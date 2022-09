La actriz que culpó a Jorge Negrete de su retiro del cine

Jorge Negrete fue culpado por Leticia Palma de haber acabado con su carrera en el cine por ayudar a un productor (Foto: Twitter @FilmotecaUNAM//INAH)

Jorge Negrete fue reconocido por su lucha por el reconocimiento del trabajo de los actores, algo que siempre le fue muy aplaudido por la mayoría de sus colegas; sin embargo, hubo una actriz que lo culpó de haber sido la causa de que se alejara de la industria cinematográfica.

El Sindicato de Actores, el que actualmente se llama Asociación Nacional de Actores (ANDA), fue fundado por Jorge Negrete, junto a otros colegas que buscaban que los histriones obtuvieran condiciones apropiadas para trabajar y que su profesión fuera reconocida, lago que lo llevó a tener algunas discusiones con compañeros, tal como lo fue Leticia Palma.

Zoyla Gloria Ruiz, conocida artísticamente como Leticia Palma, comenzó su carrera artística desde niña, pues siempre sintió afinidad por la actuación y la poesía. Según aseguró ella en entrevistas, hizo lo posible por asistir a las mejores escuelas de México para poder prepararse como actriz.

Leticia fue hija de una familia bien posicionada, lo que le permitió ser admitida en las mejores escuelas, donde aprendió desde pequeña a escribir y declamar poesía (Foto: Facebook/Leticia Palma)

Palma tenía el sueño de convertirse en la mejor histrionisa de la Época de Oro, pues aseguraba que contaba con el talento necesario para sobresalir de entre sus compañeras; no obstante, a sus 26 años se vio obligada a dejar su carrera en el cine a causa de un conflicto en la ANDA.

En 1952, un director acusó a Leticia de haber incumplido con su contrato en la filmación de una película, conflicto que el sindicato de actores tomó cuando escaló a una demanda.

Supuestamente, la actriz habría entrado a robar su expediente de los documentos del sindicato, de esa forma no podrían culparla de ningún crimen. Esto fue expuesto en una sesión, la cual estaba encabezada por Jorge Negrete.

La gran rivalidad entre Negrete y Cantinflas comenzó debido a este conflicto dentro de la ANDA, pues ambos querían obtener el más alto puesto dentro del sindicato (Foto: Twitter @andregrupo)

Palma, supuestamente, también culpó al Charro Cantor de haber intentado asesinarla, atropellándola. Esto causó que comenzara una discusión en el sindicato entre quienes apoyaban a la actriz, como Mario Moreno Cantinflas, y aquellos que le creían a Negrete.

Debido a que fueron pocos los que le creyeron a Leticia, ella fue vetada de toda actividad en el cine ya que la expulsaron del sindicato, esto llevó a que ninguna productora quisiera trabajar con ella y que sus compañeros se alejaran.

Palma se refugió en su matrimonio para afrontar esta crisis en su carrea, mientras buscaba la forma de regresar a la actuación. Lamentablemente, fueron varias décadas las que la histrionisa se vio obligada a alejarse de la pantalla grande.

Palma comentó que durante sus primeros años de veto vivió plácidamente al lado de su marido millonario, quien cumplía todos sus caprichos, pero se divorció por lo celoso que era (Foto: Twitter/@FilmotecaUNAM)

Fue hasta 42 años después que Gloria dio una entrevista y accedió a hablar acerca del veto que recibió. Fue para el diario Unomásuno que aseguró que el productor Óscar Brooks quería que ella fuera su amante, pero ella lo rechazó y lo abofeteó.

Acto seguido, Brooks le propuso a Jorge -quien supuestamente buscaba dinero para atenderse la cirrosis que estaba acabando con su vida, según Leticia- apoyo a cambio de un favor que, dado su puesto en el sindicato, no le sería difícil.

“Brooks le propuso bloquear mi carrera a cambio de ayuda económica. Esto fue así de sencillo”, dijo la actriz.

Leticia murió el 4 de diciembre de 2009 a los 82 años, alejada de los reflectores (Foto: Twitter/@FilmotecaUNAM)

La tabasqueña siempre culpó a Jorge Negrete de haber aceptado esta petición y manchar su imagen frente a todos los integrantes de la industria del cine de la Época de Oro, pues acabó la carrera para la que tanto se preparó.

Años después, en 1998, Leticia aceptó dar una nueva entrevista, en aquella ocasión para Cristina Pacheco. En esta mencionó que lamentaba mucho todo lo que el público mexicano se perdió por culpa del dirigente de la ANDA.

“Creo que me desperdiciaron, porque una mujer entregada al estudio y llegar a ser grande entre las grandes o la mejor, como yo deseaba ser, que me corten las alas y que México no pueda tener esa gran artista que pude ser en el mundo”

Durante sus años de veto, Palma se dedicó completamente a su pasión por la literatura y escribió 13 novelas.

