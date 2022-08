“Coco”: el reptil más querido por los vecinos de Ciudad Madero, Tamaulipas

"Coco" pertenece a la especie Moreletti, mide aproximadamente 3 metros de longitud y convive desde hace 10 años con los vecinos del Fraccionamiento Joyas de Miramapolis en Tamaulipas. (Foto: Conabio)

En Ciudad Madero, Tamaulipas, la señora Lidia Loredo Gómez adoptó desde hace diez años a un cocodrilo, a quien decidió llamar “Coco”. El reptil de 3 metros de longitud, convive y reconoce a los vecinos del Fraccionamiento Joyas de Miramapolis en Tamaulipas. Es realmente un caso sorprendente, pues en esta región se han registrado varios ataques de los grandes reptiles en los últimos meses.

El cocodrilo pertenece a la especie Moreletti y a pesar de su salvaje naturaleza, cada vez que escucha su nombre, acude contento al encuentro con su dueña, la señora Lidia. Esta historia comenzó cuando la mujer lo encontró deambulando por los alrededores de su casa y le lanzó un poco de comida, al animal le gustó y comenzó a visitarla casi diario. Desde aquel momento “Coco” es alimentado con sobras de comida y pollo cada que se acerca a la parte baja de la casa de la señora, pues a unos cuantos metros se ubica un lago pequeño rodeado de vegetación perfecta para que el cocodrilo descanse.

En realidad Coco no vive dentro de la vivienda y tampoco tiene un trato directo con su familia, debido a sus instintos, solamente se le cuida desde lejos y siempre se procura que haya comida suficiente para él.

Los vecinos ya aprecian al animal y han intentado llamarlo para verlo o también para darle de comer, sin embargo “Coco” solamente obedece a Lidia. Incluso un día arribó Protección Civil para llevárselo a un refugio, pero los habitantes se reunieron para evitarlo pues jamás ha dañado a alguien.

“Ven Coquito, ven. Ven Coco”, es el llamado que hace la señora Lidia a su querida mascota.

"Coco", el cocodrilo de Ciudad Madero en Tamaulipas.

Ataques en la Laguna Carpintero

Como se menciona en un inicio, en Ciudad Madero abundan los cocodrilos y el mes pasado se registró la captura de otro ejemplar, el cual decidió salir de las profundidades para dar un paseo por las calles, cobijado por las fuertes lluvias veraniegas. La especie de reptil fue hallada debajo de un vehículo estacionado en el fraccionamiento Pórticos de Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Para la captura se llamó a los Bomberos, quienes buscaron un buen rato a “Juancho”, hasta que lo encontraron bajo un auto de color negro. Finalmente lo trasladaron directamente a la estación de Bomberos en la Zona Norte, donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), lo resguardó para liberarlo en su hábitat natural tras un chequeo rutinario.

El último percance relacionado con estas especies es el ocurrido el pasado 18 de agosto, cuando un hombre de aproximadamente 25 años de edad, murió luego de ser atacado por un cocodrilo dentro de la Laguna Carpintero.

De acuerdo con las autoridades, los hechos sucedieron cerca de las 08:30 horas, cuando el sujeto, que hasta el momento no ha sido identificado, se metió a nadar en las aguas del parque recreativo, pese a que en varios puntos del lugar existen letreros donde se advierten los riesgos por la presencia de dichos reptiles.

Minutos más tarde, su cuerpo apareció en un canal donde mucha gente se junta para observar a las tortugas; incluso, testigos captaron el cadáver flotando y difundieron los videos en redes sociales.

El cocodrilo arrastró el cuerpo por un canal hasta una alcantarilla, en la calle Arenal, que se ubica a una cuadra frente al sitio turístico, en la Colonia Volantín. Al lugar arribaron elementos de la corporación de bomberos así como policía estatal, quienes iniciaron con las labores de búsqueda y rescate del cuerpo. Más tarde el reptil de casi tres metros y medio de longitud fue capturado.

Cabe mencionar que a solo unas semanas en el mismo estado, una niña fue atacada por otro cocodrilo, pero su padre luchó con el animal por varios minutos hasta que logró salvarle la vida.

En lo que va del año en el estado, ya van cinco personas que han muerto al ser atacadas por un cocodrilo al ingreso al cuerpo de agua, la mayoría han sido indigentes que se meten a bañar o a lavar su ropa, pues padecen de sus facultades mentales. Sin embargo, el alcalde de Ciudad Madero ya se pronunció ante los hechos y exhortó a la población a cuidarse y pidió no acercarse a las lagunas para evitar así nuevos ataques. Además anunció que será hasta 2023 que el gobierno destinará una cantidad mensual de 90 mil pesos para el pago de una empresa que se encargue de reubicarlos y disminuir el riesgo para los habitantes.

El cocodrilo inofensivo de Tulum

Siguiendo con las buenas noticias donde los animales pueden co existir en perfecta armonía con la fauna este es el caso de Panchito, el cocodrilo tipo Moreletti que nada entre turistas ignorándolos por completo en el Cenote Manatí también llamado Casa Cenote, ubicado entre Akumal y Tulum, en el estado de Quintana Roo. El reptil habita las profundidades del cenote desde que era muy pequeño, por lo que era está acostumbrado a la presencia de los visitantes y es totalmente inofensivo.

Foto: Tik tok SebistasTrip

Panchito llegó al lugar hace unos cinco años, siendo habitual el verlo nadar por el lugar, el personal no le da de comer y tampoco tiene algún tipo de interacción con el ejemplar, pues el cocodrilo es quien busca su alimento de manera natural con peces del lugar. Cabe mencionar que las autoridades no han intervenido en el trato hacia el reptil, pues en diversas ocasiones han declarado que no se mete con nadie y es un animal endémico en su hábitat natural.

A esta especie también se le conoce como cocodrilo de pantano, cocodrilo Moreletti, lagarto de El Petén, lagarto negro y lagarto pantanero, se puede encontrar en los siguientes estados: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Amenazas y disminución de los grandes reptiles

Durante la década de los setentas las poblaciones de cocodrilos en México disminuyeron a tal grado que estuvieron en peligro de extinción debido a la cacería y el comercio de sus pieles que son cotizadas en el comercio internacional. Tras esta problemática, se estableció una veda que, junto con la reproducción en cautiverio y la creación de Áreas Naturales Protegidas, ha ayudado a que las poblaciones de cocodrilos aumenten y dejen de estar amenazadas.

(Foto: Pixabay)

Aunque sus poblaciones naturales se han recuperado, la pérdida de su hábitat por cambio de uso de suelo con fines turísticos o ganaderos, la contaminación del agua los pone actualmente en riesgo. Otro de los problemas actuales es el conflicto con los seres humanos; éste surge cuando se comparten los recursos y los hábitats en dónde el comportamiento de los cocodrilos silvestres impacta de manera negativa en las actividades humanas y cómo consecuencia se trata de desaparecer a los ejemplares.

Cabe mencionar que de acuerdo a la Agencia Nacional de Medio Ambiente y Planificación (NEPA), durante los períodos de fuertes lluvias los cocodrilos acompañan las inundaciones, expandiéndose fuera de su área de distribución natural. Y se desplazan de vuelta a su hábitat una vez que las inundaciones cesan. Este proceso es el que ha dado como resultado los aumento de las interacciones entre humanos y cocodrilos.

