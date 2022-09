Heidi de 5 años falleció por una bala perdida en Tamaulipas; familiares culpan al Ejército

Heidi Mariana murió por una bala perdida en calles de Nuevo Laredo (Foto: Cuartoscuro)

Heidi Mariana Pérez Rodríguez de cinco años de edad murió por una bala perdida en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Supuestamente en el momento que ocurrieron los hechos se habría estado llevando a cabo una balacera que involucró patrullas militares y una persecución.

Según trascendió, la niña iba a bordo de un vehículo que transitaba con normalidad, sin embargo, según los familiares, en un momento confuso supuestos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habrían comenzado a disparar en su contra mientras perseguían a presuntos criminales.

Adriana Aracely Rodríguez Guerra, abuela de la menor, ha reclamado al exterior del cuartel militar Macario Zamora, en Nuevo Laredo, que su nieta murió la noche del 31 de agosto a causa de una bala perdida que impactó en su cabeza, cuando su madrastra la llevaba en el auto a un hospital del IMSS para ser entendida por un dolor, junto a su hermano Kevin de siete años de edad.

“La niña tenía un malestar en el estómago, la llevaban a consultar y en el camino fue que empezó la balacera y le tocó una bala perdida; me dijeron que habían sido los soldados que empezaron a abrir fuego”, dijo la mujer para Televisa.

Familiares acusan que militares de Sedena abrieron fuego en su contra durante momento confuso de persecución, provocando que una bala perdida asesinara a Heidi (Foto: Especial)

Los familiares apuntan que elementos del Ejército estaban realizando una persecución en las calles del centro de Nuevo Laredo y que a la altura de la calle 20 de Noviembre en la colonia Victoria cuando se desató repentinamente una balacera, la cual alcanzó el vehículo en el que se transportaba Heidi, su madrastra, Griselda Saavedra, y su hermanito.

Una bala habría impactado en la cabeza de Heidi, otra en el hombro derecho de Griselda y el niño habría resultado ileso.

“El vehículo presenta al menos 3 impactos de arma de fuego, en la parte frontal del vidrio ahí se puede apreciar el impacto de arma de fuego, en la parte trasera de este vehículo presenta otros dos impactos de arma de fuego”, describió Televisa al tener acceso al vehículo siniestrado.

Según la abuela, después de haberlos impactado en varias ocasiones con sus armas los uniformados no se detuvieron ni se acercaron a ellos, pues continuaron la persecución. Al ver la escena la madrastra manejó a toda prisa para llegar al hospital, sin embargo, habría perdido la vida en el momento.

Familiares acusan que militares de Sedena abrieron fuego en su contra durante momento confuso de persecución, provocando que una bala perdida asesinara a Heidi (Foto: Especial)

“Queremos justicia ellos también tienen hijos y me imaginó que no les gustaría que les pasara algo, a las autoridades militares no tiene madre; pónganse en los zapatos de una madre”, dijo Rodríguez Guerra.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, organización no gubernamental, emitió este primero de septiembre una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los hechos ocurridos en calles de la entidad.

“Este atentado del personal militar hacia las víctimas habría ocurrido en la avenida 20 de Noviembre, entre las calles González y Doctor Mier, cuando supuestamente perseguían un vehículo de civiles y los elementos del Ejército Mexicano intentaban detenerlos disparando sus armas de fuego SIN IMPORTARLES LA PRESENCIA DE OTROS CONDUCTORES Y VECINOS DEL SECTOR AJENOS A LOS HECHOS”, señaló el documento emitido en calidad de “Extra Urgente”.

En el documento también se detalló que al menos tres vehículos del Ejército estarían involucrados en los hechos, estos serían: una unidad blindada con número económicos 0919071 y las camionetas tipo pick up 09103040 y 091933.

