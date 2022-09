MasterChef Celebrity: las reacciones más divertidas con memes que internautas han tenido a lo largo de tres episodios

Internautas han reaccionado con memes a los primeros episodios del aclamado reality show de comida (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Apenas han transcurrido tres semanas desde que TV Azteca comenzó con las transmisiones de la segunda edición de MasterChef Celebrity. Si bien el aclamado reality show de comida lleva años con presencia en México, este formato que reúne a algunas de las personalidades más queridas y famosas del país ha resultado tener una gran aprobación en el público mexicano.

Y es que basta con echar un ojo a las redes sociales para darse cuenta de que, cada domingo, miles de familias mexicanas sintonizan la señal de la televisora del Ajusco para no perderse el episodio de la semana, situación que se evidencia cuando los hashtags con el nombre del programa logran colarse entre las tendencias de las mencionadas plataformas digitales.

No obstante, se sabe que el peculiar sentido del humor del público mexicano no podía quedarse fuera de la gran controversia que ha generado el aclamado reality show de comida y, de este modo, internautas han reaccionado con los divertidos y siempre confiables memes.

A lo largo de tres episodios, la audiencia ha comenzado a prestar atención a las habilidades culinarias que poseen las y los famosos que participan en MasterChef Celebrity y, por ello, algunos de ellos ya comienzan a consolidarse como los favoritos para ganar la competencia.

Hasta el momento, del reality show han sido eliminados Julio Camejo, Ernesto D’Alessio y Verónica del Castillo, no obstante, la audiencia también se llevó una gran sorpresa después de que la semana pasada la conductora Tatiana publicara una fotografía del último día de grabaciones del programa, filtrando quienes son los famosos que llegarán a la final.

Dicha acción también generó gran controversia entre usuarios de redes sociales y pese a que podía considerarse que afectaría el raiting del programa, en realidad tuvo un efecto completamente contrario, pues los internautas lo tomaron con humor e incluso lo utilizaron para apoyar su participante favorito.

Es así como pese al desliz de Tatiana, MasterChef Celebrity continúa sorprendiendo a su público, tal y como sucedió la noche del pasado domingo 04 de septiembre durante la transmisión del tercer episodio.

Durante su más reciente trasmisión las cosas no pintaron nada bien para muchos, pues una de las dinámicas del aclamado reality show de comida que hizo referencia a los juegos de azar y la suerte fue el inicio de una serie de grandes polémicas, tales como la resiliencia de Lorena Herrera, el platillo buffet de Carmen Campuzano e incluso el enfrentamiento de Macky González con el chef español Pablo Albuerne.

No obstante, quienes sin duda alguna robaron protagonismo en este tercer episodio fueron Arturo López Gavito y Ricardo Peralta, quienes con su carisma y fresca personalidad ya se han ganado el corazón de millones de espectadores que esperan que ambos lleguen a la final.

Con Julio Camejo como el tercer eliminado, los fanáticos del aclamado reality show de concina tendrán que esperar una semana más para ver que sorpresas les esperan a las y los famosos que aún continúan en la competencia, no obstante, en redes sociales sigue el debate sobre su desempeño y el papel crucial que han jugado los jueces en la competencia:

“¿Gavito no se cansará de ser lo mejor de la televisión mexicana cada semana? Es pregunta seria”; “Que lástima que se fué Camejo, yo esperaba averigüar que desayuna porque necesito esa energía para cuando limpio la casa”; “Ojalá gane Lorena Herrera para que abra un restaurante para jot*s en la CDMX y que el menú lleve el nombre de sus canciones ... Que fantasía”; “El chef Pablo humilló a Carlos Eduardo Rico y a Macky y el capítulo anterior hizo llorar a Gavito pero de felicidad, de repente ya no me cae tan mal”, expresaron usuarios de redes sociales.

