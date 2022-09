MasterChef Celebrity: Qué dijo Karla Sofía Gascón sobre su “romance” con Arturo López Gavito

Esta fue la fotografía que desató rumores de romance. (Captura Instagram: @kariagascon)

Arturo López Gavito está envuelto en la polémica por su situación amorosa. Y es que en las últimas semanas usuarios de redes sociales lo han relacionado sentimentalmente con dos mujeres con quienes ha convivido en realities. Se trata de Lolita Cortés -con quien compartió el panel de críticos en La Academia 20 años- y Karla Sofía Gascón -su competencia en la segunda temporada de MasterChef Celebrity México-.

Los rumores sobre un supuesto romance entre el productor musical y la intérprete española surgieron hace unas semanas, previo al estreno del programa de cocina que se transmite en Azteca Uno todos los domingos en punto de las 20:00 horas, cuando Karla Sofía subió una selfie a su cuenta de Instagram donde posó junto a Gavito.

El productor se ha ganado el cariño del público por sus papel en "La Academia". (Foto: IG masterchefmx)

En la postal no se vislumbran indicios de una relación sentimental, pues solo mostraron su mejor sonrisa para sus fans. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que la actriz de Nosotros los nobles (2013) se refirió al crítico de La Academia como su esposo en su publicación.

Celebrando nuestro idilio en una visita íntima al Bison Ranch en Utah… Nada cómo dejar la rutina y conocer a tu pareja, eso sí, compramos las entradas por internet para que salieran más baratas y ahora resulta que tenemos que ver a los animalitos de lejos. (Pinche codo de esposo). Por lo menos me regaló un sombrero.

El post de Karla Sofía Gascón se llenó con preguntas como: “¿Enserio son pareja?”. “¿Gavito es tu esposo? no lo sabía”. “¿De verdad si andan?”. “¿ A poco si son pareja?”.

La actriz constantemente sube en sus redes sociales fotografía que toma durante el reality. (Foto Instagram: @karisagascon)

Tras lo ocurrido, la intérprete de 50 años rompió el silencio y durante una entrevista que cedió para De Primera Mano dejó entrever que existe una posibilidad de tener una relación sentimental con Arturo López Gavito, pero no es algo que contemple actualmente, ya que se encuentra felizmente casada con su esposa y juntas tienen una hija.

“Yo solamente voy a decir una cosa... cuando el río suena agua lleva, así que algo hay algo ahí rarito, entonces que no se haga la gente, porque si estamos así será porque hay algo de rollo, para él lo digo igual, que no se vaya haciendo ‘Ay, yo no’, que es como Judas, luego te niega tres veces cuando ni hace falta”, declaró.

Ella sería la esposa de Karla Sofía Gascón. (Foto Instagram: @karsiagascon)

Afortunadamente o desgraciadamente para algunas personas estoy casada con una mujer que es maravillosa y me quiere con locura cada vez más y yo a ella, tenemos una hija maravillosa [...] si tuviera que irme con un señor hoy en día seguramente me iría con este.

Finalmente, aclaró que actualmente tiene un fuerte lazo de amistad con su compañero de MasterChef Celebrity y comentó que siempre tratará de responder la verdad sobre cualquier tema, incluso si no son se su completo agrado.

“Lo quiero muchísimo, somos grandes amigos aquí [...] No me voy a dejar de nadie ni tampoco voy a dejar de agradecer a las personas que tienen cosas hermosas para mí”, dijo. Mientras tanto, Arturo López Gavino no se ha pronunciado al respecto.

Sin embargo, quien también hizo frente a los rumores sobre un supuesto romance fue Lolita Cortés. Notablemente sorprendida con la situación aseguró que siente un gran cariño por si amigo y ex compañero crítico en La Academia, pero afirmó que no son novios.

Esta fotografía de los dos críticos juntos revivió las especulaciones. (Foto: Ig algavito)

“Claro que no, lo adoro con todo el corazón, lo admiro profundamente, huele delicioso, es un hombre encantador, es un caballero... le pongo tienda [...] “Me costó trabajo, aprendí muchísimo de él y con el tiempo le agarré cariño. Es un tipazo, ese hombre es un gran hombre”, dijo en el Escorpión al Volante.

