Laura) lo tomó a mal, y me puso y me dijo y me mandó un mensaje que mejor me muriera yo con la vida que llevo”

Este fue el comentario que comenzó la polémica (Captura: Instagram)

Aunque enfatizó en que la respuesta de Laura le dolió ya que llevan muchos años de amistad, hizo mofa del comentario diciendo: “Imagínate yo muriendo en Garibaldi cantando, qué maravilla, no en un hospital”.

Para cerrar el tema, mencionó que no le guarda rencor a Zapata por lo que le dijo e, inclusive, cuando la vuelva a ver, de nuevo le hará saber que su comentario no fue malintencionado.

“Yo no tengo rencores con nadie, y el día en que vea a Laura le voy a decir: ‘Laura, tienes que entender que yo no lo dije en mala onda ni nada, al contrario, para que tu abuela descansara’, pero yo por andarme metiendo en lo que no me importa. Total, el día que Dios quiera se la va a llevar, igual que nos va a llevar a todos nosotros”, finalizó.

Sin embargo, Laura Zapata negó que en algún momento le haya deseado la muerte a Origel o que le hubiera dicho que era mejor que él falleciera antes que su abuela. Durante un encuentro con los medios, la actriz leyó la supuesta conversación que mantuvo con el presentador, en la que le dijo a Pepillo que, a su opinión, había hecho mal al lanzar su comentario sobre Eva Mange.

El comentario surgió de que Eva Mange fue hospitalizada por un cuadro de leucemia (Foto: Instagram: @laurazapataoficial)

“Dice: ‘Siento mucho haber hecho este comentario, te pido de corazón una disculpa, perdón querida. ¿O piensas que estuvo mal?’. Y yo le digo: ‘Pepillo, por supuesto que hiciste mal, cada quien tiene la vida que Dios dice, yo podría pedirle a Dios de corazón que te recoja, pues según mi percepción la vida que llevas no es una vida sana, ¿qué pensarías de esto?”

Por tanto, la actriz negó que en algún punto de su conversación le haya dicho que se muriera, sino que quisiera hacerlo consciente de lo mucho que ese tipo de comentarios podrían afectarle, sobre todo cuando lleva un año y medio intentando estabilizar la salud de su abuela.

Agregó que para ella lo mejor es no opinar respecto a la vida de otros, pues dijo: “Hay que tener cuidado con lo que decimos, o sea, ¿yo por qué voy a decir ‘ay, esa persona, la vida que lleva’? No, a mí que me importa. Lo importante es mirar tu vida antes de andar viendo a las vidas ajenas”.

SEGUIR LEYENDO: