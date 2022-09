Las mayores controversias que causó el nuevo episodio de MasterChef Celebrity México

Las mayores controversias del nuevo episodio de MasterChef Celebrity México (Foto: Instagram/@masterchefmx)

MasterChef Celebrity México sigue sorprendiendo a todo tipo de público, incluso al que ya no veía televisión, pues con solo tres capítulos los famosos han conquistado el cariño de algunos, así como otros han desatado su furia, haciendo de cada emisión dominical en lo más visto de la señal abierta -superando a su competencia en Televisa-.

Durante su más reciente trasmisión las cosas no pintaron nada bien para muchos, pues una dinámica que hizo referencia a los juegos de azar y la suerte fue el inicio de una serie de grandes polémicas, que terminaron con la expulsión de uno de los participantes más extrovertidos pero divertidos de nuevo elenco: Julio Camejo.

Lorena Herrera perdió su oportunidad de cocinar y aún así tuvo el mejor platillo

Lorena Herrera no pudo participar, pero aún así tuvo el mejor platillo (Foto: Instagram/@masterchefmx)

La cantante de temas LGBT+ inició la noche con el pie izquierdo, pues la dinámica puesta por El Niño Prodigio de manera inmediata le quitó su oportunidad de cocinar y presentar el platillo durante la primera ronda de salvación y condena directa. Pese a ello y demostrando que es toda una diva -como se verá en la nueva serie de Netflix, Siempre Reinas- decidió no subir al balcón y prepararse aunque su derecho de presentar estaba perdido.

Para sorpresa de todos, incluso de ella misma, la buena presentación y olor de su platillo hizo que los tres chefs degustaran de su elaboración y aunque la regla siguió aplicando, fue catalogado como el mejor platillo de la noche, siendo todo un logro para la cantante pop.

Carmen Campuzano y su platillo de bufet

Su platillo fue muy criticado en redes sociales (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Durante la misma primera etapa la top model mexicana se convirtió en la primera condenada al duelo de eliminación, después de presentar un platillo que estéticamente parecía salido de un gran bufet. Ni los comentarios de sus compañeros lograron rescatarla siendo la peor calificada de la noche. Aún con su mandil negro, sobrevivió a la eliminación.

5 minutos menos, ayuda a un compañero, intercambia proteínas

El actor fue el más afectado de la dinámica (Foto: Instagram/@masterchefmx)

La desgracia de Lorena Herrera no se repitió, sin embargo para algunos otras dinámicas también afectaron notablemente su desempeño durante la primera ronda , pues había cartas con indicaciones como “5 minutos menos para cocinar”, “Ayuda a un compañero”, “Intercambiar proteínas” o “Lava los platos de tu compañero 5 minutos antes de emplatar”, haciendo del caso del actor Francisco Gattorno una atropellada interacción pues todo le pasó.

Ricardo Peralta y Arturo López Gavito conforman el equipo “Gavilobas”

El team "Gavilobas" es de los favoritos (Foto: Instagram/@masterchefmx)

El integrante de Pepe y Teo y el Juez De Hierro de La Academia formaron la dupla más cómica de la noche haciendo de su platillo todo un éxito, pues a pesar de que Peralta llega a tener un carácter muy extrovertido, la serenidad de Gavito equilibró la situación, dejando incluso divertidas frases LGBT+ enunciadas por Arturo siendo la gran divertida novedad de la noche.

Macky González vs. chef español Pablo Albuerne por el plato de alacrán

El escándalo más grande del tercer capítulo fue protagonizado por el nuevo juez de MasterChef Celebrity México y la ganadora de Exatlón. Aunque en el proceso de elaboración del platillo también intervino el comediante Carlos Eduardo, la situación fue negativa para ella, pues la proteína que les dieron eran hormigas y alacranes, alimentos que tenían un proceso mucho más delicado de hacer.

Macky González enfrentó al chef español Pablo Albuerne después de no querer probar su platillo pues la proteína era de alacrán (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Aunque ante las cámaras quedó comprobado que la parte veneno fue retirada y todo el proceso fue cuidadoso, para el español Pablo Albuerne la confianza por la deportista no existe y en un principio se negó a probar el plato, causando gran controversia pues mientras algunos aseguraban que entonces cuál era el caso de darles un alacrán, otros señalaban que ella no tenía que presionar. Él al final accedió pero las críticas en contra de Macky González no pararon.

SEGUIR LEYENDO: